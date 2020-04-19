«Выберу Европу»: Кокорин готов на снижение зарплаты

Еще в сентябре прошлого года на Александра Кокорина, некогда самого талантливого российского форварда, многие поставили клеймо футболиста, который после выхода на свободу не сможет вновь реализовать себя. Подкреплялось все это проблемами игрока со здоровьем — многочисленные жалобы из заключения на невозможность правильно восстанавливаться после тяжелой травмы колена.

Так или иначе, ни один из худших прогнозов не сбылся.

Во второй части сезона нападающий был арендован «Сочи». «Зенит» практически насильно избавился от Кокорина и сослал его в команду с берегов Черного моря. В конфликт пришлось вмешаться в том числе и владельцу «Сочи» Борису Ротенбергу, который лично уговорил форварда перейти в его клуб. В нынешнем сезоне, приостановленном из-за эпидемии коронавируса, Кокорин успел принять участие в четырех матчах Российской премьер-лиги (РПЛ), в каждом из них выходя в основном составе, он стал автором трех забитых мячей (один — с пенальти).

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Контракт Кокорина с «Зенитом» действует до лета 2020 года. То есть уже сейчас он имеет право вести с другими клубами переговоры о переходе на правах свободного агента. Конечно, если сине-бело-голубые не захотят продлить с ним соглашение, что очень маловероятно. Даже исходя из спортивных причин петербуржцам держать Кокорина не имеет смысла. В команде есть четверо высококлассных нападающих — Артем Дзюба, Сердар Азмун, Себастьян Дриусси и Малком, с которыми клуб расставаться не хочет.

На днях Кокорин вышел в прямой эфир с комментатором Нобелем Арустамяном в Instagram, попытавшись прояснить свое будущее. Он рассказал, что в «Сочи» заинтересованы в подписании с ним полноценного контракта.

«Разговоры о том, что я могу остаться в «Сочи», пошли. Пока не с самым большим боссом, но идут. Они хотят, чтобы я остался. Если большой босс захочет сказать, он скажет», — поделился форвард.

Перед паузой в чемпионате южный клуб сумел обезопасить себя от зоны вылеты, набрав 24 очка (в том числе и благодаря голам Кокорина) и расположившись на 12 месте. Если сезон возобновить не удастся, то «Сочи» не грозит понижение в классе. Проблемой же может стать высокая зарплата футболиста — по информации из СМИ, она колеблется около суммы в €2,5 млн за сезон. «БИЗНЕС Online» в свою очередь писал, что по новому контракту с «Зенитом» россиянин хотел получать €4 млн. Для клуба из нижней части таблицы, хоть и с хорошими спонсорами, это слишком много.

Плюс ко всему, удачное возвращение после полуторагодичного простоя и статус свободного агента привлек к Кокорину внимание со стороны европейских клубов. Есть даже предложение из Италии. Правда, от кого именно — форвард умолчал.

«Сейчас я могу выбирать, могу прислушиваться. На меня вышли серьезные люди, которые ищут клубы в Европе. Из Испании и Англии на меня никто не выходил, в Италии есть варианты. Мне хочется конкурировать, хочется играть за команду, которая за что-то борется», — поделился он.

Правда, и возможность заключения нового контракта с «Зенитом» он все еще не исключает.

«Я допускаю, что могу еще выйти на поле в футболке «Зенита». Но сейчас из-за коронавируса нет понимания, как будет пролонгирован мой арендный контракт. У меня впервые ситуация, когда могу выбирать клубы. Я впервые близок к статусу свободного агента», — добавил футболист.

На вопрос о том, что Кокорин предпочтет: остаться в России на хороших деньгах или пойти на финансовое понижение, но в Европе, он ответил однозначно. Так или иначе, если речь идет о зарубежных клубах, то это должен быть достойный проект, а не который борется за выживание.

«Если на меня выйдет конкурентоспособная команда из Европы с меньшими деньгами, то выберу Европу.

Я не собираюсь ехать в европейский чемпионат, чтобы просто там играть. Хочу бороться за что-то.

Поэтому, если таких команд у меня не будет, выберу Россию, если здешние конкурентоспособные клубы на меня выйдут», — пояснил форвард.

Другой вопрос, что будет, если чемпионат возобновится до того, как у Кокорина истечет контракт и с «Зенитом», и с «Сочи». Согласно правилам, до 30 июня футболист может играть за один клуб, а уже с 1 июня — за другой. Но такое, разумеется, представить трудно. Если доигровка сезона выпадет на середину лета, то лиге придется вносить поправки в регламент. Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) рекомендовал командам в этом случае продлить истекающие соглашения, есть вариант с краткосрочными контрактами и тем, что трансферного окна вовсе не будет. Но это, опять же, все имеет массу вопросов.

Сейчас Кокорин также занимается тем, что вместе с полузащитником «Ростова» Павлом Мамаевым пытается добиться справедливости в суде по делу о своем заключении. Ранее форвард заявил, что их дело было «заказным», а некоторые из следователей, которые с ними работали, открыто говорили о «приказе сверху».