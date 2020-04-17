Карлсен вернулся: шахматисты сразятся за $250 тысяч

Мировой спорт, кажется, вполне свыкся со своим нынешним положением — без соревнований и даже нормальных тренировок. «Формула-1» провела Гран-при Бахрейна в онлайн-игре с участием реальных пилотов и киберспортсменов…

The first #VirtualGP was a hit



From start to finish #F1Esports pic.twitter.com/Hum2EYZvRw — Formula 1 (@F1) March 23, 2020

… а испанская Примера устроила футбольный турнир по FIFA, где все клубы представляли их настоящие игроки (победил «Реал» под управлением Марко Асенсио).

Однако все подобные турниры все же служат больше развлечением для соскучившихся болельщиков: своей реальной силы представители этих видов спорта в онлайн-симуляторах не покажут.

А вот шахматы — совсем другое дело. Даже орудуя не за классической деревянной доской, а водя курсором по экрану, гроссмейстер выдаст партию мирового уровня.

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Кроме того, любители данного вида спорта давно привыкли следить за ходом соревнований именно по виртуальным доскам на тематических сайтах, так как вживую в залы допускается ограниченное количество зрителей, да и переключаться между множеством партий в режиме онлайн даже удобнее.

Строго говоря, онлайн-турниры по шахматам проводятся уже давно — например, на днях завершился Banter Blitz Cup, организованный порталом Chess24, причем в финальном матче произошла сенсация:

Магнус Карлсен, удерживающий титул чемпиона мира по шахматам с 2013 года, проиграл 16-летнему гению из Ирана Алирезе Фируже.

Однако Banter Blitz Cup начался задолго до вспышки коронавируса, проходил очень медленно и привлек к себе внимание только под конец из-за поражения легендарного норвежца. А вот новый турнир, организуемый лично Карлсеном в условиях пандемии под названием Magnus Carlsen Invitational, обещает стать совсем другой историей.

Во-первых, король шахмат сумел привлечь солидных спонсоров: призовой фонд составит $250 тысяч, что на фоне проблем с экономикой во многих странах выглядит чудом. Судя по всему, спонсоры ожидают очень высоких рейтингов турнира и вполне могут быть правы.

Призовые будут распределены между всеми участниками: победитель получит $70 тысяч, серебряный призер — 45, занявшие третье и четвертое место — по 30, пятое — 22,5, шестое — 20, седьмое — 17, восьмое — 15.

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Во-вторых, Карлсен пригласил к участию семь топовых шахматистов, известных во всем мире:

помимо самого Магнуса, сыграют американец Фабиано Каруана, китаец Дин Лижэнь, россиянин Ян Непомнящий, француз Максим Вашье-Лаграв, голландец Аниш Гири, американец Хикару Накамура и тот самый 16-летний иранец Фиружа, недавно обыгравший норвежца.

Таким образом, на Magnus Carlsen Invitational собрались гроссмейстеры, которые составляют топ-5 мирового рейтинга ФИДЕ (Карлсен, Каруана, Лижэнь, Непомнящий и Вашье-Лаграв), а также пять из восьми участников последнего турнира претендентов — важнейшего старта года, на котором должен был определиться соперник Карлсена в матче за шахматную корону (однако мероприятие пришлось прервать из-за коронавируса).

Такого статусного состава участников ни один онлайн-турнир не видел уже давно — все важные соревнования проходили вживую. Так что теперь любителей спорта ждет нечто уникальное.

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Соревнования начнутся уже завтра, 18 апреля, и продлятся до 3 мая.

На первом этапе каждый участник сыграет с каждым по круговой системе. Матчи будут состоять из четырех партий в быстрые шахматы (или рапид), где гроссмейстеру дается по 15 минут времени, и еще десять секунд прибавляются за каждый ход. Победитель партии получает три очка, а проигравший — 0.

Если же по итогам четырех партий будет ничья 2-2, то соперники сыграют армагеддон — партию, где белые получают пять минут времени, а черные — четыре, однако ничья трактуется в пользу черных, так что белым нужно обязательно взять верх. По итогам армагеддона победителю присудят два очка, проигравшему — одно.

По завершении всех матчей круга четыре лучших шахматиста пробьются во второй-этап — нокаут-раунд, где будут сражаться уже на выбывание.

Здесь правила останутся такими же с одним исключением: в случае ничьей по итогам первых четырех игр (в быстрые шахматы) проводится сначала две партии в блиц, где игрокам дается по пять минут времени, и три секунды прибавляются за каждый сделанный ход. Если и здесь шахматисты не выявят сильнейшего, то будет еще две партии в блиц и только затем, если нужно, армагеддон.

Каждый день будет проходить по два матча одновременно, не считая седьмого раунда, где восемь игр начнутся в один час.

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Естественно, организаторы предпримут все усилия, чтобы бороться с возможным читерством: дело в том, что в шахматах можно легко воспользоваться мощным компьютером, чтобы просчитать наиболее удачные ходы. Однако опыта проведения игр онлайн и контроля за участниками в этом виде спорта достаточно.

Каждый гроссмейстер установит несколько дополнительных камер, которые будут показывать все пространство того помещения, в котором он находится, а также экран компьютера, за которым сидит спортсмен (там должна быть открыта только вкладка с программой для игры).

Ну, и в любом случае всем восьми участникам есть что терять, если они попадутся на обмане, так что вероятность читерства в такой компании гроссмейстеров практически исключена.