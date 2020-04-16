Зря рисковала здоровьем: шоу Медведевой в Японии отменили

Японское ледовое шоу «Prism on Ice» по мотивам аниме «Сейлор Мун» (и посвященное 25-летию этого легендарного сериала), в котором российская фигуристка Евгения Медведева должна была исполнить главную роль, было отменено из-за пандемии коронавируса.

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Изначально выступления должны были состояться 5-7 июня 2020 года в японском городе Каганава. Теперь же предполагается, что гала-концерты пройдут с 4 по 6 июня 2021-го — то есть будут перенесены на год.

«Мы рассматривали возможность проведения мероприятия и следили за информацией по поводу распространения инфекции.

В итоге мы решили отложить шоу, чтобы гарантировать безопасность зрителей, артистов и персонала, а также чтобы предотвратить распространение коронавируса.

Искренне приносим извинения всем, кто с нетерпением ждал этого события. Обратите внимание, что в следующем году некоторые исполнители ролей могут поменяться по разным причинам», — говорится в заявлении организаторов на официальном сайте шоу.

Впрочем, исполнительницу главной роли перестановки не должны коснуться. Медведева является настоящим фанатом «Сейлор Мун», какое-то время даже исполняла обязанности администратора группы поклонников сериала, хотя на тот момент уже являлась успешной спортсменкой, и в 2016-17 годах исполняла показательный номер в этом образе.

На сайте «Prism on Ice» был опубликован комментарий фигуристки:

«Мы решили перенести шоу. Очень жаль, что у нас не получится выступить перед вами в июне этого года, но мы обязательно вернемся в 2021-м. А пока, пожалуйста, с нетерпением ждите «Prism on Ice»! Я действительно очень жду встречи со всеми вами снова! Желаю всем вам здоровья и оставайтесь в безопасности».

Каст у шоу довольно внушительный: помимо Медведевой, там должна была выступить, например, известная японская фигуристка, серебряный призер чемпионата мира Сатоко Мияхара, обладательница бронзовой медали Пхенчхана-2018 в командном турнире американка Мирай Нагасу, еще один популярный фигурист из США Джейсон Браун — бронзовый призер Сочи-2014 в командном турнире и по совместительству одногруппник и хороший друг Медведевой.

Неудивительно, что организаторы до последнего пытались сохранить шоу — слишком много работы было проделано и контрактов подписано. Не факт, что через год планы не изменятся ни у кого из звезд.

Однако такого развития событий вполне можно было ожидать. Если даже такое событие мирового уровня, как летние Олимпийские игры в Токио, которые должны были состояться с 24 июля по 9 августа, было перенесено на год, то судьба трехдневного ледового шоу, назначенного на самое начало июня, была практически предрешена.

Правда, на данный момент ситуация с коронавирусом в Японии не выглядит ужасающей, если судить по цифрам: 8 915 официально зарегистрированных случаев заражения (из них 712 — с печально известного лайнера «Diamond Princess») и 175 смертей.

Однако местные ученые считают, что если начать выпускать ситуацию из-под контроля, последствия окажутся катастрофическими. Например, профессор университета Хоккайдо Хироси Нисиура, входящий в группу по предотвращению заражений при Минздраве Японии, опубликовал в прессе свои расчеты, согласно которым

число тяжелых заболеваний коронавирусом в Стране восходящего солнца может достичь 850 тысяч, и из них скончается примерно половина, то есть около 400 тысяч.

Таким образом профессор хотел привлечь внимание людей к тому, что надо продолжать соблюдать самоизоляцию, несмотря ни на что. И у него, вне всякого сомнения, получилось.

16 апреля власти Японии ввели режим чрезвычайной ситуации на территории всей страны из-за распространения COVID-19 (ранее он действовал только в Токио, Осаке и еще пяти префектурах). На данный момент сроки ЧС ограничиваются 6 мая, но могут быть продлены.

Что же в таком случае делать Медведевой? Ведь она прилетела в Японию из Канады 1 апреля специально ради отмененного теперь шоу, поскольку опасалась, что в будущем границы стран могут быть окончательно закрыты, и она подведет организаторов.

За такие международные перелеты в разгар пандемии, когда людям не рекомендуется покидать даже собственную квартиру, часть фанатов со всего мира серьезно осудила фигуристку, так что ей даже пришлось объясняться в соцсетях.

«Дорогие друзья, я знаю, что вы беспокоитесь, но, пожалуйста, прочтите это.

1. Я соблюла свой карантин в Торонто.

2. Сейчас у меня идет первая неделя карантина в Токио.

3. Я приняла лучшее решение в этой ситуации, чтобы сохранить здоровье моей мамы, меня и всех окружающих людей. Когда этот карантин закончится, вы убедитесь, что я здорова.

Пожалуйста, сохраняйте спокойствие, оставайтесь в безопасности. И будьте дома, если у вас есть такая возможность. У меня ее просто не было», — писала Медведева.

Теперь же выяснилось, что все эти усилия были напрасны, и девушке необходимо думать над возвращением в Россию, чтобы спокойно пережидать пандемию и не тратить средства на проживание в другой стране.

Однако сделать это будет не так-то просто — надо дождаться гуманитарного рейса, которыми Росавиация вывозит на родину застрявших в других странах граждан. Информации о следующем полете из Японии пока нет.

В ближайших планах у Росавиации, согласно данным с официального сайта, рейсы из других стран — ОАЭ, Турции, Индии, Израиля, Индонезии, Таиланда и Вьетнама. Но, скорее всего, полеты из Японии еще будут — надо только их дождаться.

Учитывая, что Медведева изначально планировала находиться в Стране восходящего солнца два месяца — до июньского шоу — пробыть там еще пару недель не станет проблемой.

Напомним, ранее подобным образом в Россию возвратилась известная ученица Этери Тутберидзе Александра Трусова, которая улетела на отдых в Египет в разгар пандемии и была вынуждена воспользоваться гуманитарным рейсом, чтобы суметь вернуться домой из-за закрытия границ.

Впрочем, у Медведевой есть и другой вариант — вернуться в Канаду вместо России. Там она тренируется и снимает квартиру вместе со своей матерью.

Авиасообщение между Страной кленового листа и Японией не прерывалось, так что купить туда билет не так уж трудно. Однако учитывая, что карантин может продлиться еще долго, фигуристке, скорее всего, было бы приятно провести это время в кругу семьи в родном городе.