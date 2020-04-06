«Обязана сидеть дома!» Трусову обвинили в нарушении карантина

Трусова исполняет прыжки на роликах

Пожалуй, самой обсуждаемой фигуристкой России в эти дни является Александра Трусова — и все из-за того, что после отмены чемпионата мира по причине коронавируса девушка со всей семьей отправилась не в самоизоляцию, а в Египет на отдых. Некоторые фанаты осудили спортсменку за то, что она недостаточно серьезно подошла к вопросу собственного здоровья и к угрозе распространения COVID-19, и теперь за каждым шагом Русской Ракеты следят особенно внимательно.

Так, недавно Трусова выложила эффектное видео, на котором исполнила аксель в полтора оборота на роликах и приземлилась на асфальт. В случае неудачи падение могло бы получиться весьма травмоопасным, но когда фигуристку это останавливало?

Однако среди вороха восторженных комментариев нашлись и критические.

«А как же самоизоляция? Вы же только 27 марта вернулись из Египта! Вы обязаны сидеть дома! Из-за вас пандемия никогда не кончится!» — написал пользователь с никнеймом Qwadqueen.

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Справедливости ради, Александре действительно официально запрещено в течение 14 дней даже появляться на улицах. На сайте Роспотребнадзора отмечается, что карантин после возвращения из-за границы подразумевает, что нельзя «выходить из дома на протяжении всего периода карантина, даже для того, чтобы получить посылку, купить продукты или выбросить мусор».

Однако в интервью «СЭ» Трусова рассказала, что на время карантина уехала с семьей в загородный дом, так что она вполне могла выполнять прыжок, не покидая своей территории.

«Мы сейчас в загородном доме, нам повезло, у нас большой участок, по которому можно гулять с собаками и с семьей. Я тренируюсь в основном дома. Могу разве что во двор выйти попрыгать, мне необходимо держать себя в форме»,

— пояснила спортсменка.

Также девушка рассказала, что тренирует прыжки на полу, но таким способом получается исполнять только тройные, а вот свои фирменные квады (Александра владеет четырьмя — лутцом, флипом, сальховом и тулупом) она делать не может: нужна большая сила толчка, которая достигается только ударом конька об лед.

Таким образом, Русская Ракета лишена возможности поддерживать в боевом состоянии свое главное оружие.

Более того, после окончания сезона она собиралась разучивать последний еще не покорившийся ей четверной прыжок — риттбергер, однако не успела начать, а теперь эта задача видится еще более далекой, учитывая, что нужно будет сначала наверстать уже освоенные квады.

Однако Трусова не унывает и уже строит планы на следующий сезон:

«На последнем шоу я катала лирическую программу — ее предложили мои тренеры. Я уже давно хотела попробовать что-то в этом стиле, вот и решили поставить. Вроде бы получилось неплохо...

Мне точно катать ее очень понравилось. Возможно, в следующем сезоне будут лирические программы».

Напоследок Трусова поделилась и мыслями о далеком будущем — оказалось, что фигуристка, первой в мире из женщин исполнившая четверные лутц, флип и тулуп, хочет уйти из спорта в 22 и завести большую семью.

«Я хотела бы выступать до 22 лет. А потом трое детей — две девочки и мальчик, как я хочу. Есть ли претенденты? Нет: пока я в спорте, у меня их не может быть, это будет отвлекать. И на свидания я не хожу»,

— подытожила Александра.

Медведева приняла челлендж от Роналду

Еще одной фигуристкой, вызвавшей беспокойство фанатов своими перемещениями по миру, стала Евгения Медведева.

Все началось с того, что из Канады, где девушка постоянно проживает и тренируется, она отправилась в США, чтобы поставить программу на следующий сезон с известным хореографом Ше-Линн Бурн.

После возвращения в Торонто ей пришлось переждать двухнедельный карантин, так как в Америке сейчас уже более 340 тысяч официально зарегистрированных случаев COVID-19, и надо было убедиться в том, что спортсменка здорова.

Но, как только две недели прошли, фигуристка снова решила сменить локацию, на этот раз отправившись в Японию, где в июне у нее запланированы выступления на шоу в образе «Сейлор Мун». Хабиб Нурмагомедов, который заявил, что не сможет покинуть Россию даже на частном самолете ради боя с Тони Фергюсоном, такому бы позавидовал.

«В Канаде сейчас закрыты катки, спортзалы, не работает ничего. С учетом закрытия границ между Канадой и Японией на неопределенный срок мной и моей командой было принято решение покинуть Канаду и улететь в Японию заранее. Я нахожусь в безопасности, все хорошо! Всех люблю, не болейте и пожалуйста берегите себя и родных!» — писала фигуристка.

Однако вопросов аудитории это, очевидно, не сняло. Судя по всему, многие заваливали личные сообщения Евгении и комментарии в ее соцсетях претензиями по поводу путешествий, так что двукратная чемпионка мира решила расставить все точки над i в еще одном обращении.

«Дорогие друзья, я знаю, что вы беспокоитесь, но, пожалуйста, прочитайте это.

1. Я соблюла свой карантин в Торонто.

2. Сейчас у меня идет первая неделя карантина в Токио.

3. Я приняла лучшее решение в этой ситуации, чтобы сохранить здоровье моей мамы, меня и всех окружающих людей. Когда этот карантин закончится, вы убедитесь, что я здорова.

Пожалуйста, сохраняйте спокойствие, оставайтесь в безопасности. И будьте дома, если у вас есть такая возможность. У меня ее просто не было», — заявила Медведева.

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А пока у девушки длится режим самоизоляции в Японии, она решила принять челлендж от Криштиану Роналду. Знаменитый нападающий «Ювентуса» предложил попробовать за 45 секунд выполнить упражнение на пресс больше раз, чем он, — 142. Медведева проиграла атлетичному португальцу — у нее получилось только 44 раза, но это вряд ли ее сильно расстроило.