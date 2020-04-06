«Обязана сидеть дома!» Трусову обвинили в нарушении карантина

Карантин фигуристок: Трусова прыгает на асфальте, Медведева соревнуется с Роналду

В разгар пандемии коронавируса две российские фигуристки привлекли к себе внимание заграничными перелетами. Александра Трусова была вынуждена вернуться гуманитарным рейсом с отдыха в Египте и ушла в самоизоляцию, однако фанаты заподозрили ее в несоблюдении карантина. А Евгения Медведева успела слетать в США для постановки программ, а затем отправилась в Японию, где у нее запланированы шоу. Обе девушки дали объяснения своим действиям.

Трусова исполняет прыжки на роликах

Пожалуй, самой обсуждаемой фигуристкой России в эти дни является Александра Трусова — и все из-за того, что после отмены чемпионата мира по причине коронавируса девушка со всей семьей отправилась не в самоизоляцию, а в Египет на отдых. Некоторые фанаты осудили спортсменку за то, что она недостаточно серьезно подошла к вопросу собственного здоровья и к угрозе распространения COVID-19, и теперь за каждым шагом Русской Ракеты следят особенно внимательно.

Так, недавно Трусова выложила эффектное видео, на котором исполнила аксель в полтора оборота на роликах и приземлилась на асфальт. В случае неудачи падение могло бы получиться весьма травмоопасным, но когда фигуристку это останавливало?

Однако среди вороха восторженных комментариев нашлись и критические.

«А как же самоизоляция? Вы же только 27 марта вернулись из Египта! Вы обязаны сидеть дома! Из-за вас пандемия никогда не кончится!» — написал пользователь с никнеймом Qwadqueen.

Справедливости ради, Александре действительно официально запрещено в течение 14 дней даже появляться на улицах. На сайте Роспотребнадзора отмечается, что карантин после возвращения из-за границы подразумевает, что нельзя «выходить из дома на протяжении всего периода карантина, даже для того, чтобы получить посылку, купить продукты или выбросить мусор».

Однако в интервью «СЭ» Трусова рассказала, что на время карантина уехала с семьей в загородный дом, так что она вполне могла выполнять прыжок, не покидая своей территории.

«Мы сейчас в загородном доме, нам повезло, у нас большой участок, по которому можно гулять с собаками и с семьей. Я тренируюсь в основном дома. Могу разве что во двор выйти попрыгать, мне необходимо держать себя в форме»,

— пояснила спортсменка.

Также девушка рассказала, что тренирует прыжки на полу, но таким способом получается исполнять только тройные, а вот свои фирменные квады (Александра владеет четырьмя — лутцом, флипом, сальховом и тулупом) она делать не может: нужна большая сила толчка, которая достигается только ударом конька об лед.

Таким образом, Русская Ракета лишена возможности поддерживать в боевом состоянии свое главное оружие.

Более того, после окончания сезона она собиралась разучивать последний еще не покорившийся ей четверной прыжок — риттбергер, однако не успела начать, а теперь эта задача видится еще более далекой, учитывая, что нужно будет сначала наверстать уже освоенные квады.

Однако Трусова не унывает и уже строит планы на следующий сезон:

«На последнем шоу я катала лирическую программу — ее предложили мои тренеры. Я уже давно хотела попробовать что-то в этом стиле, вот и решили поставить. Вроде бы получилось неплохо...

Мне точно катать ее очень понравилось. Возможно, в следующем сезоне будут лирические программы».

Напоследок Трусова поделилась и мыслями о далеком будущем — оказалось, что фигуристка, первой в мире из женщин исполнившая четверные лутц, флип и тулуп, хочет уйти из спорта в 22 и завести большую семью.

«Я хотела бы выступать до 22 лет. А потом трое детей — две девочки и мальчик, как я хочу. Есть ли претенденты? Нет: пока я в спорте, у меня их не может быть, это будет отвлекать. И на свидания я не хожу»,

— подытожила Александра.

Медведева приняла челлендж от Роналду

Еще одной фигуристкой, вызвавшей беспокойство фанатов своими перемещениями по миру, стала Евгения Медведева.

Все началось с того, что из Канады, где девушка постоянно проживает и тренируется, она отправилась в США, чтобы поставить программу на следующий сезон с известным хореографом Ше-Линн Бурн.

После возвращения в Торонто ей пришлось переждать двухнедельный карантин, так как в Америке сейчас уже более 340 тысяч официально зарегистрированных случаев COVID-19, и надо было убедиться в том, что спортсменка здорова.

Но, как только две недели прошли, фигуристка снова решила сменить локацию, на этот раз отправившись в Японию, где в июне у нее запланированы выступления на шоу в образе «Сейлор Мун». Хабиб Нурмагомедов, который заявил, что не сможет покинуть Россию даже на частном самолете ради боя с Тони Фергюсоном, такому бы позавидовал.

«В Канаде сейчас закрыты катки, спортзалы, не работает ничего. С учетом закрытия границ между Канадой и Японией на неопределенный срок мной и моей командой было принято решение покинуть Канаду и улететь в Японию заранее. Я нахожусь в безопасности, все хорошо! Всех люблю, не болейте и пожалуйста берегите себя и родных!» — писала фигуристка.

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У меня закончился карантин после возвращения из США в Канаду. Вот уже более 2-х недель я провожу время дома. В Канаде закрыты катки, спортзалы, не работает ничего. В июне, как вы знаете, у нас состоится шоу в Японии «Prism on Ice» (Sailor Moon). С учетом закрытия границ между Канадой и Японией на неопределенный срок, мной и моей командой было принято решение покинуть Канаду и улететь в Японию заранее. Я нахожусь в безопасности, все хорошо! Всех люблю, не болейте и пожалуйста берегите себя и родных! 2 6 Prism On Ice I ended quarantine after returning from the US to Canada . I have been spending time at home for more than last two weeks. The ice rinks and gyms are closed in Canada, nothing works. As you know, we will have "Prism on ice" (sailor moon show) this June in Japan. In accordance with border closures between Canada and Japan for an indefinite period, my team and I decided to leave Canada and fly to Japan in advance. I am safe and everything is good! I love all of you, be safe and please take care of yourself and your nearest and dearest!

Публикация от Evgenia Medvedevа (@jmedvedevaj)

Однако вопросов аудитории это, очевидно, не сняло. Судя по всему, многие заваливали личные сообщения Евгении и комментарии в ее соцсетях претензиями по поводу путешествий, так что двукратная чемпионка мира решила расставить все точки над i в еще одном обращении.

«Дорогие друзья, я знаю, что вы беспокоитесь, но, пожалуйста, прочитайте это.

1. Я соблюла свой карантин в Торонто.
2. Сейчас у меня идет первая неделя карантина в Токио.
3. Я приняла лучшее решение в этой ситуации, чтобы сохранить здоровье моей мамы, меня и всех окружающих людей. Когда этот карантин закончится, вы убедитесь, что я здорова.

Пожалуйста, сохраняйте спокойствие, оставайтесь в безопасности. И будьте дома, если у вас есть такая возможность. У меня ее просто не было», — заявила Медведева.

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А пока у девушки длится режим самоизоляции в Японии, она решила принять челлендж от Криштиану Роналду. Знаменитый нападающий «Ювентуса» предложил попробовать за 45 секунд выполнить упражнение на пресс больше раз, чем он, — 142. Медведева проиграла атлетичному португальцу — у нее получилось только 44 раза, но это вряд ли ее сильно расстроило.