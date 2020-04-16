«Не для сборной»: Россия отказалась от троих биатлонистов

Российские биатлонисты Павел Магазеев, Андрей Усов и Алина Стремоус сменили спортивное гражданство и начнут выступления за сборную Молдавии. Об этом сообщил генеральный секретарь молдавской федерации биатлона Петр Брия, отметивший, что спортсмены получили новые паспорта еще 15 февраля. 20 мая атлеты должны присоединиться к первому сбору со своей новой национальной командой. Пока же продолжается карантин, введенный из-за пандемии коронавируса, биатлонисты проходят подготовку в индивидуальном режиме.

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«Они уже получили паспорта граждан Молдавии. В связи с пандемией COVID-19 спортсмены сейчас готовятся к новому сезону дома, а первый сбор планируется начать 20 мая в Кишиневе», — цитирует Брию ТАСС.

В Союзе биатлонистов России не стали выступать против перехода Магазеева, Усова и Стремоус, подчеркнув, что спортсмены не являлись ни членами российской сборной, ни даже кандидатами на попадание в ее состав. Дополнительного согласия от федерации им не потребовалось.

«СБР не возражал против этого перехода. Они не входили в состав сборной России, почему бы тогда не помочь нашим друзьям? Да и у ребят сейчас появилась возможность продлить свою профессиональную карьеру», — заявил президент СБР Владимир Драчев.

Действительно, тройка биатлонистов к тренировкам российской сборной не привлекалась ни разу. Магазееву уже 31 год. Успехов он добился только на уровне юниоров, завоевав несколько медалей на чемпионатах мира и Европы, а также принял участие в нескольких этапах юниорского Кубка IBU в сезоне-2007/08. А на взрослом уровне он выступал только на внутренних соревнованиях. Что касается Усова, то в 25 лет он до сих пор не выходил на международные старты, как и 24-летняя Стремоус.

При этом все трое уже успели дебютировать за новую национальную сборную в прошедшем сезоне-2019/20 на нескольких соревнованиях под эгидой Международного союза биатлонистов (IBU). Главными из них стали гонки на последнем чемпионате Европы, который прошел в белорусских Раубичах, но высоких результатов биатлонисты добиться не смогли.

Магазеев, например, в квалификационном суперспринте стал только 108-м, в смешанной эстафете вместе со Стремоус, Михаилом Усовым и Аллой Гиленко занял 19-е место, а спринтерскую гонку на 10 км завершил на 75-й позиции с четырьмя промахами (три — из положения лежа). Андрей Усов же финишировал 102-м в квалификационном суперспринте и 108-м — в классическом спринте с пятью промахами. В активе у Стремоус — помимо 19-го места в смешанной эстафете — 81-я позиция в женском квалификационном суперспринте и 91-я и спринте на 7,5 км (три промаха).

Запрос на смену спортивного гражданства Магазеев подал еще летом 2018 года. Тогда же разрешение на переход в сборную Молдавии у СБР потребовали и Анастасия Толмачева, Алена Ладыгина и Екатерина Шумилова. Все они должны были начать выступления за новую команду в сезоне-2019/20. Причем, как утверждал Петр Брия, переход должен был быть осуществлен без каких-либо финансовых компенсаций из-за отсутствия необходимых средств у молдавской федерации.

Однако ситуация со сменой гражданства у Шумиловой зашла в тупик. До сих пор стороны не смогли решить вопрос о переходе биатлонистки из России в Молдавию, хотя за новую команду Екатерина выступала, например, на чемпионате Польши по летнему биатлону.

«После той истории Шумилова не отвечала на наши запросы. Видимо, обиделась. Так что сейчас этот вопрос не актуален, тем более что она уже могла завершить карьеру», — отмечал Брия.

Сейчас Шумиловой 33 года. За свою карьеру в российской сборной она трижды выигрывала бронзовые награды на чемпионатах Европы, один раз серебро и однажды — золото в гонке преследования в 2015 году в эстонском городе Отепя.

На этапах Кубка мира она по два раза становилась серебряным и бронзовым призером в эстафетах. Кроме того, Шумилова входила в состав женской сборной России на зимних Олимпийских играх — 2014 в Сочи: спринтерскую гонку она завершила на 60-м месте, пасьют — на 47-м. Главным же ее достижением стало второе место в эстафете в команде Ольги Зайцевой, Яны Романовой и Ольги Вилухиной. Победу в той гонке одержали украинки. Однако в 2017 году Международный олимпийский комитет (МОК) по обвинению в нарушениях антидопинговых правил дисквалифицировал Зайцеву, Романову и Вилухину, аннулировав их результаты. Серебряной медали, соответственно, была лишена и Шумилова, обвинений которой предъявлено не было.