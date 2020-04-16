«Будем выживать»: что ждет футбол в России

Трансферов не будет

Несколько дней назад Международная федерация футбола (ФИФА) объявила, что не исключает открытия третьего трансферного окна. Это связано с тем, что из-за ситуации с коронавирусом большинство чемпионатов приостановлены, и в момент, когда планируется их доигровка, как раз и должен быть период официальных переходов. Однако это не подразумевает политика организации: трансферы футболисты разрешены лишь два раза в год (максимум 12 недель после завершения сезона и четыре недели во время зимней паузы), когда количество матчей сведено к минимуму.

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Соответственно, существует вероятность, что трансферное окно, запланированное на ближайшее лето, так и не откроется. Этой версии придерживаются многие европейские топ-чемпионаты. Предполагается, что клубы, лишившиеся возможности зарабатывать и функционировать в обычном режиме, не будут активны. Соответственно, из-за отсутствия спроса на рынке многие команды, которые напрямую зависят от продаж игроков, попадут под угрозу банкротства (свое существование уже прекратила легендарная словацкая команда «Жилина»).

А топ-клубы, в свою очередь, не смогут осуществлять многомиллионные сделки. Проще говоря, наступило время, когда придется научиться экономить.

Председатель совета директоров московского «Спартака» Леонид Федун считает, что произойдет существенное падение сумм трансферов и зарплат. «Снижение, я думаю, будет близким к катастрофическому. Если это продлится до осени, а очень похоже, что так и выйдет, то будет очень больно», — приводит слова топ-менеджера клуба ТАСС.

Обвал рынка

Факт серьезного экономического кризиса в футболе не так давно подтвердил аналитический портал Transfermarkt.de. Сервис обновил ценник на футболистов, который буквально ошарашил общественность. Игроки, которые родились до 1998 года, подешевели на 20%, кто после — на 10%. Например, теперь только девять спортсменов оцениваются в €100 млн и более. Более всего упала цена на нападающего мадридского «Реала» Эдена Азара — сразу минус €70 млн.

Важно понимать, что эта база лишь оценочная. На реальную стоимость футболистов влияет множество факторов. Тем менее это в любом случае наглядно демонстрирует потенциальное падение цен и доходов.

«Цены на биржевом рынке рухнули, многие под угрозой банкротства, трансферные планы множества клубов застыли из-за неопределенности, — заявил основатель Transfermarkt Маттиас Зейдель. — Сейчас сложно представить, что цены продолжат расти, как в предыдущие годы. При этом мы не исключаем скачки, будем реагировать по ситуации».

Россия пострадает больше других

Равно как и любой менее статусный и богатый чемпионат. Здесь есть несколько факторов, которые напрямую ставят российский футбол в невыгодное положение. В первую очередь, это зарплаты. Учитывая не только обрушение трансферного рынка, но и падение курса рубля, клубам станет труднее выплачивать жалованья игрокам, в чьих контрактах они прописаны в евро. Если же период переходов разрешен не будет, то команды не смогут разгрузить зарплатную ведомость.

Ко всему прочему существование огромного количества отечественных команд напрямую зависит от государственного финансирования (со стороны компаний или регионального правительства). Например, по причине перераспределения расходов со следующего сезона Олимп — Футбольной национальной лиги (ФНЛ) снялись уже две команды — владивостокский «Луч» и «Армавир». Большинство клубов Российской премьер-лиги (РПЛ) было вынуждено пойти на снижение зарплат игрокам. Когда трансферное окно откроется, то самых дорогих, вполне вероятно, придется продать. В глобальном смысле это прямая угроза падения имиджа бренда.

Быстрого восстановления тоже ожидать не стоит. В России очень мало позиций, за счет которых клубы получают доход. В основном это деньги от продажи билетов, хотя и они не так существенны, как топ-5 чемпионатах. В сложившейся обстановке нельзя исключать и того, что болельщики вовсе не будут допущены на стадион в течение длительного времени. От телеправ и продажи мерча доход также стремится к нулю из-за пандемии.

Потому исчезновению команд удивляться не стоит. Как заметил Федун, в такое время клубы могут надеяться только на свои силы. «Думаю, что у государства есть другие потребности, кроме как поддерживать частные клубы. Поэтому особо ни на что не рассчитываем. Будем просто выживать», — добавил он.