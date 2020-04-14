Шанс Овечкина: НХЛ продлила карантин для игроков

Непростая ситуация

Национальная хоккейная лига, как только приостановила сезон 12 марта, уже заявляла о том, что планирует обязательно закончить начатые соревнования. Командам оставалось провести всего по 11-14 поединков в 82-матчевом регулярном чемпионате, после чего кульминацией должен был стать розыгрыш плей-офф — Кубок Стэнли.

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Впрочем, спортивная мотивация, безусловно, очень сильная, является далеко не единственным фактором, влияющим на планы владельцев клубов, да и игроков. Дело в том, что отмена оставшейся части сезона очень серьезно повлияет на экономику лиги.

Фактически все позитивные наработки последних лет будут разрушены, поскольку команды недополучат весьма значительную часть прибыли и баланс доходов клубов и игроков слишком сильно сместится в сторону последних.

Из-за этого хоккеистам не вернутся отчисления на эскроу, которые прописаны в коллективном соглашении (у игроков блокируется часть зарплаты, которая возвращается им в конце сезона в случае, если их доходы и доходы владельцев клубов равны 50%), а потолок зарплат в кампании-2020/21 не только не повысится, но и серьезно снизится, что ударит вообще по всем.

В общем, за океаном считают жизненно необходимым доиграть начатый и почти доведенный до плей-офф сезон, а также готовы ради этого внести изменения в календарь кампании-2020/21.

Продление карантина

Главная проблема в том, что пока нет абсолютно никакой ясности в отношении того, когда нынешний сезон будет продолжен.

«Сроки возвращения зависят от вещей, над которыми у нас нет совершенно никакого контроля, потому что речь идет о всеобщем здоровье. Мы не знаем, когда это сможет произойти, потому что сейчас отсутствует даже понимание, когда люди смогут собираться вместе.

И речь даже не о болельщиках на аренах, а о том, чтобы игроки собирались для тренировок. Но мы следим за ситуацией на ежедневной основе.

Ребята пытаются поддерживать форму дома, но они уже в течение месяца не имели возможности выходить на лед, а для возвращения игровой формы им понадобится 2-3 недели, — рассказал комиссионер НХЛ Гэри Беттмэн 13 апреля.

— Мы стремимся, чтобы все — не только игроки или члены НХЛ, но и все остальные — оставались в безопасности. Но также мы хотим, чтобы хоккеисты не рисковали своим здоровьем, слишком рано возвращаясь на лед и играя не в оптимальной форме».

Что ж, в Северной Америке, особенно в США, ситуация с распространением коронавируса остается крайне тяжелой, так что прогнозировать что-либо действительно очень непросто.

Не стоит удивляться и объявлению лиги, опубликованному 14 апреля. НХЛ официально продлила режим самоизоляции игроков и клубного персонала до 30 апреля.

К этой новости не стоит относиться эмоционально или воспринимать ее словно какой-то сигнал. В нынешней ситуации она стала просто данностью. Лига уже раньше продлевала режим самоизоляции, введенный изначально до 27 марта, на срок сначала до 4-го, а потом и до 15-го апреля.

Если понадобится, в конце месяца его продлят до середины мая и так далее, пока ситуация не улучшится настолько, чтобы команды могли провести хотя бы двухнедельные сборы, а затем возобновить баталии.

Скомканная концовка

В данный момент также не до конца понятно, какой сценарий окончания сезона будет активирован руководством лиги, тем более что прорабатываются разные возможности.

Есть вероятность, например, что доигрывать команды будут на своих аренах, но, естественно, без зрителей, хотя пока что более реальным кажется вариант, когда все клубы соберутся в одной локации и будут играть концовку чемпионата на двух-трех стадионах в режиме нон-стоп.

Конечно, то и дело звучат разговоры о том, чтобы сразу приступить к плей-офф, посчитав попавших в него по проценту набранных очков (игр команды провели не одинаковое количество), что позволит попасть в Кубок Стэнли номинально находящимся за пределами восьмерок «Нью-Йорк Айлендерс» и «Ванкувер Кэнакс».

Было и предложение расширить кубковую зону в этом году до 12 команд из каждой конференции, позволив лидерам каждого дивизиона вступить в борьбу со второго раунда. Кое-кто предлагал и вовсе ортодоксальный вариант с проведением плей-офф при участии абсолютно всех команд, коих в НХЛ 31.

И все же тут не стоит городить огород: если (когда) ситуация сложится так, что доиграть сезон станет возможно, то с вероятностью 99% никто не станет сразу же переходить к плей-офф, создавая несправедливые и ненужные прецеденты. Сначала полноценно закончится регулярная часть, после чего будет сыгран и Кубок Стэнли.

Так, кстати, лига сможет сохранить и все телевизионные деньги от вещателей.

Что с новым сезоном

Естественно, разрабатываются и варианты кампании-2020/21, на которую прямо влияет время окончания нынешнего сезона. Например, ежегодная процедура драфта новичков и открытие рынка свободных агентов уже были перенесены (пока без конкретных новых дат). Нет никаких надежд и на то, что новый сезон стартует вовремя по календарю.

14 апреля инсайдер TSN Пьер Лебрюн опубликовал интересный проект календаря нового чемпионата.

«НХЛ готова отложить старт следующего сезона до ноября, чтобы завершить этот сезон летом, если это будет возможно, — написал журналист.

— Лига считает, что следующий сезон будет полноценным. Он начнется в ноябре, а плей-офф планируется завершить к концу июня. Матч звезд и недельные паузы для команд будут отменены.

При этом лично я не верю, что сезон будет возобновлен».

Что ж, оставим мнение Лебрюна за скобками — он волен считать как хочет — и сосредоточимся на посыле опубликованного им инсайда.

Очевидно, что НХЛ хочет и полноценно доиграть нынешний сезон, и точно так же полноценно провести следующий, что позволит сократить до минимально возможных убытки из-за пандемии.

Наверное, больше всего эта новость обрадовала российского капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина, который в своей погоне за рекордом по голам за всю историю регулярных чемпионатов, установленным когда-то великим канадцем Уэйном Гретцки, может не потерять матчей.

А они ему необходимы, ведь до Гретцки, обещавшего первым поздравить Александра, когда рекорд будет побит, остается еще целых 188 точных бросков!