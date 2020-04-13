Хочет в НХЛ: Капризов отказался продлевать контракт с ЦСКА

Нападающий ЦСКА Кирилл Капризов, похоже, не планирует продлевать соглашение с московским клубом.

Как проинформировал The Athletic, задрафтованный «Миннесотой Уайлд» в 2015 году под 135-м номером отечественный спортсмен завершил сотрудничество с агентом Дэном Мильштейном и теперь хочет подписать контракт с одним из агентств, сертифицированных Ассоциацией игроков Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Отмечается, что в связи с досрочным завершением сезона Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) из-за пандемии коронавируса 22-летний хоккеист хочет попробовать силы за океаном, где возобновление розыгрыша еще возможно.

В сезоне-2019/2020 Капризов отыграл 57 матчей и занес себе в актив 62 (33+29) очка. 33 заброшенные шайбы позволили форварду выиграть снайперскую гонку во втором сезоне подряд. В прошлом году нападающему армейцев для победы хватило 30 голов.

Реклама

Перерос ли родное первенство молодой игрок? Безусловно. Обладатель Кубка Гагарина и олимпийский чемпион — 2018 продолжает прогрессировать — самое время выходить на новый уровень.

«Поеду ли я в Национальную хоккейную лигу (НХЛ) через год? Я думаю, всем уже все понятно!» — цитировал Капризова Sport24.

Стоит ли говорить, что в США ждут Кирилла с распростертыми объятиями. Генеральный менеджер «Миннесоты» Билл Герин, отмечая навыки российского нападающего, заметил, что к переходу россиянина уже все готово.

«Капризов обладает невероятным талантом и работоспособностью. Он уже не раз доказывал это как в матчах за свой нынешний клуб, так и за сборную на международной арене. Его высокое индивидуальное мастерство очень заметно, поэтому для нас большая удача владеть правами на этого игрока. Разумеется, мы рассчитываем на него в будущем. Верю, что уже в следующем сезоне Капризов будет в нашей команде. С его талантом он может заиграть в НХЛ сразу, хотя в любом случае время на адаптацию ему дадут», — приводила слова Герина газета «Известия».

Того же мнения придерживается и партнер Капризова по ЦСКА Антон Слепышев. В разговоре с «СЭ» нападающий заявил, что Кирилл со следующего сезона будет биться на североамериканских площадках.

К несчастью для поклонников «армейцев», Капризов не единственная потеря москвичей. Решение об отъезде в Штаты принял еще один лидер ЦСКА, вратарь национальной команды Илья Сорокин.

30 апреля у россиянина истечет соглашение с красно-синими, после чего вратарь отправится в стан «Нью-Йорк Айлендерс», которым был выбран в третьем раунде драфта-2014 под общим 78-м номером.

Напомним, что КХЛ объявила о досрочном завершении сезона-2019/2020 25 марта.

«Решение было продиктовано безопасностью здоровья игроков, болельщиков, сотрудников клубов и всех, кто участвует в организации и проведении поединков КХЛ. Лигой было разработано множество сценариев дальнейшего развития событий: от доигрывания чемпионата в срок до 30 апреля 2020 года до продолжения его в июне и июле. Однако в настоящий момент исполнение этих сценариев представляется маловероятным», — отмечалось в заявлении лиги.

Помимо этого в тексте указывалось, что несколько клубов («Барыс» и «Йокерит» — «Газета.Ru») отказались от дальнейшего участия в плей-офф. Из-за этого могли бы возникнуть сложности с возвращением легионеров на территорию России.

Также в заявлении присутствовало объяснение, почему сезон нельзя было приостановить на неопределенный срок:

«Продолжение чемпионата летом крайне негативно отразилось бы на следующем сезоне. При таком сценарии клубам необходимо полностью менять привычные сроки отпусков и предсезонки, а КХЛ вынуждена была бы сдвигать сроки трансферных окон, переносить начало сезона на критично позднюю дату, а также сокращать количество матчей. Тем более, 18 клубов уже завершили участие в чемпионате и начали готовиться к сезону-2020/2021».

Решение о распределении мест по итогам чемпионата-2019/2020 будет принято на одном из ближайших заседаний совета директоров КХЛ. Тогда же будет определен состав участников чемпионата-2020/2021, после чего начнется подготовка календаря.

Что же касается НХЛ, то в заокеанской лиге о досрочном завершении сезона пока стараются не думать. 12 марта — на следующий день после того, как стало известно о заражении коронавирусом баскетболиста «Юты Джаз» Руди Гобера, — Национальная хоккейная лига приостановила проведение матчей на неопределенный срок.