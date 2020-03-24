Сезон должен быть доигран: как НХЛ спасается от коронавируса

Коронавирус в Северной Америке

Коронавирус COVID-19, впервые обнаруженный в конце декабря прошлого года в китайском Ухане, продолжает распространение по всему миру. В особенности — по Северной Америке. По последним данным, официально подтвержденных случаев заражения в США насчитывает уже более 41 тыс. — это третий показатель в мире, больше только в Китае и Италии. Выздороветь же от коронавируса в Штатах смогли только 187 человек, 508 граждан скончались. В Канаде ситуация выглядит намного позитивнее: «кленовые» не входят даже в топ-20 стран по количеству зараженных (всего в стране зафиксировано чуть более 1,6 тысяч заболевших людей и 24 летальных исходов).

Пандемия коронавируса ожидаемо ударила по всем сферам деятельности, в особенности — по спорту.

Из крупных соревнований уже были перенесены чемпионат мира по фигурному катанию, который должен был пройти в Монреале, сезон Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), а также регулярный чемпионат Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

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В НХЛ «регулярка» должна была завершиться в начале апреля, однако теперь это не представляется возможным: клубам осталось доиграть от 11 до 14 матчей, но высокие темпы роста количества заболевших не позволяют дать хоть какого-то прогноза о возобновлении турнира.

«Сезон-2019/20 поставлен на паузу. НХЛ пытается следовать рекомендациям экспертов здравоохранения и местных властей, при этом готовясь к любому возможному развитию событий, но не принимая поспешных, не взвешенных решений. Мы продолжим мониторить ситуацию и призываем игроков и других членов хоккейного сообщества принимать разумные меры предосторожности, включая самокарантин, если это необходимо.

Наша цель — возобновить сезон, как только это станет оправданным, чтобы мы могли закончить сезон и вручить Кубок Стэнли победителю»,

— говорил комиссар лиги Гэри Беттмэн.

Как Олимпиада могла помешать доигровке НХЛ

В НХЛ надеются, что ситуация стабилизируется как можно скорее. Ориентируясь на самые положительные прогнозы, лига планирует возобновить регулярный чемпионат в середине мая, а именно 15 числа. До этого же в течение 14 дней, начиная с 29 апреля, клубы смогут открыть тренировочные лагеря (на данный момент хоккеисты, тренеры и остальной персонал команд находятся в самоизоляции и тренируются исключительно у себя дома в индивидуальном режиме, что, естественно, негативно влияет на физическую форму спортсменов).

Всего у НХЛ на рассмотрении имеется ряд различных вариантов с продолжением сезона. Например, начать плей-офф с 1 июля, однако провести его в укороченном формате: до трех побед в серии в каждом раунде вместо четырех.

Ряд хоккеистов же и вовсе выступил за то, чтобы еще сильнее отсрочить продолжение сезона: собраться в тренировочных календарях аж в начале июля, во второй половине месяца доиграть «регулярку» в укороченном варианте, в период с августа по сентябрь провести полноценный плей-офф, завершить сезон, и только после этого, в октябре, открыть рынок свободных агентов и выбрать новичков НХЛ на драфте, а уже затем начать кампанию-2020/21. Однако такой вариант мог бы негативно повлиять на формат следующего сезона, и лига его исключила.

«Может ли следующий регулярный сезон пройти в укороченном формате? Нет, это исключено. Мы выступаем против того, чтобы один из форматов продолжения этого сезона повлиял на целостность чемпионата-2020/21», — заявили в НХЛ.

Проблемой для продолжения текущего сезона могли стать международные соревнования. Нет, речь идет не о чемпионате мира по хоккею. На него и Международную федерацию хоккея (ИИХФ) боссы НХЛ никогда не обращали внимания, да и мировое первенство в этом году все равно было отменено.

Палки в колеса Национальной хоккейной лиге могла вставить летняя Олимпиада, которая должна была пройти с 24 июля по 9 августа в Токио.

Дело в том, что НХЛ делит с Олимпиадой одного главного американского телевизионного партнера — компанию NBC. Руководство этой сети выступало категорически против проведения плей-офф НХЛ после 24 июля из-за того, что это помешало бы вещанию Игр. Наложение двух розыгрышей друг на друга исключалось полностью. Однако 24 марта Международный олимпийский комитет принял решение перенести Олимпиаду на следующий год, что, конечно, играет на пользу НХЛ.

Насколько вероятно досрочное завершение сезона

Единственное понимание ситуации и какая-либо ясность у руководства лиги есть только в одной позиции — регулярный чемпионат надо доиграть в полноценном формате. Сокращение количества матчей или досрочное завершение «регулярки» с автоматическим переходом на плей-офф боссы НХЛ практически исключили.

Данная позиция выглядит разумной: конечно, есть ряд команд, чье участие в борьбе за Кубок Стэнли уже не подвергается сомнению, однако есть и немалое количество клубов, которые все еще претендуют на выход в плей-офф. В их числе и Артемий Панарин с «Нью-Йорк Рейнджерс». Завершить регулярный чемпионат в его нынешнем состоянии было бы крайне несправедливо, и в руководстве НХЛ это отчетливо осознают.

Однако есть и другая позиция. Например, заместитель комиссионера НХЛ Билл Дэйли убежден, что в нынешней ситуации можно поступить иначе. По его мнению, доиграть оставшиеся матчи «регулярки» становится все менее реально.

«Команды уже провели большую часть игр, и у нас есть возможность определить, кто заслуживает права играть в плей-офф, а кто нет. Так что в этом плане, с моей точки зрения, регулярный чемпионат является показательным.

Полноценность в контексте плей-офф означает, что тут надо учитывать несколько аспектов. Насколько справедливо в нашем виде спорта определять сильнейшего с помощью одного матча на выбывание? Может быть это справедливо, а может быть это справедливо только на определенном этапе плей-офф, но не на других. Поэтому хочется разработать такую систему розыгрыша, которая была бы справедлива ко всем участникам плей-офф, была полноценной и помогла бы нам определить достойного победителя. Наилучшим сценарием для нас была бы ситуация, которая позволила бы возобновить сезон через три или четыре недели», — говорил функционер.

Также звучат мнения в поддержку полного досрочного завершения сезона.

В данном случае лига руководствуется уже интересами самих хоккеистов. Руководитель профсоюза игроков НХЛ Доналд Фер утверждает, что в момент, когда темпы роста количества зараженных только набирают обороты, необходимо «заботиться о здоровье и безопасности спортсменов и их семей». Особенно это стало актуальным после новостей о случаях заболевания в «Сан-Хосе Шаркс» и в «Оттаве Сенаторз».

An Ottawa Senators player has tested positive for the COVID-19 virus. The player has had mild symptoms and is in isolation.



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«Есть миллион маленьких деталей, о которых нам сейчас нужно поговорить. У многих игроков есть вопросы, у их агентов есть вопросы, мы постоянно на связи с НХЛ, мы разговариваем с нашими собственными врачами. Это действительно очень загруженное время. Я многое повидал в своей карьере в спорте, но такого еще не было. Это выходит далеко за рамки нашего опыта», — приводит слова Фера Sportsnet.

Впрочем, досрочное завершение всего сезона не является чем-то невозможным. За всю историю лига «закрывалась» дважды: в сезонах-1918/19 и 2004/05. В первом случае причиной, кстати, стала именно кризисная эпидемиологическая обстановка — из-за испанского гриппа многие хоккеисты «Монреаль Канадиенс» не смогли продолжить финальную серию с «Сиэтл Метрополитенс», и в итоге Кубок Стэнли оказался не разыгран. Во втором же случае обладатель главного трофея НХЛ был не определен из-за большого локаута. Тогда сезон не проводился вовсе.

НХЛ готова на матчи без зрителей

«Еще слишком рано говорить о том, когда нам разрешат играть. Но мы готовы следовать директивам органов здравоохранения. Все решения относительно календаря и ключевых дат в нем будут приниматься после обсуждений. Так что все стороны примут лучшее решение относительно сценариев возможного возобновления сезона и расписания», — так расплывчато выглядит одно из последних заявлений НХЛ.

Очевидно, что зритель на трибунах — одна из главных деталей, необходимых лиге для функционирования. НХЛ работает на потребителя. Однако в нынешней обстановке боссы лиги готовы пойти и на такой серьезный шаг, как матчи без зрителей. Сейчас главное — доиграть сезон.

Нужно отметить и тот факт, что в игре при пустых трибунах есть своя необходимость. И речь идет не только о мерах борьбы с распространением коронавируса. В южных округах США лето выходит крайне жарким, и оборудование ледовых дворцов может просто не справиться. Об этом в интервью телеканалу TSN рассказал Джаред Дюпре, который отвечает за заливку льда на «Пи-Эн-Си Арене» в Роли, где свои домашние матчи проводит «Каролина Харрикейнз».

«Наша самая большая проблема здесь, в Северной Каролине, — повышенная влажность, с которой мы сталкиваемся каждое лето. Обычно в июле и августе температура воздуха на улице — от 32 до 46 градусов по Цельсию, а влажность достигает 65%. Наше здание оборудовано осушителями воздуха, которые размещены на крыше, мы пытаемся снизить температуру и влажность внутри арены. Но как только двери спортивного комплекса открываются, все усилия становятся бессмысленными. Горячий и влажный воздух начинает поступать внутрь, а еще к нему добавляется тепло от 15 тысяч людей, которые приходят на матч», — пояснил специалист.

Таким образом, матчи НХЛ в случае доигровки летом могут превратиться в серьезную проблему.

Выгоды от этого нет

Очевидно, что ситуация, в которой оказалась НХЛ, влияет не только на спортивную составляющую, но и на финансовую. В первую очередь это относится к хоккеистам, чьи контракты истекают 1 июля. Похожая ситуация, кстати, сейчас наблюдается в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ), которая также приостановлена. Однако отличие в данном случае заключается в том, что у НХЛ в коллективном соглашении есть специальный пункт о продлении договора на месяц в случае форс-мажора. Пандемия COVID-19 — как раз этот случай.

Лига благодаря данной возможности сможет избежать больших проблем с хоккеистами, в КХЛ же, регламент которой экстренной пролонгации не предусматривает, сейчас думают над решением проблемы. Впрочем, от расходов клубы НХЛ никто не избавлял: даже во время паузы в чемпионате игроки все равно получают зарплату.

Большие потери несут владельцы клубов наравне с самой лигой.

Во-первых, речь идет об эскроу — проценте, который НХЛ удерживает с зарплат игроков для соблюдения равновесия в общих доходах — клубы и игроки должны получать по 50%. От этого в свою очередь формируется потолок зарплат. Сейчас эскроу составляет 14%, но не исключено, что данный показатель может увеличиться, что сильно ударит по лиге.

Во-вторых, сами доходы. Здесь уже страдают владельцы клубов, которым крайне невыгоден вариант с досрочным завершением сезона. Для них проведение матчей — это способ получения части дохода. В среднем каждая игра позволяет клубу заработать около $2-3 млн, в плей-офф же эти суммы, естественно, возрастают. Если же сезон будет «закрыт», то клубы окажутся на грани катастрофы — что делать в таком случае, владельцы не знают.

В-третьих, потолок зарплат. Он и без того был неидеальным, между клубами и руководством лиги по этому поводу шли длительные споры. В нынешнем сезоне потолок составил $81,5 млн, а в следующем розыгрыше он должен подняться до $84 млн. Однако если сезон-2019/20 не будет доигран, то и потолок зарплат обвалится. Из-за этого неминуемо серьезно пострадают все клубы лиги.