«Не желаю работать в банде»: СБР отстранил противника Драчева

Исполнительный директор Союз биатлонистов России (СБР) Сергей Голиков, через руки которого проходят все финансовые документы организации, был отстранен от своей должности — пока что временно.

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Причина — проверка финансовой деятельности СБР, которую спровоцировал сам же Голиков, обвинивший президента Союза Владимира Драчева в нецелевом расходовании средств.

Так, чиновник заявил, что глава российского биатлона якобы трудоустроил личного водителя своей супруги в штат СБР на должность главного специалиста по снабжению, однако тот появился в офисе всего пару раз, чтобы забрать какие-то вещи и занести их в машину.

«Почти полтора года Драчев платил зарплату водителю А. Медведеву, который возил на его личном автомобиле его жену. За счет СБР, конечно. Траты составили, минимум, 1,5 млн рублей»,

— приводил слова Голикова «СЭ».

Также исполнительный директор отметил, что Драчев будто бы неоднократно обещал приобрести автомобили и дорогостоящую шлифтмашину для обработки лыж биатлонистов и однажды даже сказал, что купил два транспортных средства, однако в распоряжении организации они так и не появились.

В итоге сейчас ревизионная комиссия СБР проводит аудит финансов в период с 20 мая 2018 года, когда Драчев приступил к исполнению своих обязанностей, по настоящее время.

Как сообщается на официальном сайте Союза, целью комиссии является «проверить правомерность выплаты заработной платы А. Медведеву, а также информацию по взаиморасчетам с контрагентами при организации и проведении тренировочных сборов и участия команд в соревнованиях».

Проверка продлится до 30 апреля, а пока Голиков временно отстранен от своих обязанностей и, вполне вероятно, затем будет вынужден оставить должность окончательно, учитывая испорченные отношения с Драчевым.

Тем более что глава СБР уже заподозрил Голикова и в том, что тот стал одним из инициаторов открытого «письма 24-х», в котором заслуженные деятели биатлона призвали Драчева добровольно покинуть свой пост.

«Уйдет ли Голиков из СБР? Естественно, после таких писем как может быть иначе? А что касается его обвинений в мой адрес, то это просто бред пьяного человека. У моей жены водителя вообще нет», — заявил Драчев ТАСС.

Сам Голиков в комментарии Sports.ru заверил, что «не особо» причастен к этому обращению, и отметил, что «написал бы жестче и с фактами».

Также он подчеркнул, что сам «не желает работать в этой банде», уточнив, что имеет в виду только правление СБР, а не всех остальных сотрудников ведомства. Однако любопытно, что и покидать свой пост добровольно Голиков не собирается.

«Получил письмо о том, что я отстранен, но считаю это нелегитимным. О решении мне должны сообщить больше половины членов правления — шесть человек, но по факту это сделал только один. Так что с юридической точки зрения ни о каком решении правления мне не известно, — приводит слова Голикова ТАСС.

— На данный момент я никаких заявлений писать не буду, пусть меня попробуют уволить в рамках закона и трудового кодекса. По-хорошему, в этой ситуации надо бы временно отстранять Драчева, а не меня.

Но я передам все документы, не возражаю против проверки моей деятельности. Пусть проверяют деятельность Драчева, этого я и хотел».

Кроме того, Голиков теперь твердо намерен добиться отставки главы СБР — для этого ему нужно заручиться поддержкой большей части региональных федераций биатлона.

В теории созвать внеочередную конференцию и отстранить Драчева могло и правление СБР, однако оно, очевидно, заняло сторону президента организации, так что теперь задача Голикова усложняется. При этом он уверен, что заседающие в правлении люди на самом деле согласны с критикой Драчева, однако им не хватило духу пойти на резкие перемены в такое непростое время.

«Почти каждый в отдельности член правления СБР считает, что Драчев не справляется со своими обязанностями. Однако правление не решилось на такой шаг, так что будем действовать вторым путем — теперь инициатива должна исходить от большей части региональных федераций. И я этим буду заниматься», — пообещал временно отстраненный директор.

Напомним, Голиков ранее являлся генеральным директором сети гипермаркетов, которая поддерживала биатлон на правах спонсора. В настоящий момент он является акционером данной сети и, по собственным словам, в деньгах не нуждается, а пост в СБР он согласился занять только из желания помочь биатлону и по этой же причине сейчас ведет войну с президентом организации.

Однако у Драчева есть свой взгляд на ситуацию. По его словам, Голиков страдает от алкоголизма, и правление СБР на самом деле давно хотело его уволить — еще до публикации в прессе его «разоблачений».

«Он, наверное, опять перепил. Чтобы вы понимали — он алкоголик. Пьет безумно — каждый день. Уже, наверное, и мозгов не осталось.

Работы толковой от него тоже нет. Голиков же всех считает идиотами и ворами. Говорит, что всех нужно выгнать. Включая спортсменов. Неадекватный человек», — цитировал главу союза «СЭ».