«Бред пьяного человека»: кто начал войну против главы СБР

Письмо 24-х

1 апреля для президента Союза биатлонистов России Владимира Драчева стал совсем не шуточным днем. После чуть менее двух лет у руля отечественного биатлона 54-летний чиновник столкнулся с требованием покинуть пост досрочно. Так, в СМИ поступило письмо, в котором были выражены конкретные претензии к работе Драчева, а также призыв об увольнении действующего главы СБР. Среди подписантов заявления оказались 24 человека — биатлонисты-ветераны, олимпийские чемпионы, тренеры и иные специалисты из регионов:

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1) двукратный олимпийский чемпион Анатолий Алябьев,

2) заслуженный тренер страны Александр Привалов,

3) почетный вице-президент СБР Виктор Маматов,

4) олимпийский чемпион Владимир Барнашов,

5) глава Федерации биатлона Санкт-Петербурга Дмитрий Васильев,

6) пятикратный чемпион мира Юрий Кашкаров,

7) легендарный Александр Тихонов,

8) двукратная олимпийская чемпионка Анна Богалий,

9) заслуженный тренер Геннадий Раменский,

10) глава Федерации биатлона Иркутской области Александр Еслев,

11) глава Федерации биатлона Татарстана Ильдар Нугманов,

12) тренер сборной команды Ульяновской области Юрий Охотников,

13) заслуженный тренер России Владимир Путров,

14) олимпийский чемпион Владимир Аликин,

15) глава Федерации биатлона Марий-Эл Вячеслав Панов,

16) глава Федерации биатлона Забайкальского округа Геннадий Ковалев,

17) личный тренер Александра Логинова Александр Касперович,

18) отец и тренер Екатерины Юрловой-Перхт Виктор Юрлов,

19) заслуженный тренер Геннадий Челюканов,

20) первый в истории абсолютный чемпион мира по биатлону Валерий Медведцев и его жена — двукратная олимпийская чемпионка Ольга Медведцева,

21) глава Федерации биатлона Вологодской области Владимир Козин,

22) главный тренер сборной Башкортостана Виктор Никитин,

23) а также главный тренер сборной Тюменской области Максим Кугаевский.

В тексте письма подписанты отметили, что Драчев за время своей работы не нашел организации выгодных спонсоров, не решил вопрос с большими долгами федерации перед Международным союзом биатлонистов (IBU), не добился возвращения Союзу статуса полноценного члена IBU, потерял авторитет и испортил свою репутацию в министерстве спорта и Олимпийском комитете России, а также довел до конфликта свои отношения с тренерским штабом российской сборной. Все это было подкреплено и критической оценкой прошедшего сезона, который для отечественных биатлонистов сложился крайне неудачно.

Были ли подписи?

В ответ Драчев заверил, что покидать свой пост досрочно не планирует, и призвал коллег не устраивать революцию в СБР в такое тяжелое время, когда мир охвачен пандемией коронавируса. Однако как бы президент федерации ни старался показать свое абсолютное спокойствие, разбором ситуации он все-таки занялся. Первым делом Драчев принялся выяснять, кто и по какой причине решил поставить свою подпись под опубликованным в СМИ письмом, и наткнулся на интересные подробности. А именно — не все фигуранты заявления на самом деле подписались под ним.

Первой об этом публично заявила Анна Богалий, которая назвала произошедшее беспределом. Позднее же стало известно, что и Виктор Юрлов с Владимиром Барнашовым и Геннадием Челюкановым также под письмом не отмечались. Драчев же в интервью и вовсе подчеркнул, что некоторые люди, перечисленные в заявлении, вообще не видели его текста.

«Таких у меня 11 человек, и я еще не всех обзвонил. Аликин, Кошкаров, Маматов, многие другие говорят, что они не подписывали. Они согласны, что надо работать, двигаться вперед и помогать команде, а не строить какие-то барьеры, через которые приходится перешагивать. К сожалению, происходит именно это», — говорил глава СБР.

Инициаторам «письма 24-х» пришлось объясниться — публично выступил Анатолий Алябьев. По его словам, заявление готовил он, Дмитрий Васильев, Сергей Голиков и Александр Привалов. При этом Алябьев подчеркнул, что изначально письмо никто не собирался писать: планировалось, что претензии будут высказаны лично на тренерском совете, однако мероприятие было отменено — вмешался COVID-19.

Решение отправить текст письма в СМИ было принято, как утверждает Алябьев, после ряда неудачных диалогов с Драчевым. Причем сделано это было специально перед 6 апреля, когда должно пройти заседание правления СБР. По замыслу подписантов, Драчев, руководство федерации, а также Минспорт должны полностью ознакомиться с сутью претензий и прийти к выводу — созывать ли внеочередную отчетно-выборную конференцию, на которой может быть поставлен вопрос о досрочном увольнении нынешнего главы СБР.

Что касается лиц, заявивших, что свои подписи они на самом деле не ставили, то Алябьев подчеркнул, что «по факту подписей действительно не было», однако договоренности с этими людьми были достигнуты.

«Я лично звонил и Анне Богалий, и Владимиру Барнашову, и Владимиру Аликину, и Валерию Польховскому, и Виктору Юрлову, и Геннадию Ковалеву. До Максима Кугаевского дозвониться не смог, послал ему сообщение. Предварительно с каждым обговорил, что мы планируем такое письмо подготовить, подробно рассказал каждому из собеседников по телефону, что именно будет написано в письме, и попросил добавить свои пожелания или замечания, если у кого-то они появятся, и сообщить о них мне или руководителю пресс-службы СБР Константину Бойцову с тем, чтобы в текст были внесены поправки. Их внесли только Барнашов и Валерий Медведцев. После этого я еще раз спросил, все ли согласны с письмом, и все утверждали, что да», — цитирует двукратного олимпийского чемпиона RT.

Обвинения в растрате

Как уже упоминалось ранее, не доработать свой срок до конца Драчев может лишь в двух случаях: 1) если подаст в отставку по своему желанию; 2) если на созванной внеочередной отчетно-выборной конференции представителей регионов, недовольных работой главы СБР, окажется большинство. Предпосылок ни к первому, ни ко второму сценарию не имеется.

Во-первых, Драчев уже заявил, что намерен работать дальше, во-вторых, созвать конференцию прямо сейчас не представляется возможным. И дело не в пандемии коронавируса, а в том, что людей, готовых выступить с конкретными предложениями о том, как улучшить работу Союза, просто нет, либо их недостаточно для успешного голосования против нынешнего главы СБР.

Однако Драчев столкнулся с атакой с другого фланга. Еще на прошедшем недавно чемпионате мира в Антхольце он попал в неприятную историю, когда выяснилось, что дети и жена Драчева, оказывается, поехали на турнир по аккредитациям, а не за свой счет. К слову, одной аккредитации не хватило Александру Касперовичу, личному тренеру Александра Логинова. Специалисту пришлось воспользоваться картой своего украинского коллеги, после чего случились громкие разбирательства с итальянской полицией, которые полностью выбили Логинова из колеи. Теперь же в отношении Драчева поступили гораздо более серьезные обвинения, а именно — в расточительстве.

Исполнительный директор СБР Сергей Голиков, один из инициаторов «письма 24-х», заявил, что Драчев потратил около 1,5 млн рублей из бюджета федерации на оплату персонального водителя для своей жены. В связи с «нецелевым расходованием средств Драчевым» Голиков предрек Союзу скорое банкротство. И это при том, что организация и так должна IBU более €356 тысяч.

«Сейчас денег в Союзе биатлонистов России нет, существуют долги, возникшие при действующем президенте Владимире Драчеве. Точной суммы долга я назвать не могу, но это текущие задолженности, которые касаются преимущественно зарплат сотрудников и аренды. Я прогнозирую скорое банкротство СБР. Если даже этого не произойдет сейчас, то это случится к осени. Чтобы не быть банкротом, нужно привлечь денежные средства, а их под Драчева никто не дает»,

— приводит ТАСС слова Голикова, который также выразил готовность обратиться в правоохранительные органы с показаниями и документами, подтверждающими его заявления.

Драчев ожидаемо отверг данные обвинения в свой адрес. Самого Голикова он назвал алкоголиком, подчеркнув, что тот «пьет безумно — каждый день», а также пообещал уволить его из организации.

«После таких писем как может быть иначе? А что касается его обвинений в мой адрес, то это просто бред пьяного человека. У моей жены водителя вообще нет», — цитирует Драчева ТАСС.

Помимо этого глава Союза призвал прекратить давление на СБР до лета, вновь сославшись на ситуацию с пандемией коронавируса в стране.

«Сейчас нам надо сосредоточиться на решении вопросов подготовки сборной команды к старту сезона. Все эти беспочвенные обвинения будем обсуждать позже», — говорил он.

Однако теперь очевидно, что кресло под Владимиром Драчевым зашаталось. Если делу по возможному нецелевому расходованию бюджета Союза биатлонистов России будет дан ход, то главе организации предстоит искать поддержку в Минспорта и ОКР.