Тренер не нужен: что Драчев изменит в российском биатлоне

7 апреля состоялось заочное заседание правления Союза биатлонистов России (СБР). Естественно, наибольший интерес был прикован к главе организации Владимиру Драчеву и его дальнейшей судьбе в федерации. Во многом — из-за недавнего письма биатлонистов-ветеранов и тренеров, которые потребовали его отставки с президентского поста. Конфликт удалось урегулировать, от идеи созыва внеочередной отчетно-выборной конференции отказались. Соответственно, позиции Драчева остались прежними.

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Больший акцент был сделан на дальнейшей работе сборной России и ее подготовке к зимней Олимпиаде-2022 в Пекине. Именно эта задача является приоритетной для Союза.

«План работы надо делать сразу на два года, поскольку она должна строиться с прицелом на Олимпийские игры», — цитирует Драчева ТАСС.

В рамках этой подготовки организация предложила ряд видоизмененных программ. Одной из новых идей стало объединение мужской и женской команд на тренировочных сборах. В качестве аргумента правление СБР приводит тот факт, что в различных видах эстафет Россия не добивается успехов. Если же проводить сборы вместе, то — по задумке — результаты должны улучшиться.

«Это позволит отрабатывать сингл-микст, смешанные эстафеты, масс-старты. Во всех этих гонках нужны навыки контактной работы. Смешанные эстафеты проводятся часто, они приносят много очков в зачет Кубка наций, а мужская и женская команды по ходу последних двух сезонов у нас встречались только во время этапов Кубка мира. Так что рассмотрим вариант проведения совместных сборов»,

— рассказал президент СБР.

Действительно, за прошедший сезон российские биатлонисты приняли участие в 18-ти эстафетных гонках, но лишь однажды сумели завоевать медали. Произошло это на втором этапе Кубка мира в австрийском Хохфильцене, где Кристина Резцова, Лариса Куклина, Светлана Миронова и Екатерина Юрлова-Перхт выиграли серебро в женской эстафете, уступив чуть более восьми секунд соперницам из Норвегии. После этого — как отрезало. Ни в классических эстафетах, ни в смешанных, ни в синглмикстах выше четвертого места россиянам подняться не удалось.

Норвежцы в этом сезоне в 18-ти эстафетах лишь раз финишировали не на подиуме, при этом одержав целых 12 побед. Именно в норвежской сборной еще около десятка лет назад стали практиковать идею проведения совместных сборов. Как показывают результаты, толк от этого определенно есть.

Однако очевидно, что одним этим ограничиваться бессмысленно, поэтому СБР также раздумывает над внесением изменений в тренерский штаб сборной. Его состав будет определен 10 апреля — на следующем заседании правления организации.

«Сейчас мы рассматривали итоги работы мужской и женской сборных, смотрели, какие изменения необходимы, что можно усовершенствовать. С решением о том, кто будет работать с мужским и женским составами, включая вторых и третьих тренеров, тянуть не хочется, потому что подготовку надо начинать как можно быстрее. Хотелось бы, чтобы тренеры работали как минимум до Олимпийских игр. Нам бы всем хотелось, чтобы на Играх был показан максимально возможный результат», — заявил Драчев.

У руководства СБР сейчас имеется небольшое количество кандидатур, которые могли бы заняться мужской и женской командами. Со всеми ними Союз в ближайшее время рассчитывает провести переговоры, после чего перейти непосредственно к перестройке в тренерском штабе.

На данный момент у сборной есть тройка основных тренеров: главный — Анатолий Хованцев, старший наставник мужской команды — Сергей Белозеров, старший наставник женской — Виталий Норицын. Последний в штабе не останется уже точно , — о его увольнении стало известно еще в феврале, когда Драчев лично заявил, что у того нет никаких шансов тренировать женскую команду в следующем сезоне. У Белозерова позиции куда более уверенные. Как утверждала газета «Известия» со ссылкой на свой источник в СБР, претензий к специалисту у руководства ведомства практически нет. Таким образом, неясной остается лишь судьба Хованцева. По словам Драчева,

Союз рассматривает вариант не просто с увольнением специалиста, но и с упразднением должности главного тренера сборной как таковой.

«Рассматривался вопрос необходимости должности главного тренера. Пока голоса распределились 50 на 50. Есть мнение, что она и вовсе не нужна. Мы отправили этот вопрос на доработку, чтобы тренерский совет дал оценку встречным предложениям», — заявил глава СБР.

Сам Хованцев уже не первый раз признает, что и сам не знает, продолжит ли работу в сборной. Налицо полное отсутствие прямого контакта тренера с СБР.

«Со мной никто не разговаривал. Пока никаких предложений не было. Я вычитал в интернете, что все находится на стадии обсуждения. Если будут предложения, я их рассмотрю. Дальнейшие планы? Пока еще не задумывался. Сейчас все закрыто, никакие перемещения невозможны», — приводит слова Хованцева «Спорт день за днем».

Данная ситуация является особенно проблемной. Это, что называется, палка о двух концах.

Хованцев является авторитетным тренером, но контроль над командой он потерял едва ли не полностью. Пример Хованцева показал, что роль главного тренера действительно может являться лишней.

Для этой сборной России куда более полезным оказался бы менеджер, который качественно занимался бы административными вопросами, а для подготовки спортсменов уже есть те же тренеры мужской и женской команд вместе с личными специалистами всех биатлонистов.

К слову о личных тренерах: как показывают последние годы, после долгого времени работы с ними биатлонисты сталкиваются с большими проблемами, пытаясь затем адаптироваться к программе централизованной подготовки на сборах, и получается, что все занятия проходят впустую, а спортсмены подходят к сезону и гонкам неготовыми.

С другой стороны, Драчев противоречит сам себе, говоря о возможном упразднении должности главного тренера сборной.

Данная история для российского биатлона не является новой. Еще в 2017 году возглавлявший тогда СБР Александр Кравцов пришел к тому же решению, отправив тогдашнего главного тренера сборной Александра Касперовича работать с юниорами. Через год Кравцов объявил об уходе из Союза по собственному желанию, а выборы затем выиграл как раз Владимир Драчев. Одним из его первых решений стало… возвращение должности главного тренера.

Драчев рассчитывал, что это положительно повлияет на российскую сборную, но ошибся, и, видимо, решил это признать.

О том, что нынешний глава СБР полностью противоречит своим же обещаниям, говорит и все тот же Касперович, личный тренер Александра Логинова. Он, кстати, вошел в число 24-х подписантов письма против Драчева.

«Из той предвыборной программы, с которой шел во власть Владимир Петрович Драчев, практически ничего не было выполнено. Если говорить про кадровую политику, то все, что годами делалось нашей большой биатлонной семьей, оказалось перечеркнуто. Не может же быть такого, что у нас не было ничего хорошего. То же искусственное омоложение тренерского состава сборной я иначе как полным бредом не могу назвать», — подчеркнул специалист.

Что касается остальных вопросов к тренерскому штабу, то, возможно, СБР стоит рассмотреть вариант полной и тесной коммуникации старших тренеров с личными наставниками биатлонистов и распределить обязанности совершенно иначе.

Например, оставить всю программу подготовки на личных тренеров спортсменов, а более общими вопросами и той же стрельбой заняться как раз старшим специалистам. Прежние программы показали свою неэффективность. Если Россия ставит перед собой задачу удачно выступить на Олимпиаде зимой 2022 года, то вносить изменения и пробовать их нужно уже сейчас.

Также стоит отметить, что по ходу сезона неоднократно появлялись вопросы к работе сервисменов: то лыжи не готовы, то с винтовками и патронами проблемы. Очевидно, что на этом нужно сделать отдельный акцент.