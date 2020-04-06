UFC 249 спасен: Гэтжи заменит Хабиба в бою с Фергюсоном

UFC официально объявил о замене российского чемпиона UFC в легком дивизионе Хабиба Нурмагомедова на американца Джастина Гэтжи. Именно он теперь сразится со своим соотечественником Тони Фергюсоном в главном поединке турнира UFC 249.

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6 апреля, утром по московскому времени, некий Twitter-аккаунт, представившийся как знаменитый ММА-инсайдер Ариэль Хельвани, опубликовал информацию о том, что глава UFC Дана Уайт якобы договорился с президентом России Владимиром Путиным о специальном рейсе, на котором Нурмагомедов отправится в Америку и примет-таки участие в UFC 249.

Впрочем, эта информация сразу показалась максимально странной, и вскоре Уайт пришел в комментарии и заявил, что Хабиб точно не выступит на этом вечере, а участника главного его боя и весь кард он объявит в течение дня.

Уже после этого пользователи разобрались, что изначальный вброс был сделан совсем не Хельвани, никогда не публикующим непроверенную информацию, а фейковым аккаунтом, замаскировавшимся под журналиста.

Да и об отмене боя Нурмагомедов — Фергюсон стало известно еще 1 апреля, когда об этом в прямом эфире в Instagram рассказал сам российский боец. Несмотря на то что UFC до последнего не объявлял о срыве боя официально, всем было понятно, что он не состоится.

При этом самый престижный и популярный промоушен мира не собирался отказываться от самого турнира и хотя не анонсировал место проведения до сих пор, все равно организует его в срок (18 апреля), пусть и без зрителей.

Между прочим, букмекеры с начала апреля начали принимать ставки на поединки Фергюсона с Гэтжи или с ирландцем Конором Макгрегором, который уже давно говорил, что готов заменить любого из соперников в главном бое весны в смешанных единоборствах.

Правда, и в вариант с Макгрегором, каким бы привлекательным он ни был с маркетинговой точки зрения, изначально мало верилось, так как он сам находится на карантине в Ирландии и вряд ли доберется до Америки ради участия в поединке.

Что до Гэтжи, то для него это, конечно же, огромный шанс. Джастин считается крепким бойцом, а сам себя уже называет элитным. И поединок с Фергюсоном — возможность для него доказать всему миру свою правоту. На его счету в ММА 21 победа при двух поражения, а в UFC 31-летний боец имеет рекорд 4-2.

Статистику, правда, портят два подряд фиаско, которые случились в поединках с Эдди Альваресом и Дастином Порье в декабре 2017-го и апреле 2018-го. Но после них у Гэтжи было три победы подряд, и он находится в хорошей форме.

При этом Гэтжи побеждал Майкла Джонсона, которому Фергюсон проиграл. Правда, это было последнее на данный момент поражение Эль Кукуя, которое он потерпел в далеком 2012 году, после чего одержал в UFC 12 викторий кряду.

В этом поединке он, конечно же, будет безоговорочным фаворитом, а на кону, как ожидается, будет стоять пояс временного чемпиона UFC. Победитель встретится с Нурмагомедовым уже после окончания пандемии — предположительно в сентябре.

Напомним, ранее действующий чемпион UFC отказался от поединка с Фергюсоном, мотивировав это тем, что не может лететь в разгар пандемии коронавируса в США и какую бы то ни было другую страну.

«Выходит, что весь мир должен сидеть на карантине, правительства всех государств призывают соблюдать меры безопасности, чтобы ограничить распространение COVID-19 и спасти жизни, а Хабиб освобожден от всех обязательств и должен тренироваться, летая по всему миру и рискуя своей жизнью ради боя?

Я все понимаю и точно не меньше вас расстроен отменой поединка. У меня, как и у всех остальных, было много планов, но я не в силах контролировать все это. Берегите себя и поставьте себя на мое место»,

— попросил Орел в прямом эфире своего Instagram.

Россиянин также подчеркнул в интервью ESPN, что бой против Тони, в котором он должен был защитить свой титул, является не просто рядовым событием, к которому можно подготовиться за пару дней и не особенно переживать из-за того, что длинные перелеты из США в ОАЭ, а затем в Россию оказали негативное влияние на форму.

Нурмагомедову необходимо было знать место хотя бы за две недели, чтобы прилететь, акклиматизироваться и согнать вес. А, учитывая, что в период весогонки организм бойца становится очень уязвимым, все могло бы закончиться очень печально, если бы в процессе очередного многочасового перелета с пересадками до места боя Орел где-то подхватил коронавирус.

Также Хабиб подчеркнул, что ни о какой трусости с его стороны речи не идет, поскольку он вообще мог отказаться от сложного боя с Тони и согласиться на куда более денежный реванш с Макгрегором, который активно этого добивался и одолеть которого ему не составило бы такого труда.

Однако чемпион UFC хотел видеть в соперниках достойного бойца, и единственной причиной отказа от поединка является лишь сумасшедшая ситуация, сложившаяся в мире из-за коронавируса.

Естественно, Фергюсон наотрез отказался верить в рассуждения Нурмагомедова. По мнению американца, тот просто нашел возможность уклониться от встречи, осознав, что может потерять пояс.

«Думаю, Хабиб заранее понимал, что не будет биться. Мы напугали его. У него ведь были варианты, как вернуться из Абу-Даби в США. У него была возможность сесть на самолет и вернуться…

Это уже второй раз, когда мы его выбили! Я делал то же самое на протяжении восьми лет. На работу и обратно, прихожу туда и рву свою задницу, заботясь о деле. А Хабиб и Конор бегают, поджав хвосты, как псы», — неистовствовал Фергюсон.

Что ж, теперь у Тони будет возможность показать, насколько он хорош, в поединке с вышедшим на коротком уведомлении Гэтжи. Поражение Эль Кукуя в этом случае станет для него настоящей катастрофой.