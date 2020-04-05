Отказ от зарплаты и конфликты: как клубы переживают кризис

Футболисты клуба Английской премьер-лиги (АПЛ), название которого не раскрывается, отказались идти на понижение зарплаты из опасений, что такая мера в первую очередь пойдет на пользу владельцам клуба, а не работникам команды. Об этом информирует The Athletic.

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По информации источника, футболисты готовы пойти на сокращение зарплаты только при условии того, что сэкономленные деньги будут направлены Национальной службе здравоохранения (NHS) или Ассоциации профессиональных футболистов (PFA). Стоит отметить, что с просьбой о понижении зарплаты на 30 процентов к футболистам обратилась АПЛ 3 апреля. Такая мера продиктована финансовыми проблемами Лиги в связи с пандемией коронавируса.

При этом пока не появилась ясность с возобновлением сезона. Изначально АПЛ была остановлена до начала апреля, потом паузу продлили до 30 числа, а во время видеоконференции 3 апреля было объявлено, что чемпионат не возобновится и в начале мая.

Руководство лиги рассматривает различные варианты продолжения сезона, президент одной из команд даже предложил перенести игры в Китай, однако другие клубы его не поддержали.

Уже известно, что в случае, если сезон так и не будет доигран, АПЛ потеряет более €1 млрд. По данным британского издания The Telegraph, клубы могут недосчитаться доходов от продажи прав на телетрансляцию (около €866 млн), от проведения матчей (около €227 млн) и от спонсорских контрактов (около €199 млн).

Клубы АПЛ уже начали принимать некоторые меры, чтобы обойтись во время пандемии коронавируса без серьезных финансовых потерь. К примеру, «Ливерпуль», который до паузы лидировал в турнирной таблице (82 очка после 29 туров, отрыв от идущего вторым «Манчестер Сити» 25 баллов), отправил часть своих сотрудников в оплачиваемый отпуск со стопроцентным сохранением зарплаты. При этом клуб воспользовался государственной схемой по компенсации заработной платы – «Ливерпуль» будет платить только 20 процентов, остальные 80 будут выделены из государственного бюджета.

От такой схемы отказался «Манчестер Сити». В клубе намерены справиться своими силами и уже разослали сотрудникам электронные письма, в которых заверялось, что их рабочие места будут защищены.

Снижение заработной платы игроков может помочь командам. Некоторые клубы же отправили часть своего персонала в неоплачиваемые отпуска, воспользовавшись соответствующей нормой в трудовом законодательстве. К примеру, так поступили лондонский «Тоттенхэм», «Норвич» и «Ньюкасл», а футболисты сами предложили пойти на сокращение зарплаты, чтобы помочь сотрудникам сохранить места.

Снижение зарплат вызвало конфликт в испанском гранде — «Барселоне». Руководство каталонской команды обратилось к высокооплачиваемым футболистам с просьбой о снижении зарплаты на 70 процентов, что поможет сохранить порядка €106 млн, однако большинство звезд команды отказалось от понижения зарплат, так как считают, что руководство клуба само поставило себя в невыгодное положение. Но инициативу поддержал капитан команды — аргентинский нападающий Лионель Месси, после чего все игроки согласились на такие меры.

«Внутри клуба пытались заставить нас сделать то, что мы и так собирались. Мы искали верный способ помочь клубу и его работникам», — написал форвард в Instagram.

Если сезон чемпионата Испании не будет возобновлен, то каталонский клуб лишится €100 млн, которые как раз будут компенсированы урезанием зарплат футболистов.

Позднее еще один нападающий команды Луис Суарес опроверг, что в команде был конфликт интересов на почве понижения зарплаты. Он отметил, что все игроки хотели прийти к согласию по этому вопросу.

«Никто из игроков команды не отказывался снижать зарплату в эти трудные времена. Игроки и клуб достигли взаимного соглашения. Это печально, поэтому мы были первыми, кто хотел достичь соглашения как можно скорее», — заявил футболист.

Руководство «Барселоны» в сложившейся ситуации воспользовалось ERTE — схемой, которая позволяет фирмам приостанавливать действия трудовых договоров на определенное время и/или сокращать рабочий день и дает право сотрудникам получать пособие по безработице во время форсмажорных обстоятельств. Также к этой схеме прибегли «Атлетико» и «Алавес».

Еще один испанский гран — мадридский «Реал» — до последнего не планировал сокращать зарплаты футболистам. Финансовое состояние команды достаточно устойчивое, однако потери в случае невозобновления чемпионата Испании могут составить порядка €150 млн. Marca информирует, что если клуб и примет решение об урезании зарплат игроков, то не больше, чем на 10 процентов.

На беспрецедентные меры пошел туринский «Ювентус». Главный тренер команды Маурицио Сарри и футболисты, включая португальского нападающего Криштиану Роналду, отказались от зарплаты на четыре месяца — с апреля по июль.

Такая мера поможет сэкономить клубу €90 млн. Стоит отметить, что соглашение будет пересмотрено, если сезон Серии А все же возобновится.

Огромную роль в принятии такого решения сыграл Джорджо Кьеллини, у которого есть степень магистра экономики. После разговора с ним контракты переподписали Роналду и Буффон, а затем и все остальные. Однако такое решение туринского клуба не все одобрили — директор по коммуникациям «Лацио» Артуро Диаконале критично отозвался о действиях руководства туринцев.

«Ювентус» позаботился о своих интересах, сократив зарплаты и сбалансировав бюджет. Возможно, если бы они предварительно обсудили это со всеми клубами, это была бы общая мера, ведь это касается не только их.

«Лацио» примет решение наравне с другими клубами. Конечно, сокращение зарплат игроков — мера, которая может помочь бюджету клубов, но ее нужно обсуждать. Когда я слышу об этике и морали, то чувствую запах лицемерия. Хватит этой этики, которая многое скрывает», — цитирует Диаконтале Tuttosport.

Примечательно, что даже отказ от зарплаты на четыре месяца не помешает Роналду стать первым футболистом в истории и третьим спортсменом, который за всю свою карьеру заработал $1 млрд. Больше одного миллиарда долларов ранее заработали знаменитый гольфист Тайгер Вудс и боксер Флойд Мейвезер. Также в эту компанию в 2020 году может попасть швейцарский теннисист Роджер Федерер.