«Лицемер»: игрок «Манчестер Сити» вызвал проституток на дом

Защитник «Манчестер Сити» Кайл Уокер попал в неприятную ситуацию, которая может грозить ему штрафом. Игрок воспользовался услугами двух проституток в то время, как сам призвал людей оставаться дома и сохранять дистанцию во время пандемии коронавируса.

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31 марта Уокер вместе с другом вызвали домой проституток — 21-летнюю студентку Луизу Макнамару и 24-летнюю бразильянку, чье имя не раскрывается. Одна из девушек призналась, что не знала, к кому получила вызов — ее босс не раскрыл имя клиента, отметив только, что он «высокопоставленный».

На следующий день после произошедшего футболист опубликовал в Instagram пост, где призвал людей оставаться дома и сохранять дистанцию, что является одной из главных рекомендаций правительства Великобритании. Позднее Макнамару раскритиковала футболиста за его поведение, отметив то, что Уокер до последнего пытался скрыть свое имя.

«Он лицемер, подвергает людей риску. С одной стороны, он приглашает незнакомых людей к себе домой для секса, а на следующий день читает всем лекции о необходимости оставаться в безопасности»,

— приводит слова девушки The Sun.

5 апреля футболист принес свои извинения за произошедший инцидент, признав свою вину.

«Я хочу воспользоваться этой возможностью, чтобы публично извиниться за тот выбор, который я сделал. Я понимаю, что роль профессионального футболиста подразумевает, что я должен быть примером для подражания. Поэтому я хочу извиниться перед своей семьей, друзьями, футбольным клубом, болельщиками и общественностью за то, что подвел их», — цитирует Уокера Daily Mail.

«Манчестер Сити» принял решение не оставлять без внимания проступок игрока. Представитель команды заявил, что в отношении Уокера будет открыто дисциплинарное дело из-за нарушения карантина.

Менеджер также отметил, что в команде разочарованы поведением защитника, однако его извинения будут приняты во внимание при рассмотрении его дела.

«Футболисты — это глобальные образцы для подражания, и наши сотрудники и игроки работают над тем, чтобы поддержать невероятные усилия Национальной службы здравоохранения Англии (National Health Service) и других ключевых работников в борьбе с последствиями коронавируса COVID-19 любым доступным нам способом. Действия Кайла в этом вопросе прямо противоречат этим усилиям», — пояснил представитель клуба.

Это не первый секс-скандал, участником которого оказывается защитник «Манчестер Сити». Летом 2019 года таблоиды опубликовали информацию о том, что Уокер был вынужден уйти от своей супруги, с которой он воспитывал троих детей, из-за романа с участницей британских реалити-шоу и моделью Лорой Браун. Примечательно, что девушка не только сама рассказала об их связи прессе, но и лично подтвердила все жене футболиста. А в феврале сообщалось, что еще одна модель Лорен Гудман ждет от Уокера ребенка. Девушка отметила, что роман с футболистом начался уже после того, как они оба расстались с предыдущими партнерами.

Нарушение Уокером карантина — не единичный случай в английском футболе. Несколькими днями ранее в похожую ситуацию попал капитан «Астон Виллы» Джек Грилиш. В Twitter футболист опубликовал послание фанатам, призвав их беречь свое здоровье и оставаться дома.

«Чтобы помочь спасти жизни, вы должны оставаться дома. Покидайте дом только для того, чтобы купить еду, купить медикаменты или для разминки. И всегда помните, что нужно держать дистанцию в два метра», — написал он.

Однако уже через несколько часов футболист сам нарушил правила карантина, отправившись на вечеринку, которая впоследствии закончилась для него драматическим образом — на своем внедорожнике он спровоцировал ДТП, в котором пострадали еще три машины.

Футболист пообещал выплатить компенсацию, однако это не спасет его ни от полицейского расследования, ни от наказания клуба — «Астон Вилла» приняла решение оштрафовать своего капитана на 150 тыс. фунтов, что равняется зарплате игрока за полмесяца.

Футболист позднее принес извинения, отметив, что согласился на предложение друга приехать на вечеринку «по глупости».