«Непродуманное предложение»: РПЛ против завершения сезона

На протяжении последних месяцев весь футбольный мир вынужден обсуждать не результаты матчей и состояния команд, а следить за ситуацией с пандемией коронавируса COVID-19, из-за которого весь сезон встал на долгую паузу. Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) уже провел не одно заседание в формате видеоконференций, и по итогам каждого из них сроки возобновления национальных и континентальных турниров откладывались на все более поздние даты.

Если изначально в УЕФА рассчитывали, что чемпионаты будут доиграны к концу июня, то уже сейчас такой вариант выглядит практически нереальным, и кончиться сезон-2019/20 может в лучшем случае в июле-августе.

Впрочем, календарь теперь к этому располагает, ведь ни чемпионата Европы, ни Олимпиады этим летом уже не будет. Проблемным вопросом может стать только следующий сезон: неясно, когда именно он теперь начнется в странах, где действует система осень-весна, а также неизвестно, будет ли он полноценным, а не сокращенным.

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В частности, данным вопросом уже задались в России. Еще 17 марта Российская премьер-лига объявила о временной приостановке первенства, а сроки его возобновления несколько раз переносились ввиду того, что ситуация с пандемией коронавируса в стране пока не улучшилась (всего на сегодняшний день в России зарегистрирован 4731 случай заражения в 78 регионах, за весь период зафиксировано 43 летальных случая, выздоровели 333 человека). 1 апреля руководство РПЛ на основании постановления бюро исполкома Российского футбольного союза (РФС) взяла еще более длительную паузу — теперь чемпионат возобновится не ранее 31 мая.

«Данное решение принято с учетом эпидемиологической ситуации и необходимо для борьбы с распространением COVID-19. Мы не хотим подвергать риску здоровье болельщиков и всех участников матчей», — говорил президент лиги Сергей Прядкин.

Даже примерной даты возобновления чемпионата глава РПЛ ожидаемо не назвал, хотя и подчеркнул, что есть варианты с продолжением матчей в начале июня. И именно июнь должен стать определяющим для всего отечественного футбола. Эту мысль позднее подчеркнул и генеральный директор петербургского «Зенита» Александр Медведев, который поделился некоторыми подробностями планов лиги.

«Самая крайняя дата возобновления чемпионата — 12 июля. Она совпадает с датой, исходящей от Ассоциации европейских клубов — 15 июля). Нужно две недели для тренировочного процесса, чтобы выйти на игровой уровень, таким образом, в конце июня нужно принимать решение»,

— цитирует Медведева ТАСС.

В данном случае РПЛ строго зависит от концепции УЕФА, который постановил, что доиграть сезон нужно до конца августа. При этом в ходе последней видеоконференции клубов РПЛ, руководства лиги и РФС было озвучено еще одно условие — начать новый сезон до середины сентября. То есть российский чемпионат сейчас находится в крайне узких временных рамках. Для большего удобства РФС даже готов пожертвовать проведением Кубка страны. Иными словами — завершить проведение турнира досрочно без определения победителей. Формально РФС может пойти на это без какого-либо риска, ведь никаких санкций со стороны УЕФА в данном случае не последует.

Чего не скажешь о Российской премьер-лиге. Недавно Футбольный союз Бельгии принял решение о досрочном завершении сезона, определив «Брюгге» чемпионом страны за один тур до окончания регулярного чемпионата и без проведения раунда плей-офф (в этой стране розыгрыш первенства проходит в «хоккейном» формате). УЕФА же настойчиво рекомендовал членам европейских ассоциаций доиграть оставшиеся матчи чемпионатов, ведь ради этого и был перенесен Евро-2020 на следующее лето.

Те же страны, которые решатся завершить сезон досрочно, с большой долей вероятности лишатся мест в еврокубках на следующий сезон.

«На данный момент мы не планируем досрочного завершения чемпионата и хотим, чтобы при подготовке к его возможному возобновлению все клубы были в равных условиях», — выступил после данных рекомендаций УЕФА Сергей Прядкин.

Однако вопрос о досрочном завершении первенства и не обсуждался бы, не подними его представители ряда клубов РПЛ. Публично с предложением отказаться от продолжения чемпионата уже выступили владелец московского «Спартака» Леонид Федун, генеральный директор грозненского «Ахмата» Ахмед Айдамиров и президент екатеринбургского «Урала» Григорий Иванов. Как утверждает «Спорт-Экспресс», данную идею поддержали и оказавшиеся на грани банкротства самарские «Крылья Советов» с «Сочи». Черноморцы, правда, данную информацию опровергли.

«Мы однозначно выступаем за продолжение чемпионата. Мне кажется, что все должно разрешиться нормально и сезон можно доиграть. У нас желание продолжить турнир есть, это важно», — цитирует ТАСС генерального директора «Сочи» Дмитрия Рубашко.

Совершенно точно против досрочного завершения сезона выступили и в «Зените». Петербуржцы на момент остановки были единоличным лидерами РПЛ с 9-очковым отрывом от ближайших преследователей («Локомотива» и «Краснодара»), и игроки и тренеры сине-бело-голубых неоднократно изъявляли желание доиграть чемпионат до конца. Александр Медведев же подчеркнул, что это важно и для всей лиги. В том числе и в финансовом плане.

«Мне кажется, что мы не до конца проанализировали возможные последствия. Сегодня спонсоры французского «ПСЖ» сказали, что если чемпионат страны не будет доигран, то деньги на следующий сезон поступать не будут.

Пандемия должна пойти на спад в нашей стране, для этого все делается. Поэтому мне кажется, что предложение о досрочном завершении было непродуманным, и я думаю, что Российский футбольный союз не будет рассматривать вопрос прекращения чемпионата. По крайней мере до тех пор, пока его можно доиграть», — подчеркнул генеральный директор петербуржцев.

После 22-х туров РПЛ «Зенит» занимает первое место в турнирной таблице, набрав 50 очков. Также в топ-5 располагаются «Локомотив», «Краснодар», «Ростов» и ЦСКА. В зоне стыковых матчей остались «Оренбург» и «Рубин», имеющие в своем активе по 23 балла. Последние два места Премьер-лиги занимают «Крылья Советов» и «Ахмат» соответственно.