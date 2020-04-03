«Люди такие тупые»: почему Хабиб не стал звонить Путину

Ситуация вокруг очередного номерного турнира UFC 249 приобрела новый поворот. Хабиб Нурмагомедов, который в главном поединке ивента должен был драться с Тони Фергюсоном, сделал уже два заявления, открыто отказавшись от боя. Причина во всемирной пандемии коронавируса и трудностях при возвращении в США, поскольку сейчас чемпион находится в Дагестане, а границы уже закрыты.

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Но, что интересно, даже несмотря на это, UFC по-прежнему не объявил об отмене или переносе ивента. Президент промоушена Дана Уайт продолжает искать новое место локации и надеется спасти мероприятие. Например, Джессика Андраде, которая должна подраться в со-главном поединке вечера против Роуз Намаюнас, уже перевезена усилиями организации из Бразилии в Штаты.

То есть высока вероятность того, что турнир планируется организовать именно там.

Что же до Хабиба, то он изначально попросил провести ивент, даже если сам дагестанский спортсмен не сможет в нем участвовать. Непоследовательные обращения Нурмагомедова, ссылавшего на разные обстоятельства, из-за которых он не может подраться, настроили против него добрую половину болельщиков и некоторых бойцов. Иначе говоря, россиянина обвинили в трусости и расчетливости. Это вынудило чемпиона в очередной раз взять слово. На этот раз Хабиб заявил, что готов прилететь, если UFC назовет место.

«Каждый день я тренируюсь. Утром и вечером в зале, который находится у меня дома. Сейчас я самая большая звезда в UFC. Непобежденный и неоспоримый чемпион. Это не рядовой бой.

16 дней до боя, и я не знаю даже место его проведения. Это непрофессионально. Даже Тони Фергюсон говорил несколько дней назад, что если не объявят место проведения поединка, то он не подпишет контракт на бой. Он так сказал, но никто не обратил внимания на это.

Я должен понимать, где пройдет поединок, чтобы рассчитать моменты с акклиматизацией, с перелетом, с джетлагом, с окончанием тренировочного лагеря и прочим. Хорошо, если в UFC прямо сейчас назовут мне место и я смогу вылететь из России, то я буду драться. 100%. Просто дайте мне место. Каждый день я говорил это Уайту, но мне никто ничего не отвечает», — приводит слова Нурмагомедова ESPN.

UFC действительно не может определиться с местом уже почти месяц. Изначально турнир должен был пройти в Бруклине, затем в Лас-Вегасе, но пандемия этого не позволила. По последним данным, Уайт якобы договорился со Флоридой, где живет и тренируется Фергюсон. Однако спустя несколько дней режим самоизоляции ввели и там, запретив все спортивные мероприятия и любые скопления более десяти человек. И такое — по всей стране.

Так, под угрозой оказался еще и UFC Fight Night 175, который должен был пройти 16 мая в Сан-Диего. Но меры борьбы с распространением коронавируса продлены, в связи с чем в Калифорнию в следующем месяце вход закрыт.

В сложившейся ситуации ясно одно — промоушен не сумеет провести турнир, да и без Хабиба он, откровенно говоря, не имеет никакого смысла. Нурмагомедов, к слову, в ответе своим критикам на слова о трусости, что перенос боя не входит в его интересы, так как на него уже потрачены большие деньги.

«Я понимаю, что люди расстроены. Это бой мечты для фанатов, это бой мечты для меня. Я потерял много денег, потерял много всего. Никто не потерял столько, сколько я потерял. Я хочу драться, потому что этот бой важен для моего наследия, потому что это самый большой поединок в истории UFC», — добавил он.

В последние дни Нурмагомедов в буквальном смысле находится в огне из-за травли фанатов и неопределенности Уайта. В частности, чемпион считает, что в текущих обстоятельствах его сделали «козлом отпущения». Еще одной темой для обсуждения стал скандал с возможным вылетом из России в США. Когда Хабиб сказал, что не может этого сделать, то получил варианты перелета от журналиста Александра Лютикова, которому в одной из авиакомпаний подтвердили — несколько рейсов в Нью-Йорк на ближайшие дни (на тот момент) есть. Позднее Лютиков получил угрозы от человека, представившегося родственником Нурмагомедова, после чего уже боец записал обращение в Instagram о неразумности драться в тяжелый для мира момент. В целом же посыл был таков, что у Хабиба есть ресурсы улететь в Штаты хотя бы благодаря связям на высоком уровне, о чем говорил и Фергюсон.

Статус чемпиона UFC, как заверил Хабиб, не дает ему права решать дела через президентов.

«То есть они думают, что если я чемпион, то могу позвонить Владимиру Путину или Дональду Трампу? Люди такие тупые.

Как они себе это представляют? Я звоню Дане Уайту, прошу его связаться с Трампом. Я звоню Путину, прошу выпустить меня из страны. Потом я звоню Трампу и прошу впустить меня в США. Это как в сумасшедшем кино», — уверен чемпион.

Подлил масла в огонь и бывший соперник Нурмагомедова — Конор Макгрегор. Ирландец неоднократно заявлял, что Хабиб «струсил» перед Фергюсоном, а во время одной из трансляций чемпиона в социальных сетях, в которой он обсуждал с фанатами отмену бою, попросил добавить его для совместного эфира. Россиянин в конечном итоге делать этого не стал и поспешно завершил эфир.

«Знаешь, что я об этом думаю? Он ведет себя как старая проститутка, которой не хватает внимания. Его время ушло, так ему и передайте», — пояснил Хабиб.

Интересно и то, что Печально Известный может стать тем, кто заменит Нурмагомедова на UFC 249. По крайней мере, такое развитие событий рассматривает руководство организации. Макгрегор, если согласится на бой, то моментально обелит промоушен и заставит забыть о ситуации с Хабибом. К тому же, его участие наверняка принесет огромный доход. Сам ирландец заявил, что находится в отличной форме и готов выйти в клетку. Так или иначе, более реальным вариантом, на замену Хабибу считается Джастин Гэтжи, о чем уже сообщил ряд СМИ.

Впрочем, это будет актуально лишь в том случае, если UFC в ближайшие дни назовет место турнира.