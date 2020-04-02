«1,5 млн на водителя для жены»: Драчева обвинили в растрате

Поток обвинений

В разгар пандемии, заморозившей все спортивные события и даже тренировки, президенту Союза биатлонистов России (СБР) Владимиру Драчеву не до паузы: нужно срочно отвечать на свалившиеся за последние дни обвинения.

Реклама

1 апреля в СМИ было распространено коллективное письмо ветеранов биатлона, тренеров и даже судей, просивших Драчева добровольно уйти в отставку из-за неудовлетворительных результатов, достигнутых сборной за два года при его правлении.

Этот выпад президент СБР парировал заявлением о том, что 11 из 24 подписей под письмом на самом деле являются поддельными.

«Многие из числа тех, чье имя указано на обращении, его даже не видели. За непродолжительное время мне удалось связаться с 11 людьми, которые его не подписывали.

Это Владимир Путров, Виктор Маматов, Владимир Аликин, Анна Богалий, Виктор Юрлов, Геннадий Челюканов, Вячеслав Панов. Даже Максим Кугаевский сказал, что не имеет отношения к этому.

Да и лично мне письмо не приходило. Интересно получается, да? Даже непонятно, кто стал инициатором этой истории», — рассказал Драчев ТАСС, при этом отметив, что лишь шесть человек, по его информации, действительно согласны с критикой, высказанной ему в письме.

Однако не успела разрешиться эта ситуация, как возникла другая — еще более скандальная.

Исполнительный директор Союза биатлонистов России Сергей Голиков, который следит за финансовыми документами организации и был приглашен Драчевым на эту должность в 2018 году, обвинил своего начальника в нецелевом расходовании средств и намекнул на возможные проблемы с законом.

По словам Голикова, президент СБР будто бы неоднократно уверял, что приобретет для сборной автомобили и шлифтмашину (оборудование для нанесения на лыжи специального рисунка, подходящего под состояние снега, — для лучшего скольжения), однако за два года их никто так и не увидел.

«В декабре Драчев собрал сервисеров и объявил, что уже купил две машины для национальной команды. Но вот на балансе СБР их до сих пор нет...» —

отметил Голиков.

По данным исполнительного директора, Союз даже может обанкротиться в ближайшее время, поскольку за время работы нынешнего президента у организации накопились долги по зарплатам перед сотрудниками и за аренду помещений.

Также Голиков сообщил, что Драчев якобы нанял личного водителя для своей супруги и трудоустроил его в штат СБР на должность, обязанности по которой тот никогда не исполнял.

«Почти полтора года Драчев платил зарплату водителю Медведеву, который возил на его личном автомобиле его жену. За счет СБР, конечно. Траты составили, минимум, 1,5 млн рублей», — заявил Голиков.

При этом функционер заверил, что пытался убедить шефа перестать действовать подобным образом и летом прошлого года ему якобы удалось прекратить работу личного водителя жены Драчева.

Кроме того, в декабре 2019-го Голиков сообщил членам правления СБР о многочисленных нарушениях финансовой дисциплины в организации, которые касались не только президента, однако на этот доклад не обратили внимания.

«За свои слова я отвечаю. У меня есть документы, подписанные Драчевым. Возник ли у нас конфликт? Разумеется. Но правильнее сказать, что это у него возник конфликт с законом»,

— заявил Голиков.

Исполнительный директор не исключил, что отправит все документы в полицию, однако перед этим он намерен дождаться вердикта правления СБР по поводу ситуации с Драчевым.

«Как в любом цивилизованном государстве он может подать на меня в суд за клевету, и мне этого даже хотелось бы, поскольку на его истеричные заявления у меня будет аргумент в виде документов», — цитирует Голикова ТАСС.

Объяснения Драчева

Президент СБР незамедлительно дал ответ на все обвинения. По поводу обещанных сборной машин Драчев заверил, что «занимается этим делом», а все слова про личного водителя своей супруги и вовсе назвал плодом воображения Голикова.

«Водителя у жены никогда не было. У нее есть своя машина, и водитель ей не нужен», — отрезал функционер.

На вопрос о том, зачем нанятому им самим директору выдумывать такие серьезные обвинения и грозить показать бумаги, Драчев ответил просто: Голиков — алкоголик.

«Изначально мы этого не знали. А потом выяснилось, что пьет безумно — каждый день. Уже, наверное, и мозгов не осталось, — предположил президент СБР. — Он же всех считает идиотами и ворами. Говорит, что всех нужно выгнать, включая спортсменов».

По словам Драчева, правление Союза уже приняло решение об увольнении Голикова, который громкими заявлениями теперь лишь пытается отсрочить неизбежное. Также он предположил, что именно исполнительному директору СБР принадлежит идея обвинительного письма в его сторону.

«Да он всю эту историю с письмом о моей отставке и начал. Они писали его вместе с некоторыми категоричными товарищами: Александром Тихоновым, Дмитрием Васильевым, Александром Касперовичем (личным тренером Александра Логинова. — «Газета.Ru»). Они недовольны, что у них убрали денежные потоки, а их самих выгнали из биатлона», — объяснил Драчев.