«Путч провалился»: кто гонит Драчева с поста главы СБР

1 апреля руководству Союза биатлонистов России пришлось совсем не до шуток, а в частности — президенту организации Владимиру Драчеву. Пока весь мир следит за новостями о пандемии коронавируса COVID-19, главе СБР пришлось уже не просто обратить внимание, а заняться своим креслом, которое уже откровенно зашаталось. О недовольстве работой Драчева говорили многие публично и часто. Особенно за последний сезон, который для российской сборной по биатлону оказался провальным.

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Свою должность Драчев занял в мае 2018 года, выиграв в упорной борьбе на выборах у Дмитрия Алексашина и Виктора Майгурова. Предпосылок к тому, что новый глава СБР сможет добиться успеха, было достаточно. Во-первых, он вступил на свой пост относительно молодым и с пониманием реального положения дел — завершил карьеру совсем недавно, в 2006 году. Во-вторых, авторитет. Драчев до сих пор остается последним российским биатлонистом, который выигрывал Кубок мира (в сезоне-1995/96). Еще до выборов в 2018-м за него активно агитировал, например, четырехкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов. В-третьих, полный контакт с правительством России и чиновниками в регионах благодаря месту в Госдуме.

Однако за два года Драчев сильно потерял в репутации. А последняя новость о письме с откровенным призывом к главе СБР оставить свой пост лишь оказалась жирным многоточием, которое дало понять — Владимира Драчева устали терпеть.

В данном письме выражены сразу несколько претензий. Все они ожидаемы и обоснованы. В частности речь идет и о больших финансовых трудностях в Союзе с отсутствием хороших спонсорских контрактов (к слову, именно вопрос рекламы и спонсоров был особенно актуален перед последним сезоном, когда под удар попали непосредственно биатлонисты с их контрактами со сборной), и о критическом положении федерации в Международном союзе биатлонистов (СБР до сих пор находится в статусе лишь временного члена организации, а также имеет огромную задолженность перед ней), и об отсутствии эффективного диалога с тренерским штабом и личными наставниками биатлонистов, и о потере авторитета в министерстве спорта и Олимпийском комитете России. Всего под этим письмом стоят подписи 24 биатлонистов-ветеранов, тренеров и прочих региональных специалистов.

Казалось бы, суть претензий ясна — Драчев не оправдал ни надежд, ни доверия, которое заработал два года назад. Однако на деле ситуация выглядит не такой серьезной, какой должна быть.

Во-первых, об этом говорит сам Драчев, который покидать свой пост по первому же подобному требованию со стороны не намерен совсем. Более того, его отношение к письму как к неудачной первоапрельской шутке говорит о многом.

Во-вторых, совершенно непонятный список подписавшихся под письмом. С одной стороны, он выглядит внушительно: в число 24-х голосующих против нынешнего главы СБР вошел и Тихонов, который, к слову, еще два года назад активно выступал в поддержку Драчева, и Дмитрий Васильев, ранее претендовавший на президентский пост в российском биатлоне, но до борьбы за него так и не дошедший, и личный тренер Александра Логинова Александр Касперович, чей конфликт с Драчевым на последнем чемпионате мира в Антхольце обрел открытый характер, и даже двукратная олимпийская чемпионка Анна Богалий.

С другой же стороны, данный список — откровенный хаос. Складывается впечатление, что письмо подписали не люди, искренне выступающие за отставку Драчева, а лишь те, кому предложили это сделать в крайне неорганизованном порядке. Это говорит лишь о том, что объединение здесь состоит только в самом недовольстве работой главы СБР, но никак не о каких-либо мыслях и концепции дальнейшей правильной работы Союза.

В-третьих, подписанты вызывают сомнения хотя бы потому, что часть из них, оказывается, свои подписи не ставили.

Одной из первых об этом заявила Анна Богалий, подтвердившая, что письмо она видела, но никакого согласия и поддержки ему не давала. Позднее известный телекомментатор Дмитрий Губерниев рассказал, что и отец Екатерины Юрловой-Перхт Виктор с Владимиром Барнашовым и Геннадием Челюкановым ничего не подписывали.

«Есть ли в нашей биатлонной семье главный по фейкам? Ау, ветераны? Тренер и отец Кати Юрловой Виктор письма против Драчева не подписывал, равно как и Челюканов, один из наставников Анны Богалий! Однако их подписи на документе есть. Товарищи ветераны и тренеры биатлона, организаторы письма, не вышивайте на карантине белыми нитками. Биатлонный ГКЧП хренов. Путч провалился. Владимир Драчев, с такой оппозицией, Петрович, ты сможешь СБР до 36-го года смело возглавлять», — написал Губерниев в своем Telegram-канале.

Драчев же в одном из последних интервью по поводу возникшей ситуации заявил, что практически половина подписантов не просто не ставили своих подписей, но и вовсе письма с призывом оставить полномочия в руководстве СБР не видели.

«Таких у меня 11 человек, и я еще не всех обзвонил. Аликин, Кошкаров, Маматов, многие другие говорят, что они не подписывали. Они согласны, что надо работать, двигаться вперед и помогать команде, а не строить какие-то барьеры, через которые приходится перешагивать. К сожалению, происходит именно это»,

— цитирует Драчева РИА «Новости».

Сама же ситуация выглядит тоже весьма показательно, раз в своем письме инициативная группа выражает недоверие главе СБР, но при этом полностью полагается на работу Правления организации. Именно Правлению СБР подписанты доверили решение о том, кто должен сменить Драчева. Иными словами, претензии и требования высказаны, а вот ответственность за последствия переданы другим людям.

«Нам не по душе идея созыва внеочередной Конференции Союза биатлонистов — это внесет еще больший разлад в работу далеко не идеального механизма нашего биатлона. Однако, мы считаем обоснованным рекомендовать Вам добровольно сложить полномочия Президента и продолжить работу в качестве члена Правления СБР. Решение — кто, в оставшиеся до очередной (или внеочередной — если до нее дойдет) Конференции время, будет выполнять обязанности Президента, пусть примет Правление», — говорится в заявлении.

Из всего этого письма, впрочем, наиболее важной деталью является именно упомянутая конференция. Очевидно, что Драчев свой пост оставлять не намерен, о чем он сам же и высказался публично. Должность главы СБР он будет занимать еще два года. Однако есть вариант и с тем, чтобы у Союза появился новый президент до 2022 года, а именно — внеочередная Отчетно-выборная конференция. Ее должен инициировать либо сам Драчев, либо представители регионов, недовольных работой главы СБР, коих должно оказаться большинство.

В похожей ситуации ранее оказался и Александр Кравцов, предшественник Драчева. Проблемы у бывшего главы СБР были и в 2016 году, и уже в 2018-м после Олимпиады в Пхенчхане. Однако Кравцов до последнего оставлял за собой руководство Союзом и покинул пост лишь по собственному желанию. Ситуация, в которой он находился, была крайне напряженной. То же, что сейчас переживает Драчев, в сравнение не идет никак. Как минимум потому что количество реальных подписантов гораздо меньше 24-х. Как максимум — вряд ли кто-то из таковых прямо сейчас готов добиться проведении конференции.