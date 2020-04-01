Возобновление отложено: когда теперь ждать российский футбол

РФС приостановил все футбольные соревнования до 31 мая

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Российский футбольный союз объявил о продлении паузы в Премьер-лиге и вообще во всем отечественном футболе до 31 мая. Данное решение связано с пандемией коронавируса, которая никак не сбавляет обороты. При этом розыгрыш РПЛ все же планируется завершить летом, а старт сезона-2020/21 перенести на середину августа или даже на осень.

Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков объявил о том, что все футбольные соревнования в стране приостановлены как минимум до 31 мая, а старт сезона-2021/22 будет передвинут как минимум на конец лета, в то время как обычно матчи начинаются в середине июля.

Причиной к таким календарным перестановкам послужила угроза распространения COVID-19.

«РФС полностью поддерживает решения Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), принятые сегодня после консультаций с национальными ассоциациями.

Сейчас базовым признан вариант, при котором все чемпионаты будут доиграны. Конечно, эпидемиологическая ситуация в странах различная, в настоящий момент предполагается возобновить национальные турниры в начале или конце июня.

Бюро исполкома РФС продлило ограничения на проведение футбольных соревнований до 31 мая. Этот шаг логичен и соответствует мерам, принимаемым правительством нашей страны. Как итог, с учетом доигровки чемпионата старт нового сезона будет перенесен на середину августа или середину сентября», — цитирует пресс-служба РФС Дюкова, отметившего, что болельщики восприняли приостановку первенства достойно и сознательно.

Напомним, что изначально все футбольные соревнования в России были приостановлены до 10 апреля.

На решение РФС уже отреагировал президент Российской премьер-лиги Сергей Прядкин. Он отметил, что руководство отечественного футбола пошло на такой шаг, потому что не хочет подвергать риску здоровье болельщиков и всех участников матчей.

«Сейчас мы не планируем досрочного завершения чемпионата и хотим, чтобы при подготовке к его возможному возобновлению все клубы были в равных условиях. Основным приоритетом РПЛ всегда являлись здоровье и безопасность болельщиков. Вот почему данное решение является необходимой мерой, которая позволит преодолеть временные сложности.

Мы надеемся на понимание и серьезное отношение со стороны болельщиков и клубов в борьбе с COVID-19. Мы все должны объединиться и быть максимально ответственными в сложившейся ситуации», — цитирует пресс-служба РПЛ Прядкина.

Также функционер добавил, что теперь на повестке стоит еще и вопрос по трудовым контрактам с игроками — некоторые из них заканчиваются в июне, и теперь придется решать вопрос срочного продления хотя бы на несколько месяцев, если команды хотят доиграть сезон-2019/20 в привычных составах. Решение этой проблемы пока не найдено.

«Это общая проблема для всех без исключений. Мы внимательно изучим рекомендации РФС, а также коллег из Международной федерации футбола (ФИФА), и вместе с клубами придем к консолидированному взвешенному решению», — заверил Прядкин.

Наконец глава РПЛ отметил, что достичь взаимопонимания по поводу контрактов должно быть посильной задачей, поскольку многие футболисты из различных чемпионатов уже проявили такт и, например, согласились на сокращение своих зарплат из-за длительной паузы в розыгрыше, в ходе которой клубы лишены возможности зарабатывать деньги на матчах.

«Мы видим, как команды и игроки за рубежом идут навстречу друг другу в вопросе временного понижения зарплат. И я рад, что российские клубы на примере «Спартака» также находят понимание у своих футболистов», — подытожил Прядкин.

Стоит отметить, что в настоящий момент в чемпионате России сыграно 22 тура из 30. Лидирует в турнирной таблице «Зенит», у которого в активе 50 очков; вторым расположился «Локомотив» (41), а замыкает тройку «Краснодар» (41).

Пока возвращения к реальному футболу в ближайшее время не предвидится, игроки вовсю осваивают киберспорт, в котором уже давно есть популярный симулятор — FIFA.

Именно в таком формате 1 апреля футболисты московских «Спартака» и ЦСКА устроили столичное дерби: капитан красно-белых Георгий Джикия сыграл в паре с нападающим Александром Соболевым против двух армейцев — Федора Чалова и Константина Кучаева.

Несмотря на то что последние три встречи на реальном поле завершались в пользу «Спартака», в сражении на консолях сильнее оказались красно-синие, одержавшие непростую победу со счетом 2:1.

Также ранее вместо отложенного на 2021 год реального чемпионата Европы состоялся киберспортивный Евро среди профессиональных футболистов, в котором Россию представил игрок «Зенита» Данил Круговой, выступающий на правах аренды за «Уфу». Правда, Данил вылетел уже на стадии 1/16 финала, крупно проиграв украинцу Александру Зинченко из «Манчестер Сити».

* * *
Вспышка коронавируса была зафиксирована в декабре 2019 года в китайском Ухане. По последним данным, от заболевания скончались более 46 тыс. человек, 193 тыс. выздоровели. Общее число заболевших превысило 917 тысяч.

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