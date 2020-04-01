Вынужденные меры: «Спартак» пошел на сокращение зарплат

Пандемия коронавируса поставила на паузу почти все соревнования в мире, из-за чего футболисты и команды лишены возможности работать в своем обычном режиме и зарабатывать средства на дальнейшее существование. Тем не менее приостановка сезона не является юридическим основанием для неисполнения финансовых обязательств клубами, поэтому большинство игроков продолжают получать заработную плату в полном объеме.

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Эта ситуация изменилась после того, как у целого ряда клубов, включая гранды мирового футбола, возникли серьезные финансовые трудности. В качестве меры противодействия банкротству руководство команд вынуждено вступать в кризисные переговоры со спортсменами, чтобы убедить тех пойти на добровольное сокращение окладов на период карантина. В России о таком решении первым официально объявил московский «Спартак».

В Twitter красно-белых говорится, что футболисты основного состава пошли на понижение своих зарплат с 1 апреля в связи с паузой в сезоне. Так, во время самоизоляции и до возобновления полноценного тренировочного процесса игроки будут получать на 40% меньше, чем прописано в их контрактах. Это позволит клубу частично отбить потери и оставаться финансово стабильным.

Как уточнил спортивный директор «Спартака» Томас Цорн, договоренность будет действовать только один месяц — апрель. Однако это может поменяться по мере возрастания риска заражения коронавирусной инфекцией.

«В марте ребята тренировались и ждали возобновления сезона, поэтому о сокращении зарплаты за этот месяц речи не было. Пока есть договоренность только относительно апреля, что будет в мае, будем смотреть. Все будет зависеть от карантина», — приводит слова функционера Sport24.

«Договориться с игроками было несложно. Сейчас все понимают, что футбол, как и любая другая сфера жизни, находится в крайне тяжелой ситуации. Ребята пошли навстречу.

Мы же не имеем никаких доходов — ни от спонсоров, ни от рекламы. Спасибо игрокам за такой шаг!»

— заявил президент «Спартака» Леонид Федун в комментарии «СЭ».

Согласно последнему решению руководства и тренерского штаба красно-белых, футболисты продолжат заниматься по индивидуальной программе как минимум до 4 мая. При этом они обязаны поддерживать контакт с медицинской службой клуба и тренерами. Цорн в свою очередь добавил, что все легионеры получили разрешение отправиться в свои страны на время самоизоляции.

«Всех иностранцев мы отпустили домой, но не все улетели, к примеру, латиноамериканские легионеры остались в Москве, а европейцы разъехались», — отметил спортивный директор.

К слову, по пути «Спартака» уже готов пойти другой московский клуб — ЦСКА. Генеральный директор красно-синих Роман Бабаев сообщил, что руководство клуба уже договорилось с игроками о временном снижении зарплат из-за приостановки сезона.

«Мы уже давно пообщались с футболистами на эту тему. У нас есть полное взаимопонимание: в ближайшее время выработаем алгоритм. Здесь нужно отдать должное ребятам. Но сейчас такие времена, когда каждый должен в чем-то уступать.

Проблем в данном вопросе в ЦСКА не возникнет», — цитирует Бабаева «СЭ».

А генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов и вовсе заявил, что в его команде снижение зарплат произошло еще месяц назад.

«Просто мы об этом не говорили. «Спартак» объявил публично, ну и ладно. Я мог об этом сказать еще месяц назад. «Спартак» сообщил всем, ну и хорошо, молодцы.

Уверен, другие игроки Российской премьер-лиги (РПЛ) также пойдут на это. Других мнений быть не может. Сейчас весь мир объединяется вокруг общей беды.

Называть процент снижения, на который согласились в «Уфе», не буду. Это дело каждого конкретного клуба. Для кого-то 40% — большая сумма. Для кого-то и 70 — не спасение», — отметил Газизов.

Что же касается чемпионата России по футболу, то, по информации СМИ, он вернется не раньше 30 мая. Отмечается, что руководство лиги уже известило о данном решении все клубы.

Стоит отметить, что незадолго до этого президент РПЛ Сергей Прядкин отмечал, что в случае роста заболевших в России может быть поставлен вопрос о прекращении розыгрыша чемпионата страны на данном этапе.

«Есть ли возможность досрочного завершения сезона РПЛ? Если не восстановится эпидемиологическая обстановка в той или иной стране, то может и это произойти. Но это самый крайний случай. Мы его пока не рассматриваем.

Я думаю, что мы доиграем чемпионат. Мы должны его доиграть и выполнить обязательства. Но сроки пока не буду говорить. Не надо никакой паники. Будем ли проводить за неделю два тура, чтобы скорее закончить розыгрыш? У нас есть и такой вариант. Ранее уже были такие прецеденты, когда приходилось сжиматься. Все отнесутся с пониманием», — отмечал Прядкин в эфире передачи «Инсайдеры» на телеканале «Матч ТВ».

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По данным на 1 апреля, COVID-19 заразились более 877 тыс. человек, из которых 185 тыс. уже выздоровели, а 43 тыс. скончались.