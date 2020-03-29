Вместо настоящего Евро: Украина разгромила Россию в FIFA 20

17 марта Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) по итогам заседания, которое было проведено с 55 членами федерации в формате видеоконференции, принял решение отложить чемпионат Европы по футболу. Турнир должен был пройти с 12 июня по 12 июля в 12 странах. В том числе и в России — четыре матча первенства предстояло принять Санкт-Петербургу. Однако из-за пандемии коронавируса COVID-19 многие национальные клубные континентальные турниры и еврокубки были временно приостановлены, что поставило под угрозу готовность футболистов выступить на Евро. В итоге чемпионат был перенесен на лето 2021 года, он пройдет с 11 июня по 11 июля.

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В момент, пока все турниры континента (кроме Белоруссии — там очередной сезон футбольной Высшей лиги стартовал и уже вовсю идет) стоят на временной паузе, футболисты находятся на строгом домашнем карантине и выполняют индивидуальные задания своих тренеров. Сами игроки хоть и настойчиво рекомендуют и другим гражданам своих стран не выходить из дома без крайней необходимости, сами же жалуются на не самый комфортный режим, а именно — на скуку. Из-за нее все больше футболистов обращают внимание на спортивные симуляторы. Самые популярные из таковых в мире — FIFA и Pro Evolution Soccer (PES). С последней игрой, кстати, Российская премьер-лига (РПЛ) заключила контракт летом 2018 года. Теперь в двух футбольных симуляторах-гигантах игроки соревнуются в различных импровизированных турнирах.

Одним из таковых стал чемпионат Европы. Раз уж футболисты не смогут сыграть на турнире этим летом, то проведут своеобразный Евро, но уже в FIFA 20. В рамках первенства 32 профессиональных футболиста из разных европейских стран представляют свои национальные сборные. От России был выбран защитник молодежной российской команды Данил Круговой, который выступает за «Уфу» на правах аренды и принадлежит петербургскому «Зениту». В 1/16 финала турнира он встретился с игроком «Манчестер Сити» и сборной Украины Александром Зинченко. И это весьма иронично, учитывая, что УЕФА, например, уже на протяжении нескольких последних лет разводит матчи и между этими двумя сборными, и между командами из России и Украины в еврокубках.

Круговой в матче в FIFA 20 играл за «Ливерпуль», Зинченко же выбрал «Барселону». Счет в матче открыл украинец, затем российский футболист отыгрался, но после этого пропустил еще «пятерочку». В итоге Круговой проиграл Зинченко с крупным счетом 1:6 и выбыл из турнира.

«В 1/16 финала чемпионата Европы среди профессиональных футболистов я вышел на Александра Зинченко. Саша оказался хорошим оппонентом. Полтора тайма хорошего футбола, и на концовку не хватило сил. Желаю удачи ему в следующей стадии», — приводит комментарий Кругового Sport24.

«Данил, спасибо тебе за игру! Ты — достойный соперник. Было очень приятно с тобой сыграть. Было сложно, признаюсь. По началу игры — это точно. Может, в следующий раз тебе повезет. С нового сезона в «Зените» будешь? Удачи тебе там! Цепляйся, кусайся, как тигр!» — ответил украинец.

В следующий раунд, помимо Зинченко, также прошли Ромелу Лукаку (Бельгия), Пюрю Сойри (Финляндия), Диогу Жота (Португалия), Михаэль Грегорич (Австрия), Бернд Лено (Германия), Рэзван Марин (Румыния), Патрик Шик (Чехия), Билли Гилмор (Шотландия), Никола Миленкович (Сербия), Серхио Регилон (Испания), Мунас Даббур (Израиль), Тодд Кантуэлл (Англия) и Лиам Бойс (Северная Ирландия). Последний, кстати, также сыграл с еще одним представителем Российской премьер-лиги.

С североирландцем в FIFA 20 еще днем ранее встретился защитник московского ЦСКА и сборной Исландии Хердур Магнуссон. Исландец, который играл за французский «ПСЖ», проиграл с крупным счетом 0:9 Бойсу, выбравшему «Ливерпуль».

Одними из первых внимание на спортивные симуляторы обратили за океаном — клубы Национальной хоккейной лиги (НХЛ) также находятся в ожидании завершения паузы в регулярном чемпионате и итоговых дат/формата продолжения сезона. В этот момент команды проводят между собой виртуальные матчи в NHL 20, о чем активно пишут в своих социальных сетях (как они это делают обычно во время реальных игр).

В России также не забывают о симуляторах. Например, представители некоторых клубов РПЛ играют в «Самую быструю лигу» от портала Sports.ru. Матчи проводятся в PES 2020 и, что примечательно, чемпионат проходит, начиная с 23-го тура Премьер-лиги, — с того момента, когда была объявлена временная пауза. Турнирное положение команд полностью соответствовало их реальным позициям в чемпионате России.

Несколько в стороне от этого оказался московский «Спартак». Красно-белых, как и тульский «Арсенал», в «Самой быстрой лиге» представляют болельщики.

Футболисты «Спартака» же проводят свои матчи в FIFA 20 в других импровизированных турнирах. Например, 26 марта красно-белые сыграли в виртуальный футбол с польским клубом «Стомил», президентом которого является Войцех Ковалевски, бывший голкипер «народной» команды. Всего между «Спартаком» и «Стомилом» было проведено три матча (причем поляки играли за французский «Марсель», так как их команды в FIFA 20 нет). В первой игре москвичей представляли Георгий Джикия с Александром Соболевым, а польский клуб — Якуб Мосаковски и Сэм ван Хуффель. Встреча завершилась убедительной победой «Спартака» со счетом 5:0. После этого поляки взяли реванш — 2:0. В дополнительном же матче соревновались Артем Ребров с самим Ковалевски. В этом поединке верх взял польский голкипер, который защищал цвета «Спартака» в период с 2003 по 2007 год, — 2:0.