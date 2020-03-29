Успеть до закрытия границ: Хабибу нужно покинуть Россию

Ситуация вокруг турнира UFC 249, главным событием которого должен стать титульный поединок в легком весе между Хабибом Нурмагомедовым и Тони Фергюсоном, по-прежнему остается туманной. Руководство промоушена продолжает настаивать, что ивент пройдет в запланированную дату, то есть 18 апреля. Однако с каждым днем возможностей для этого становится все меньше. Тем не менее глава UFC Дана Уайт сообщил, что, хоть и обстоятельства выглядят безнадежными, у него на примете уже есть несколько вариантов альтернативных мест, где можно организовать поединок.

Причем, что интересно, намекнул он именно на Соединенные Штаты, которые ранее пришлось исключить из списка из-за общенационального режима чрезвычайной ситуации в стране.

«Я собираюсь сделать этот бой и вернуть страну к нормальной жизни. Каждый день я натыкаюсь на какие-то препятствия. Каждый раз мои планы рушатся, мне снова и снова приходится переделывать работу. У меня есть четыре или пять мест на примете», — цитирует Уайта MMA Fighting.

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Любопытно и то, что, судя по словам главы промоушена, существует вероятность, согласно которой не все бои ивента состоятся. «После того как мы договоримся по поводу арены, мы начнем выяснять, кто может стать участником карда, а кто не сможет выступить по тем или иным причинам», — пояснил он.

Так или иначе, но с каждым заявлением UFC вопросов становится все больше, а времени до боя — меньше. Изначально турнир не удалось организовать в Бруклине, а затем в Лас-Вегасе, поскольку большинство штатов ввели жесткие ограничения в целях борьбы с распространением коронавируса. В сложившихся условиях проведение ивента там больше не представлялось возможным. А несколько дней назад Штаты еще и вышли в «лидеры» по количеству пострадавших от COVID-19 (более 124 тыс. человек заболели, 2192 пациента скончались).

Однако 25 марта президент США Дональд Трамп объявил, что из-за серьезных последствий для экономики страны планирует снять карантин уже к Пасхе (12 апреля). То же самое касается и Нью-Йорка, где должен был пройти бой Хабиба: глава государства и губернатор Эндрю Куомо не считают, что необходимость карантина в штате существует.

Общеизвестно и то, что Уайт и Трамп состоят в дружеских отношениях, а американский лидер был одним из тех, кто призывал UFC не отменять турниры из-за эпидемии. Это к слову о том, почему промоушен вернулся к вопросу проведения боя именно в Штатах.

«Я один из тех парней, который готов выйти и решать проблемы, а не прятаться от них. Как люди собираются победить коронавирус, если они прячутся? Если человек боится риска, то ему стоит спрятаться надолго. Что будет, когда в мире наступит обычная, сезонная эпидемия гриппа? Что будет тогда? Думаю, СМИ раздули всю эту историю и сделали ее страшной. Люди скупают туалетную бумагу и так далее. Все это очень странно», — сказал Уайт.

Несмотря на заверения UFC, 29 марта фанаты вновь забили тревогу. Дело в том, что Нурмагомедов не так давно вернулся в Россию из Калифорнии, где закрыли его тренировочный зал, и сейчас продолжает подготовку к поединку в Дагестане. А российское правительство в свою очередь на днях ужесточило меры безопасности в стране, полностью закрыв границы. Ограничение касается движений через пешеходные, железнодорожные, автомобильные, речные, смешанные пункты пропуска через государственную границу. Согласно постановлению, указ вступает в силу с 00 часов 00 минут по московскому времени 30 марта. С 27 марта полностью прекращено авиасообщение.

Это значит, что формально у Хабиба остается меньше суток, чтобы покинуть страну.

Но любой запрет на авиасообщение подразумевает свои исключения. Так, в них входят и полеты, осуществляемые по отдельным решениям правительства Российской Федерации. То есть теоретическая возможность улететь в Штаты у Нурмагомедова все еще есть. Еще после победы над Конором Макгрегором полтора года назад чемпион UFC провел встречу с президентом Владимиром Путиным, на которой тот, по словам бойца, дал ему номер, на который он «может позвонить в любой ситуации, если что-то пойдет не так». Сейчас именно такая ситуация.

Важно понимать, что бой Хабиба и Фергюсона срывался уже четырежды, за что его прозвали «проклятым». Если UFC не организует его сейчас, то, как кажется, не сделает этого никогда. Поэтому проблемы с перелетом спортсменов — не та причина, по которой поединок можно отменить.

Что же касается других обстоятельств важности проведения ивента, то ее недавно озвучил сам Нурмагомедов. 23 апреля начинается Рамадан — обязательный месяц-пост для всех мусульман. Как признался Хабиб, он лично попросил у UFC сделать его бой с Фергюсоном до этой даты.

«Я говорил им, чтобы они организовали мне бой в любое время, лишь бы это было до Рамадана. Я просил их. Они выполнили просьбу и поставили мне поединок за неделю до начала этого месяца», — приводит слова россиянина ESPN.

Как оказалось, но у UFC намного больше обстоятельств, чтобы организовать титульник лучших легковесов мира, чем у всех остальных спортивных организаций мира не останавливать свои турниры.