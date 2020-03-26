«Пир во время чумы»: в России отменили последний турнир

Турнир претендентов по шахматам, проходивший в Екатеринбурге, остановлен в связи с постановлением правительства Российской Федерации о прекращении авиасообщения с другими странами на фоне пандемии коронавируса. Президент Международной шахматной федерации (ФИДЕ) Аркадий Дворкович сообщил, что решение отменить соревнование было принято ради спортсменов и официальных лиц, которые должны быть своевременно доставлены на родину до момента, когда указ вступит в силу, то есть до 27 марта.

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«Билеты для всех игроков и большинства других задействованных коллег уже куплены, организуем всю логистику», — сказал Дворкович в беседе с ТАСС.

Тем не менее глава ФИДЕ уточнил, что турнир будет продолжен, когда для этого появится возможность. Предполагается, что это произойдет точно в 2020 году, однако о конкретных сроках пока говорить рано.

«Точная дата возобновления будет объявлена настолько скоро, насколько это будет возможно, учитывая ситуацию с коронавирусом. Как было предусмотрено специальными правилами, согласованными с игроками до начала турнира, результаты семи туров останутся в силе, турнир будет возобновлен в том же составе, начиная с восьмого тура», — приводит слова Дворковича пресс-служба федерации.

Согласно распоряжению властей, с наступлением 27 марта все российские авиакомпании обязаны прекратить регулярные и чартерные полеты за рубеж. Исключениями являются лишь случаи с вывозами россиян на родину, а также отдельные полеты по поручению правительства. Помимо прочего, все пассажиры, прибывающие в Россию из стран, где обнаружен коронавирус, будут проходить первоначальное тестирование на наличие инфекции прямо в аэропорту.

Что же до турнира претендентов, то его отмена официально означает, что на территории России к текущему моменту больше нет действующих спортивных событий, внутренних и международных. Дворкович ранее объяснял, что ради мероприятия в Екатеринбурге было сделано исключение, несмотря на запрет о приостановке всех массовых мероприятий в стране. Турнир стартовал 17 марта и должен был закончиться 3 апреля, однако из-за стремительно возрастающей угрозы распространения COVID-19 вариантов его спасти не оставалось.

«С точки зрения мер медицинской безопасности турнир был хорошо подготовлен. Игроки дважды в день проходили медицинские осмотры, сданы тесты на выявление коронавируса, и все ответы — отрицательные, проводятся медицинские осмотры и тесты на вирус у технического персонала, полное отсутствие зрителей, крайне ограниченное общение со СМИ. Мы снизили риски до минимума», — поделился Дворкович, уточнив, что финансовые потери от отмены ивента будут минимальными.

За последние сутки количество заболевших в России увеличилось до 840, также зафиксированы первые летальные исходы — скончались два человека пожилого возраста. В Свердловской области выявлено 20 заболевших, трое пациентов вылечились.

После семи сыгранных туров лидерами турнирной таблице являются россиянин Ян Непомнящий и представитель Франции Максим Вашье-Лаграв, набравшие по 4,5 очка. За ними идут россиянин Александр Грищук, нидерландец Аниш Гири, американец Фабиано Каруана, китаец Ван Хао (у всех — по 3,5 балла), россиянин Кирилл Алексеенко и китаец Дин Лижэнь (по 2,5). В турнире, напомним, принимают участие всего восемь спортсменов. Общий призовой фонд соревнования составляет €500 тыс. Кроме того, победитель получит право сразиться с Магнусом Карлсеном за шахматную корону.

Впервые вопрос об отмене турнира встал еще до его старта. Тогда Грищук высказал предположение, что соревнование не будет завершено с вероятностью 50 процентов. Он отметил, что одна поездка в метро через всю Москву намного опаснее в плане возможности заболеть.

Так или иначе, гроссмейстер считает, что в сложившихся обстоятельствах не следует играть в знак солидарности с остальными спортсменами.

«Думаю, что решение запоздалое, но правильное. Если честно, я думал, что давно надо было прервать турнир. Не из-за вируса или опасности заболеть, просто этот турнир — пир во время чумы. С некоторыми ребятами мы общались по ходу турнира, никакой паники не было. Хотя некоторые прятались по номерам, когда не было партий», — приводит слова Грищука ТАСС.

Теперь в Европе единственной страной, где продолжаются спортивные мероприятия, остается Белоруссия — там не действует никаких ограничительных мер.