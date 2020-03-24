«Япония — в ужасной ситуации»: как мир переживает перенос Игр

Олимпиада перенесена впервые в истории

Из-за распространения коронавируса летние Олимпийские игры в Токио официально перенесены на неопределенный срок. Однако у этой неопределенности есть свои рамки: Олимпиада должна начаться в любую дату не позднее лета 2021 года. По крайней мере, так договорились президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах и премьер-министр Японии Синдзо Абэ. Внесет ли вирус свои коррективы в эти планы, узнаем, скорее всего, следующим летом.

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Пока же точно известны лишь несколько фактов об Играх:

1) название Олимпиады останется прежним — «Токио-2020», даже если соревнования начнутся в 2021-м;

2) власти Японии отменили эстафету олимпийского огня (она, кстати, должна была символизировать борьбу человечества с природными катаклизмами и пройти по трем префектурам, пострадавшим от землетрясения, цунами и аварии на АЭС в 2011 году);

2) несмотря на отмену эстафеты, сам огонь будет находиться в Японии как «свет в конце туннеля, в котором мир находится в настоящее время».

Из занимательных фактов стоит отметить, что

Игры-2020 стали первыми в истории, которые было решено перенести на какой-то срок; ранее Олимпиаду только отменяли, причем каждый раз причиной становились мировые войны — спортсмены лишились Игр 1916 года в Берлине, Токио-1940 и Лондона-1944.

Из печальной статистики: экономист университета Кансай Кацухиро Миямото, чьи слова приводит Kronen Zeitung, оценил потери Японии от возможной отмены Олимпиады в $38,2 млрд.

При этом глава МОК Томас Бах признался, что организация пока не обсуждала возможные финансовые убытки от своего решения, так как в первую очередь «дело касалось защиты человеческих жизней».

У Японии проблемы — потратила на Игры $30 млрд

Экономическому состоянию Страны восходящего солнца уже посочувствовал почетный член МОК и почетный президент Олимпийского комитета России Виталий Смирнов.

«В связи с переносом Игр возникает целый конгломерат вопросов, самым главным из которых является положение в Японии.

Страна затратила $30 млрд на подготовку к Олимпийским играм, рассчитывая заработать $300 млрд. В итоге они в ужасном положении, потому что построили много сооружений и объектов, которые сейчас не нужны стране.

Вариант проведения Игр без зрителей мало бы что принес. Это беспрецедентное событие. Дай бог, чтобы не было хуже», — цитирует Смирнова ТАСС.

«Постарею на год»

Точку зрения многих спортсменов по поводу переноса Игр высказал российский барьерист Сергей Шубенков. «Я, естественно, не желал, чтобы Олимпийские игры отложили. Но, видимо, это правильное решение. У меня еще будет сезон, буду к нему готовиться. Задачи поставлены, их никто не отменял.

Самое неприятное во всем этом, что я на год постарею. Но все равно планирую выступать на Играх и сражаться»,

— приводит слова Шубенкова «Чемпионат.com».

Игры-2020 могли стать инфекционной бомбой

Президент Федерации дзюдо России Василий Анисимов предположил, что Игры-2020 могли поспособствовать распространению COVID-19, если бы прошли в срок.

«Решение о переносе — очень разумное. Более 200 стран собирались приехать в Токио, и все это могло привести к непредсказуемым последствиям.

К сожалению, решение принималось достаточно долго — все находились в ожидании, на нервах. Сейчас со спокойной совестью нужно работать дальше, чтобы еще серьезнее подготовиться к главному старту четырехлетия», — цитирует Анисимова ТАСС.

«Отложить Олимпиаду на осень было бы удобнее»

Президент Международной федерации хоккея Рене Фазель, которому недавно пришлось принять тяжелое решение об отмене чемпионата мира по своему виду спорта, высказал оригинальное предположение о том, что Игры-2020 стоило бы провести уже этой осенью.

«Мы помним, что Игры 2000 года в Сиднее проходили в сентябре и заканчивались в октябре.

Да, у баскетбола и футбола в связи с проведением Олимпиады осенью были бы проблемы, но перенести Игры на конец сентября — октябрь было бы гораздо удобнее, чем проводить их в следующем году.

На следующее лето уже запланированы различные чемпионаты мира, в том числе по легкой атлетике и водным видам спорта», — приводит слова Фазеля ТАСС.

Очевидно, что в случае переноса Игр на лето 2021 года всем остальным соревнованиям придется подвинуться. Международная федерация легкой атлетики (World Athletics) уже заявила, что готова перенести свой чемпионат мира, который должен пройти в следующем году в США с 6 по 15 августа.

Однако что думают по этому поводу организаторы других турниров, пока неизвестно.

К следующему году квоты могут получить больше российских легкоатлетов

Президент Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Евгений Юрченко нашел в отсрочке Игр позитивный момент:

«Для ВФЛА этот перенос станет дополнительным шансом улучшить ситуацию с российскими легкоатлетами.

У нас появилось время на то, чтобы путем конструктивного диалога с World Athletics изменить к старту Игр ситуацию как с лимитом участия россиян в крупных международных соревнованиях, так и со статусом ВФЛА как члена международной легкоатлетической семьи».

Напомним, ВФЛА была временно исключена из World Athletics из-за допингового скандала еще в ноябре 2015 года. После этого отстранение много раз продлевалось, поскольку обнаруживались новые нарушения, и российская организация не могла до конца выполнить требования для восстановления.

Из-за этого отечественные легкоатлеты четвертый год вынуждены выступать под нейтральным флагом и постоянно просить на это разрешение у World Athletics, которая может и отказать. В данный момент еще и действует ограничение на выдачу нейтрального статуса:

на крупных турнирах, вроде Олимпиады и чемпионатов мира и Европы, может выступать не более десяти российских легкоатлетов, причем все они должны входить в международный пул допинг-тестирования.

Однако, по предположению Юрченко, к 2021 году ситуация может улучшиться, а ВФЛА имеет шансы быть восстановленной в своих правах.

CAS успеет решить судьбу России, отстраненной от Игр на 4 года

Не стоит забывать и о том, что весь российский спорт (не только ВФЛА) еще ожидают судебные разбирательства с Всемирным антидопинговым агентством (WADA), которое в декабре 2019-го отстранило Россию на четыре года от всех крупных турниров — Олимпийских игр и чемпионатов мира.

Причина — якобы проводившиеся махинации с данными Московской антидопинговой лаборатории, которые WADA забирало на перепроверку в январе 2019 года.

Конечно, отстранение не означало полный запрет на участие — теоретически спортсмены могли выступить в нейтральном статусе, без флага России. Однако это было бы не то.

Российская сторона подала апелляцию на решение WADA, слушания до сих не прошли и вполне могут затянуться. А вот если Игры состоятся летом 2021-го, то у России будут реальные шансы успеть выиграть в суде до этого момента.

Если же дело останется за WADA, то у атлетов по крайней мере появится достаточно времени для того, чтобы соблюсти все необходимые критерии для получения нейтрального статуса, войти в международный пул тестирования и т.д.

Об этом рассказал глава Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрий Ганус.

«Мы приветствуем решение о переносе Олимпиады. Один из главных факторов — окончание процесса в Спортивном арбитражном суде (CAS) и готовность спортсменов к выполнению критериев, которые могут быть приняты судом в случае выигрыша WADA.

Судя по всему, решение будет во второй половине мая, времени там остается полтора месяца. И вопрос здесь в том, достаточно ли будет времени, даже при том, что мы моделируем ситуации.

Будем тестировать спортсменов со строгим соответствием международным стандартам. Но, как бы то ни было, времени для выполнения других требований, которые могут быть заявлены CAS, может быть недостаточно.

Так что лучше всего сейчас готовиться к Олимпиаде и проводить антидопинговое тестирование в спокойном режиме», — приводит слова Гануса Sport24.