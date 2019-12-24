«Суд с WADA может затянуться до Игр»: Россия поборется за флаг

24 декабря исполком Олимпийского комитета России (ОКР) провел заседание, на котором подробно обсудил решение Всемирного антидопингового агентства (WADA) отстранить страну на четыре года от крупных турниров и лишить аккредитации Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) из-за обвинений в махинациях с базой данных Московской антидопинговой лаборатории с 2012 по 2015 год.

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Глава ОКР Станислав Поздняков сообщил прессе главные выводы по итогам заседания.

Суду с WADA — быть

Исполком ОКР поддержал инициативу Наблюдательного совета РУСАДА, который большинством голосов предложил не признавать отстранение и подать на него апелляцию в Спортивный арбитражный суд (CAS).

До 30 декабря 2019 года в WADA должно быть отправлено уведомление о несогласии России с санкциями, после чего Всемирное агентство обратится в CAS, где стороны и выяснят, насколько весомы доказательства махинаций с базой данных лаборатории и правомерно ли назначать такое суровое наказание, какого требует WADA.

ОКР не просто поддержал эти намерения Наблюдательного совета РУСАДА, но и сам планирует принять участие в судебном процессе в качестве третьей заинтересованной стороны.

«WADA будет вынуждено идти истцом в Спортивный арбитражный суд, ответчиком будет РУСАДА. Тем не менее существует возможность участия третьих лиц. Исполком ОКР принял решение об участии в этом процессе третьим лицом — в части нарушения Олимпийской хартии и интересов ОКР», — приводит слова Позднякова ТАСС.

Таким образом, Олимпийский комитет России собирается использовать все доступные возможности, чтобы защитить право спортсменов выступать на Играх и чемпионатах мира под своим флагом.

«Участие в Олимпийских играх прописано в Олимпийской хартии. В данном документе сказано, что это Игры среди спортсменов, а не среди стран. Не существует противоречий для участия наших спортсменов в Олимпиаде.

У нас есть все основания для того, чтобы формировать команду в Токио. И мы сделаем все, чтобы команда выступала под российским триколором», — подчеркнул Поздняков.

Также известно, что Олимпийский комитет России уже определился с юридической компанией, которая будет представлять интересы страны и отечественных спортсменов на разбирательствах c WADA.

«ОКР в целом рассмотрел вопросы юридической поддержки и уже определился с юридическими фирмами. Надеемся, что это мощные компании с опытом возможной работы — те, которые защищали наших спортсменов перед зимними Играми в Пхенчхане»,

— заявил президент Союза биатлонистов России Владимир Драчев, присутствовавший на заседании.

Россия может выступить под своим флагом в Токио-2020

Поздняков сообщил, что судебный процесс с WADA может затянуться вплоть до начала летних Игр в Токио, которые пройдут с 24 июля по 9 августа. А пока окончательное решение не принято, российские спортсмены вправе выступать под своим флагом и гимном.

«Когда завершится суд? На этот вопрос нам ответят позже юристы, которые будут представлять наши интересы в CAS. Существуют предпосылки, что история закончится в прямой близости от Олимпийских игр либо даже за их пределами. С момента назначения арбитров в CAS приблизительно пройдет три месяца до вынесения решения», — отметил функционер.

Утвержден состав олимпийской сборной

Исполком ОКР также утвердил состав сборной России на юношеские Олимпийские игры, которые пройдут в Лозанне с 9 по 22 января 2020 года. Любопытно, что как раз в этот период CAS, который располагается в этом же городе, скорее всего, начнет изучать дело о четырехлетнем бане.

Тем не менее, как упоминалось выше, отечественные спортсмены на этом турнире будут носить триколор.

«Мы начали с того, что утвердили состав команды России для участия в юношеских Олимпийских играх. Наша команда будет участвовать в полноценном режиме, с российским флагом, а в честь побед наших спортсменов будет исполняться гимн страны.

Думаю, что это будет интересный опыт для нашего олимпийского резерва», — отметил Поздняков.

Если говорить об основной сборной России, которая летом должна будет отправиться в Токио, то до определения ее окончательного состава пока далеко, но исполком ОКР уже утвердил положение о формировании команды. Таким образом, на данный момент российский спорт функционирует в обычном режиме, готовясь к Играм-2020 так, словно никакого отстранения не грозит.

«Мы обсудили положение и критерии отбора для участия в Играх в Токио. Федерации направили в наш адрес предложения по участию спортсменов. Исполком утвердил положение о формировании олимпийской команды в Токио. Наша подготовка идет в плановом режиме», — подытожил Поздняков.

При этом президент Союза биатлонистов России Драчев признал, что пока федерациям не ясно, по каким критериям отечественные спортсмены будут допускаться до Игр и кто из них попал в список 145 допингеров, нарушения которых якобы пытались скрыть махинациями в базе данных Московской лаборатории.

«Не назван список виноватых, нет информации, конкретики. В Международном союзе биатлонистов (IBU) тоже информации нет, они ее не получали.

Если говорить конкретно о ком-то, то можем вспомнить Пхенчхан, не допустили почти всех. Надо понять критерии. Тогда даже не оспаривалось, сейчас должна быть четкость и ясность в позициях», — подчеркнул Драчев.

Напомним, перед зимними Олимпийскими играми — 2018 в Пхенчхане ОКР был лишен официального статуса из-за допингового скандала, вследствие чего российские спортсмены были вынуждены подавать заявку на выступление под нейтральным флагом.

Однако многим сильным атлетам из России Международный олимпийский комитет (МОК) просто не выслал приглашения, не дав конкретных объяснений по каждому спортсмену и не предоставив никаких доказательств их вины. В этот «черный» список попали такие известные атлеты, как, например, Антон Шипулин, Виктор Ан, Сергей Устюгов.

Поскольку не было конкретных обвинений, сложно было подать на это решение апелляцию. К тому же, согласно Олимпийской хартии, МОК имеет право высылать приглашения тем, кому посчитает нужным.

Остается надеяться, что на этот раз — даже в случае решения Спортивного арбитражного суда в пользу WADA — отстранений и отказов в нейтральном статусе без каких-либо объяснений больше не будет.

Вскоре после заседания исполкома ОКР состоялось общее собрание членов РУСАДА, в которое также входит ОКР и Паралимпийский комитет России (ПКР). На этом собрании было еще раз подтверждено несогласие с санкциями WADA.

Так что теперь все формальности соблюдены, единодушие достигнуто — осталось лишь отправить во Всемирное антидопинговое агентство соответствующее уведомление и ждать вызова в суд.