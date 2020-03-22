«Пусть думают руководители»: Семина выживают из «Локомотива»

Борьба Семина

72-летний Юрий Семин известен среди прочего свои несгибаемым бойцовским характером. Воевать специалист продолжает не только на футбольных полях, хотя, конечно, и не без этого.

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Специалист постоянно ведет баталии и внутри своего клуба. Времена, когда у него было полное взаимопонимание с возглавлявшим «Локо» с 1992 по 2006 год Валерием Филатовым, давно прошли.

Вернувшись в ставший родным клуб в качестве главного тренера в 2016 году, тренер сначала боролся с прежним генеральным директором Ильей Геркусом. Чиновник и наставник команды постоянно пикировались через прессу, но дали результат: в 2017 году был выигран Кубок России, а год спустя «Локо» в третий раз в своей истории стал чемпионом России.

Все три раза к этому титулу «железнодорожников» приводил именно Семин.

Перед стартом прошлого сезона на место Геркуса пришел Василий Кикнадзе, который в качестве члена совета директоров находится в клубе с 2013 года.

С ним у Семина тоже как-то не заладилось. Особых прений в прессе не было, но весь период, в который «Локомотивом» управляет Кикнадзе, слухи о замене авторитетного, успешного и при этом возрастного тренера не утихают.

В кампании-2018/19 «Локомотив» занял второе место после санкт-петербургского «Зенита», а заодно снова выиграл национальный Кубок. Понятно, что в таких условиях позиции любимого болельщиками тренера, у которого к тому же оставался еще год контракта, были практически незыблемыми.

Однако при той обстановке, что существует в «Локо», было понятно, что в сезоне-2019/20 от Семина опять требуются максимально возможные результаты, иначе Кикнадзе своего добьется и приведет нового тренера.

Результаты «Локо»

Кампания нынешнего сезона получается для «Локомотива» неоднозначной. В чемпионате команда поначалу шла очень уверенно, но затем в конце первой части выдала — пусть и на фоне большого количества травм — удручающую серию и фактически рассталась с мечтами о чемпионском титуле.

В то же время в Лиге чемпионов «Локо» начал с выездной победы над леверкузенским «Байером», но затем уступил в пяти матчах подряд, пусть и против туринского «Ювентуса» с мадридским «Атлетико» смотрелся очень прилично.

В итоге на зимнюю паузу «железнодорожники» ушли без еврокубковой весны и с перспективой борьбы в лучшем случае за вторую строчку в Российской премьер-лиге, дающую прямую путевку в Лигу чемпионов.

Слухи о новом тренере клуба, которого пригласят уже летом, когда у Семина истечет контракт, пошли с новой силой.

Даже председатель совета директоров клуба Анатолий Мещеряков сообщил прессе, что правление после окончания сезона рассмотрит различные кандидатуры на пост нового тренера, и среди них будет в том числе и Семин.

Заявление звучит с точки зрения действующего тренера, конечно, не лучшим образом, можно даже сказать как приговор.

Сам Семин хранит молчание и тренирует команду. И после зимней паузы подлечившийся «Локомотив» показывает отличные результаты: нулевая ничья в Питере с «Зенитом» и сложные, но тем не менее победы над «Ахматом» (1:0) и «Ростовом» (3:1).

Благодаря этому команда вышла на второе место в таблице и отстает от «Зенита» на теоретически даже отыгрываемые девять очков. В общем, позиции тренера опять кажутся, мягко говоря, не самыми плохими.

Если «Локо» удастся сохранить текущее место, возможное решение о расставании со специалистом будет крайне непопулярным.

Вот уже Мещеряков вынужден комментировать слухи о том, что клуб возглавит летом другой, вполне конкретный тренер, в том ключе, что, мол, все это желтизна, ложь и провокация.

Сватовство серба

Тем не менее игнорировать информацию, распространенную венгерским изданием Nemzeti Sport, не стоит. Оно сообщило, что «Локомотив» с нового сезона может возглавить бывший главный тренер белградского «Партизана» и венгерского «Фехервара» Марко Николич.

Бывший полузащитник, которому сейчас 40 лет, успел поработать в разных командах, но особенных успехов добился в последних двух: и с «Партизаном», и с «Фехерваром» он выигрывал и национальный чемпионат, и Кубок страны.

Более того, на странице специалиста в англоязычной «Википедии» «Локомотив» уже указан его новым местом работы. Это, конечно, ни в коем случае не официальный источник, но говорит о том, что новость уже распространилась по миру.

«Время придет, будем обсуждать. Какой смысл об этом думать? Пусть думают руководители. Что касается паузы в РПЛ, мы будем ориентироваться на ту ситуацию, которая есть, — сказал по поводу своего будущего сам Семин. — Мы будем продолжать тренировочный процесс, потому что просто так приостановить занятия, получая до этого большие нагрузки и играя, со спортивной точки зрения неправильно. Поэтому продолжим работу в поддерживающем режиме, а дальше сориентируемся».

Что ж, есть ли под слухами о грядущем назначении Николича реальные основания или нет, а судьба Семина у руля «Локо» действительно зависит от его результатов на финише, когда РПЛ, остановленная из-за коронавируса, все-таки возобновится.