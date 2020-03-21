«Невообразимые потрясения»: почему Олимпиаду требуют отменить

До летних Олимпийских игр в Токио остается около четырех месяцев, а решение о судьбе турнира пока не принято. Почти все крупные соревнования отменены или перенесены из-за пандемии коронавируса. 17 марта стало известно о переносе чемпионата Европы по футболу на 2021 год, 21 числа официально было объявлено об отмене чемпионата мира по хоккею, однако Япония все еще рассчитывает провести Олимпиаду-2020 в запланированные сроки — с 24 июля по 9 августа.

По словам президента Международного олимпийского комитета Томаса Баха, организация рассматривает различные варианты проведения Игр, однако ни в одном из сценариев нет отмены Олимпиады.

«Отмена не стоит на повестке дня. Мы стремимся к успешному проведению Игр. Мы не знаем, какой будет ситуация. Конечно, мы рассматриваем различные сценарии, но наше отличие от многих других спортивных организаций или профессиональных лиг в том, что у нас до Игр есть четыре с половиной месяца», — сказал Бах в интервью New York Times.

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Его поддержал глава организационного комитета Олимпиады-2020 в Токио, бывший премьер-министр страны Есиро Мори. Он отметил, что комитет готовится к проведению безопасных Игр.

«В тесном взаимодействии с Международным олимпийским комитетом Токио, а также Всемирной организацией здравоохранения мы ведем подготовку для того, чтобы в июле провести безопасные и спокойные соревнования», — сказал Мори в эфире NHK.

Стоит отметить, что церемония передачи олимпийского огня городу-организатору состоялась 19 марта на Панафинейском стадионе в Афинах. Мероприятие прошло без зрителей из-за коронавируса, а 20 числа огонь был доставлен в Японию.

Однако многие спортивные федерации различных стран уже выступили с предложениями по отмене Олимпиады. По их мнению, проведение Игр в условиях пандемии коронавируса небезопасно, к тому же спортсмены не успеют провести качественную подготовку к турниру из-за того, что на сегодняшний момент почти все спортивные мероприятия по всему миру отменены из-за инфекции. Стоит отметить, что всего зараженных порядка 288 тысяч, из которых чуть меньше 12 тысяч скончались.

Олимпийский комитет Норвегии направил письмо в МОК с прошением о переносе Олимпийских игр. В заявлении организации выражено беспокойство по поводу распространения коронавируса, а также отмечено, что жизнь и здоровье спортсменов должны быть на первом месте.

«Учитывая далекую от разрешения ситуацию с коронавирусом в самой Норвегии и во многих странах мира в целом, нецелесообразно и нежелательно отправлять норвежских спортсменов на Олимпийские или Паралимпийские игры в Токио, пока мировое сообщество не решит эту проблему», — сказано в сообщении.

Такую же инициативу выдвинул Олимпийский комитет Бразилии.

«МОК сталкивался с проблемами и раньше: отменялись Игры 1916, 1940 и 1944 годов, бойкотировали Олимпиады в Москве и Лос-Анджелесе. Организация знала, как преодолеть эти препятствия. Я уверен, что Томас Бах полностью готов вести нас за собой в это трудное время.

Мечта каждого спортсмена — соревноваться на Олимпийских играх в лучших условиях. Ясно, что проведение Игр в этом году не позволит реализовать эту мечту»,

— заявил президент НОК Бразилии Паулу Вандерлей Тейшейра.

Эту инициативу поддержали олимпийские комитеты Колумбии и Словении.

Федерация плавания США выразила обеспокоенность тем, что спортсмены не успеют провести качественную подготовку к турниру. Исполнительный директор федерации Тим Хинчи в своем письме, которое было направлено в Олимпийский и Паралимпийский комитеты США, отметил, что наилучшим решением в сложившейся ситуации будет перенос Игр на 2021 год.

«Каждый пережил невообразимые потрясения всего за несколько месяцев до Олимпийских игр, что ставит под сомнение фактор равных условий для всех спортсменов. Наши атлеты находятся под огромным давлением, испытывают стресс и тревогу, а их психическое здоровье и хорошее самочувствие должны быть в числе главных приоритетов», — отмечено в заявлении.

С аналогичным предложением выступила Федерация легкой атлетики США. Руководство организации просит главу Олимпийского и Паралимпийского комитетов Сару Хиршланд обсудить вопрос переноса с руководством МОК.

Стоит отметить, что член Олимпийского комитета Японии, бронзовый призер Игр-1988 в Сеуле по дзюдо Каори Ямагути тоже уверен в том, что перенос Олимпиады просто необходим. По его мнению, в противном случае МОК обвинят в том, что для комитета здоровье и физическое состояние спортсменов, которые не успеют подготовиться качественно к турниру, не имеют большого значения.

О риске для здоровья заявила и греческая легкоатлетка Екатерини Стефаниди.

«МОК хочет, чтобы мы продолжали рисковать своим здоровьем, здоровьем нашей семьи и окружающих, тренируясь каждый день? Вы подвергаете нас опасности прямо сейчас, сегодня, а не через четыре месяца», — написала спортсменка в Twitter.