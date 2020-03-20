«МОК наплевал на атлетов»: кого возмутила подготовка к Играм

Олимпийский огонь уже в Японии

На фоне всемирной паники по поводу коронавируса 20 марта в Японии началась эстафета олимпийского огня. Летние Игры-2020 должны пройти в Токио с 24 июля по 9 августа, и Международный олимпийский комитет (МОК) пока всячески отрицает возможность их переноса и даже проведения соревнований без зрителей. По этой причине традиционное путешествие факела с олимпийским огнем не отменили, хотя в церемонию и было внесено множество поправок.

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Так, трехкратный олимпийский чемпион по дзюдо Тадахиро Номура и трехкратная олимпийская чемпионка по борьбе Саори Ёсида, которые первыми из японцев приняли символический огонь, изначально должны были сделать это в Греции — на родине Олимпиад. Однако от этой идеи пришлось отказаться, поскольку местные власти ввели двухнедельный карантин для всех иностранцев из-за пандемии коронавируса, а задерживаться там на полмесяца Номура и Ёсида не планировали.

Так что встречать огонь прославленным атлетам пришлось уже в Японии. Светильник доставили на базу военно-воздушных сил страны «Мацусима» на специальном самолете с надписью «Эстафета олимпийского огня Токио 2020» и изображением бегущего с факелом спортсмена.

Почему огонь прилетел на защищенную военную базу, а не в обычный аэропорт? Возможно, властям хотелось избежать повышенного внимания публики и потенциального столпотворения, опасного в условиях пандемии.

Номура и Ёсида поднялись в самолет, приняли греческий светильник и зажгли от него полутораметровый факел, которому теперь предстоит путешествие по 47 префектурам Японии, — маршрут затронет 858 городов и деревень. Любопытно, что власти решили не сокращать эстафету, несмотря на распространение COVID-19, а факелоносцев даже не будут заставлять носить маски.

При этом жителей Страны восходящего солнца призвали следить за эстафетой исключительно по телетрансляции — если в каком-то месте образуется толпа наблюдателей, то маршрут будет немедленно изменен.

На фоне этих предупреждений глава оргкомитета Олимпиады, бывший премьер-министр Японии Ёсиро Мори в торжественной речи заверил, что его ведомство сделает все для безопасности атлетов и зрителей во время Игр.

«В тесном взаимодействии с МОК, Токио, а также Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) мы ведем подготовку для того, чтобы в июле провести безопасные и спокойные соревнования. Эстафета олимпийского огня даст надежду многим людям», — отметил Мори.

Японцы рассматривают передачу факела как символ победы человечества над природными катаклизмами. Пылающий символ Игр будет отдельно демонстрироваться в трех префектурах, наиболее пострадавших в 2011 году от землетрясения и цунами, которые, в свою очередь, спровоцировали аварию на атомной электростанции в Фукусиме и привели к еще большим бедствиям.

Так, эстафета начнется с футбольного стадиона J-Village в префектуре Фукусима, где после аварии на АЭС находился штаб ликвидации катастрофы. Путешествие огня начнется 26 марта и завершится 24 июля в Токио, продлившись в сумме 121 день.

Призывы отказаться от Игр

Несмотря на настойчивость японских властей в плане проведения Олимпиады, это решение поддерживают далеко не все даже в Стране восходящего солнца. Например, член исполкома Национального олимпийского комитета Японии, бронзовый призер Игр-1988 по дзюдо Каори Ямагути призвала перенести старт Олимпиады из-за пандемии коронавируса.

«Игры следует отложить в нынешней ситуации, когда спортсмены не могут хорошо подготовиться, — заявила Ямагути в интервью газете Nikkei. — Попросив атлетов тренироваться в этих условиях, МОК обрекает себя на критику за то, что не ставит интересы спортсменов на первое место».

Возможность отмены Олимпиады обсуждается на самом высоком уровне, о чем сообщил президент США Дональд Трамп после саммита «большой семерки» (G-7):

«Да, мы обсуждали отмену Олимпиады. Решить этот вопрос должен премьер-министр Японии Синдзо Абэ».

При этом Абэ в ходе видеоконференции сообщил, что все еще планирует провести Игры. Такой настрой поддержал и президент МОК Томас Бах.

«Мы не знаем, какой будет ситуация с коронавирусом на момент старта Игр. Конечно, мы рассматриваем разные сценарии развития событий, но что отличает нас от многих других спортивных организаций или профессиональных лиг, так это то, что мы находимся в четырех с половиной месяцах от Игр. Они даже еще более оптимистичны, чем мы, потому что они отложили свои соревнования до апреля или конца мая. Мы же говорим про конец июля», — подчеркнул Бах в интервью New York Times.

При этом источник РИА «Новости» в Международном олимпийском комитете сообщил, что в организации все-таки изучают возможность переноса Игр.

«Существует реальный вариант переноса Олимпиады, вопрос должен быть рассмотрен в мае. Уже сейчас различные континенты находятся в неравных условиях в плане подготовки к Играм.

Если ситуация не будет улучшаться, то МОК будет думать прежде всего о здоровье людей. Если же в мае условия в Европе кардинально изменятся, то Игры могут быть проведены в запланированное время. Многое также будет зависеть от ситуации в самой Японии», — сообщил источник.

Возмущение спортсменов

Однако пока что официальная позиция состоит в том, что Игры будут проведены в срок и со зрителями. На фоне объявления УЕФА о переносе чемпионата Европы по футболу на 2021 год Международный олимпийский комитет опубликовал на своем сайте коммюнике прямо противоположного содержания:

«Ситуация с COVID-19 влияет на подготовку к Олимпийским играм в Токио и меняется каждый день. МОК полностью сосредоточен на Олимпиаде-2020, и, учитывая, что у нас в запасе есть более четырех месяцев, сейчас нет необходимости принимать резкие решения по поводу проведения. Какие-либо спекуляции на этот счет будут контрпродуктивны.

Международный олимпийский комитет просит всех атлетов продолжать тренироваться и готовиться к Играм настолько хорошо, насколько это возможно. Мы выражаем уверенность, что многочисленные меры, предпринимаемые властями в различных странах по всему миру, помогут успокоить ситуацию с коронавирусом.

МОК поддерживает слова премьер-министра Японии Синдзо Абэ, который заявил на саммите G-7:

«Я хочу великолепно провести Игры и Паралимпийские игры — это будет доказательством того, что человечество победит коронавирус».

В настоящий момент спортсмены сталкиваются с трудностями, связанными с квалификацией на Олимпиаду-2020. В некоторых странах даже трудно найти место для регулярных тренировок. МОК уверен, что солидарность спортсменов, международных федераций по видам спорта и национальных олимпийских комитетов поможет решить эти проблемы.

В настоящее время 57% атлетов уже квалифицировались на Игры. МОК будет работать совместно с федерациями по видам спорта и внесет все необходимые изменения в процесс квалификации, чтобы оставшиеся 43% тоже смогли завоевать свою квоту».

Однако такие туманные обещания каких-то изменений в будущем вызвали возмущение у некоторых западных атлетов. Крайне эмоционально высказалась британская бегунья на длинные дистанции Лили Партридж:

«Они вообще с какой планеты? МОК в который раз наплевал на спортсменов. Они думают только о спонсорах и о том, как сделать счастливыми свои карманы. Более 43% спортсменов не прошли квалификацию по разным видам спорта, а теперь квалификационные турниры отменяют. Люди буквально умирают».

Бегунья на средние дистанции Джессика Джадд в своем Twitter задалась вопросом, как спортсмены должны набирать свою лучшую форму к Играм в условиях отмены соревнований и закрытия залов.

«Любопытно, как мы можем нормально подготовиться в таких обстоятельствах? Кто-нибудь скажет мне, в каких турнирах нам поучаствовать, когда мы сможем вернуться к регулярным тренировкам? Как спортсмены должны готовиться к Играм, когда страны мира закрыты, а квалификационные соревнования отменяются каждый день?» — написала легкоатлетка.

Даже представитель комиссии спортсменов МОК, четырехкратная олимпийская чемпионка Хейли Уикенхайзер не поддержала настрой собственной организации, обвинив ее в безответственности.

«Я думаю, что со стороны МОК это бестактно и безответственно, учитывая нынешнее состояние человечества. Мы не знаем, что произойдет в ближайшие 24 часа, я уж не говорю о том, что будет через три месяца», — заявила Уикенхайзер.

Россияне — за Олимпиаду

А вот в России спортсмены выступают за проведение Игр.

«Господи, как же я надеюсь, что Олимпиаду никуда не перенесут, — заявила в интервью «СЭ» гандболистка Владлена Бобровникова, завоевавшая золото на Играх-2016 в Рио-де-Жанейро. — Молю бога, чтобы она прошла летом в Токио, это глобальное событие, к которому ты готовишься четыре, а то и 8-12 лет. В Японии вроде бы удается сдержать эпидемию».

Активные тренировки продолжают и известные российские легкоатлеты — барьерист Сергей Шубенков и прыгунья в высоту Мария Ласицкене. Их не допустили на Олимпиаду-2016 из-за допингового скандала, спровоцированного показаниями бежавшего в США Григория Родченкова и расследованием Ричарда Макларена.

Очевидно, что отношение к грядущим Играм у российских спортсменов особенное, и им очень не хочется пропускать главные старты в своей жизни второй раз подряд из-за внешних факторов.