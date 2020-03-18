«Разборка в джунглях»: Хабиб хочет подраться в Африке

Абсолютный бойцовский чемпионат (UFC) накануне сдался коронавирусу, отменив три ближайших турнира. Все силы промоушен планирует бросить на организацию стоящего в расписании четвертным ивента — UFC 249, который возглавит титульный бой в легком весе между Хабибом Нурмагомедовым и Тони Фергюсоном.

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Изначально поединок должен был принять Бруклин, а затем Лас-Вегас, однако местные власти запретили проведение спортивных мероприятий на фоне эпидемии. 25 марта Атлетическая комиссия штата Невада проведет плановое заседание, на котором решит, будет ли снят карантин. Однако шансов на это практически нет: губернатор Стив Сайсолак накануне объявил о новых радикальных мерах, на месяц закрыв ведение любого бизнеса, связанного с общением людей, — то есть на территории штата не функционируют бары, кинотеатры, казино и другие заведения.

Аналогичные запреты были объявлены в еще десяти штатах. Это коснулось и бойцовского зала American Kickboxing Academy (AKA) в Сан-Хосе, Калифорния. Там тренировочный лагерь в преддверии боя против Фергюсона проводил Нурмагомедов.

«Зал официально закрыт для посетителей в связи с ситуацией с коронавирусом. Планируется, что мы откроемся снова примерно через три недели», — цитирует представителя руководства зала ТАСС.

Президент UFC Дана Уайт на днях сообщил, что поединок между Фергюсоном и Хабибом, который отменяли уже четыре раза в истории, при любых обстоятельствах планируется провести 18 апреля, как и намечалось ранее. Правда, с большой долей вероятности ивент для этого придется увозить из США, где объявлен общенациональный режим чрезвычайной ситуации в связи с распространением инфекции.

«Нам для боя нужно всего 100 человек. Нужны камеры и платные трансляции, чтобы люди, находясь на карантине, могли посмотреть наш бой. Нас просто нужно закрыть внутри арены, и мы уже решим, кто чемпион. Мне нравится политика UFC, когда все уже отменяют соревнования, а они говорят, что не хотят ничего останавливать, — сказал Хабиб. — Было бы хорошо, если бы бой состоялся в США, потому что я уже нахожусь тут вот уже полтора месяца. Если не тут, то в любом месте».

Тем не менее на территории Штатов поединок организовать не получится даже в том случае, если ивент пройдет без зрителей и с минимальным количеством участников турнира. Дело в том, что Департамент здоровья Невады ужесточил правила безопасности: раньше было необходимо снизить количество одновременно присутствующих людей в помещении, теперь же от организаций требуют обеспечить минимальное безопасное расстояние между ними.

Очевидно, что при контактном виде спорта это сделать невозможно.

Что касается возможного места проведения, то здесь вариантов практически нет. В России, где эпидемиологическая ситуация остается одной из самых благоприятных в Европе (147 больных, 0 смертей), действуют свои запреты и правила. В частности, с 20 марта вводятся временные ограничения авиасообщения с некоторыми странами, включая США. А прибывшим из-за океана туристам необходимо отбывать двухнедельный карантин. В конце концов, до особого распоряжения все международные спортивные мероприятия на территории страны запрещены.

Таким образом, Россия отпадает. Отец и тренер чемпиона Абдулманап Нурмагомедов ранее высказал предположение, что еще одним выходом из ситуации может быть Дубай (в ОАЭ 113 случаев заражения, 0 смертей). Для этого потребуется добиться разрешения местного правительства, поскольку с 17 марта Эмираты закрыли границы для иностранцев.

Сам Хабиб в свою очередь напомнил, что уже давно хочет провести бой в Африке. Он предложил Конго — в 1974-м на территории тогдашнего Заира великий Мохаммед Али встретился с Джорджем Форманом, а их поединок нарекли «Разборкой в джунглях».

«В Англии нельзя. В Европу не попасть. В Россию не прилетишь. В Азии нельзя драться. Не знаю ничего про Заир, что там? Мы можем провести бой в Заире среди джунглей. Почему бы и нет?» — считает Хабиб.

Однако необходимых условий там нет — в наличии только футбольные и баскетбольные арены.

Сейчас UFC продолжает поиск альтернативной арены, где можно будет провести бой. По крайней мере, в этом Хабиба заверил глава промоушена. «У меня был разговор с Уайтом. Он сказал, что приложит все усилия, чтобы бой с Фергюсоном состоялся. Через несколько дней он назовет место», — заявил россиянин в прямом эфире.