Карантин не пугает: группа Тутберидзе продолжила тренировки

16 марта должен был стать первым официальным днем чемпионата мира по фигурному катанию — 2020. Спортсмены из разных стран уже вовсю обкатывали бы программы на главном катке мирового первенства в Монреале, вносили последние коррективы и готовились к жеребьевке.

Вместо этого 16 марта приходят совсем другие новости — из-за пандемии нового типа коронавируса COVID-19 спортивная школа «Самбо-70», к которой принадлежит группа Этери Тутберидзе, закрылась на двухнедельный карантин.

«В связи с угрозой распространения в городе Москве новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) был издан указ мэра Москвы «О введении режима повышенной готовности», а 16 марта в него были внесены соответствующие изменения в связи с профилактикой коронавируса.

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В соответствии с указом мэра Москвы и с распоряжением Департамента спорта города Москвы в общеобразовательной школе «Самбо-70» с 16-го марта 2020 года объявляются двухнедельные каникулы», — гласит объявление на официальном сайте школы.

К этому обращению был прикреплен скан письма из столичного Департамента спорта, в котором «настоятельно рекомендуется» сделать двухнедельную паузу в образовательном процессе либо перевести всех на дистанционное обучение.

close Официальный сайт «Самбо-70» Официальный сайт «Самбо-70»

Однако, несмотря на это объявление, двухнедельного перерыва в тренировках у подопечных Тутберидзе не будет. Как сообщили в пресс-службе «Самбо-70», были отменены только учебные занятия, а вот на спортивный график введенный карантин никак не повлияет.

«Все тренировки проходят в обычном режиме — как на катке «Хрустальный», так и в других отделениях «Самбо-70», — цитирует заявление организации РИА «Новости».

Очевидно, что со спортивной точки зрения фигуристам было бы невыгодно отправляться на вынужденный отдых в тот момент, когда они находятся в близкой к идеалу форме, поскольку до последнего готовились к чемпионату мира — 2020 и, возможно, уже основательно занялись постановкой новых программ — так делают многие атлеты в концовке сезона, пользуясь хорошим функциональным состоянием.

Кроме того, на 29 марта в московском «Мегаспорте» запланированы показательные выступления национальной сборной под названием «Россия, вперед!».

В этом шоу должны принять участие как минимум четыре самых известных ученицы Тутберидзе — Алина Загитова, Александра Трусова, Анна Щербакова и Алена Косторная. В том числе и по этой причине все они продолжают активно поддерживать форму и накатывать показательные программы на тренировках.

Например, олимпийская чемпионка выкладывала в Instagram Stories фрагмент своих занятий в тренажерном зале Хрустального, где она проходила настоящую полосу препятствий, перепрыгивая с одного спортивного предмета на другой.

Выкладывала видео со своих занятий по общей физической подготовке и Косторная, проходившая тот же комплекс упражнений под присмотром Загитовой.

«К сожалению, из-за ситуации с вирусом мы не смогли показать свои программы в Монреале, но мы не расстраиваемся и продолжаем тренироваться», — писала Алена.

Трусова и вовсе опубликовала в своем профиле полный вариант произвольной программы под саундтрек к сериалу «Игра престолов», в котором она в образе Дейнерис Таргариен исполнила пять (!) четверных прыжков — лутц, сальхов, тулуп, флип, а также каскад четверной тулуп + ойлер + тройной сальхов.

Если это видео было снято не очень давно, то Александра находится, возможно, в своей лучшей форме за весь сезон.

Шоу сборной России также пока никто не собирается отменять. Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР), выступающая организатором этого гала-концерта, нашла способ провести мероприятие, не нарушая указ мэра Москвы Сергея Собянина, согласно которому более 5 тысяч человек не могут одновременно находиться в одном месте.

Шоу было решено провести два раза — утром и вечером, разделив таким образом всех зрителей, купивших билеты, на две части, которые будут попадать под необходимые ограничения.

«Первое выступление состоится в 13 часов, второе, как и было запланировано ранее, в 17 часов.

На каждом шоу будет закрыт верхний ярус трибун с тем, чтобы количество зрителей не превышало допустимой нормы.

Зрители, которые приобрели билеты на верхний ярус на выступления 29 марта 2020 года в 17 часов, смогут прийти на дневное шоу в 13 часов», — гласит объявление на сайте ФФККР.

«Пока ничего не отменяется, заявленные члены национальной команды должны собраться в Москве, — сообщила в интервью «СЭ» член исполкома ФФККР Галина Голубкова. — Как отношусь к новостям о коронавирусе? Надо соблюдать правила гигиены. А додумывать... это не наше. В фигурном сообществе пока случаев обнаружения вируса не было».

Напомним, ранее был закрыт каток Евгении Медведевой, которая занимается в Канаде на базе «Toronto Cricket and Curling Club». Фигуристка активно призывала своих фанатов надевать маски, мыть руки и беречь себя.