Негде заниматься: каток Медведевой закрыли на карантин

Новый тип коронавируса COVID-19 продолжает бить по всем сферам жизнедеятельности. В особенности — по спорту. Из-за пандемии уже отменены или перенесены практически все европейские и иные международные соревнования, а часть спортсменов (среди которых имеются и зараженные вирусом) отправлены на карантин.

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Естественно, коснулась пандемия и фигурного катания. Так, российская фигуристка, двукратная чемпионка мира и Европы, а также двукратный серебряный призер Олимпийских игр Евгения Медведева сообщила, что теперь ей негде тренироваться. Ее каток Cricket Club в Торонто, где она занимается под руководством известного канадского специалиста Брайана Орсера с лета 2018 года, был закрыт на карантин.

«Cricket Club закрылся на карантин»,

— написала Медведева в своем Instagram Stories, опубликовав пустую площадку катка.

Еще несколько дней назад фигуристка объявила о том, что канадский хореограф Ше-Линн Бурн поставила 20-летней россиянке новую произвольную программу. До этого же Медведева выступала в нынешнем сезоне в «произволке» с номером под музыку из фильма «Мемуары Гейши», а сам образ Евгении был соответствующим.

Этот соревновательный год для Медведевой был по сути завершен еще после чемпионата России в Красноярске в конце декабря прошлого года. Тогда фигуристка заняла пятое место после короткой программы, но с произвольной решила сняться. Таким образом, она лишилась шансов на попадание в сборную России для участия в первенстве Европы. Всего же в активе Евгении за этот сезон одна серебряная награда на этапе Гран-при России и пятое место на прокатах в Канаде.

На чемпионат мира Медведева также не попала. Во-первых, потому что не прошла отбор: от России в женской одиночной дисциплине в Монреале должны были выступить Алена Косторная, Анна Щербакова и Александра Трусова — тройка призеров европейского первенства. Евгения же, пропустив чемпионат Европы, не могла претендовать даже на место в числе запасных. Во-вторых, первенство мира попросту не состоится.

Турнир должен был пройти в Монреале с 16 по 22 марта с участием 183 фигуристов из более чем 30 стран, однако министр здравоохранения провинции Квебек Даниэль Маккенн накануне сообщила об отмене спортивных мероприятий на неопределенный срок.

Международный союз конькобежцев (ISU) утверждал, что турнир еще может состояться в 2020 году, но не ранее октября. Если же ситуация с распространением коронавируса не улучшится, что чемпионат не состоится вообще.

Интересно, что Медведева даже в своем положении должна была стать участницей мирового первенства. Правда, не как фигуристка, а как телекомментатор.

«Очень грустные новости. Знаю, как расстроены участники. У меня на душе тоже очень тяжело, так как на этом чемпионате мира должен был состояться мой дебют в роли комментатора соревнований. Решение правильное, хоть и печальное. Здоровье важнее всего. Увидимся и услышимся в следующий раз! Мойте руки»,

— говорила фигуристка.

Ввиду советов и рекомендаций с мерами безопасности на фоне пандемии COVID-19 Евгения, кстати, уже успела столкнуться с некоторыми проблемами. До сообщения о закрытии Cricket Club спортсменка выложила в Instagram Stories фотографию из салона самолета, на которой изображена Медведева с медицинской маской на лице и игрушечная акула — с такой же маской.

Как позднее рассказала фигуристка, некоторые подписчики раскритиковали ее за то, что она надела маску на игрушку: во многих странах на данный момент ощущается дефицит таких масок. Россиянка в ответ на это подчеркнула, что надела на «акулу» уже использованную повязку. И даже показала, как сделать такую маску своими руками.

По последним данным портала SCMP, количество зараженных новым типом коронавируса во всем мире насчитывает более 162 тысяч человек. 75,5 тысяч людей сумели вылечиться от болезни, а 6417 человек — умерли. В Канаде по состоянию на 15 марта зафиксирована 244 случая заболевания, скончавшихся от COVID-19 — один.