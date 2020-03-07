«Подеремся на улице, и я тебя сожру»: почему Хабиб пнул пояс Тони

Первая пресс-конференция в преддверии поединка Хабиба Нурмагомедова и Тони Фергюсона, который состоится 18 апреля на UFC 249 в Нью-Йорке, позволила сделать весьма любопытный вывод.

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Хабиб все больше отходит от модели молчаливого дагестанского бойца, который ставит во главу угла сдержанность, отказ привлекать к себе внимание за счет эпатажа и показательное уважение к сопернику при любых обстоятельствах.

Теперь Орел стал звездой UFC во всех смыслах — он может дать жару на пресс-конференции, начав обсуждать национальность оппонента, приправить все это трештоком о том, какой соперник «тупой» и как бы он уничтожил его в уличной драке,

мимоходом порассуждать о том, на каких условиях готов согласиться на кассовый бой с самым хайповым боксером мира прямо сейчас Флойдом Мейвезером, а напоследок пнуть пояс своего будущего противника по октагону.

Казалось, что даже на пресс-конференциях с Конором Макгрегором, с которым у Хабиба была настоящая ненависть и принципиальное противостояние, россиянин прилагал больше усилий, чтобы держать себя в руках, чем на этой очной встрече с Фергюсоном.

Эту разницу в манере поведения можно объяснить тем, что видимое спокойствие было эффективным противоядием от психологического давления Конора и морально убивало его. Бесплодные попытки спровоцировать Орла, излучавшего уверенность, лишь показывали бессилие ирландца взять верх даже в своем коронном деле.

Фергюсон же, судя по всему, не вызывает у Хабиба столь ярких эмоций, и он не видит смысла тратить силы на изображение бесчувственной глыбы — лучше сделать классическое шоу UFC с провокационными фразами и громкими обещаниями уничтожить соперника.

Тот факт, что Орел уже давно не стесняется открыто выражать свои эмоции на публике, не подвергается сомнению, — знаменитый прыжок из октагона к команде Макгрегора послужил для Нурмагомедова своеобразным Рубиконом.

И привычно скромный внешний вид на пресс-конференции — россиянин явился в обычной темной водолазке — не должен вводить в заблуждение зрителей.

Что касается Фергюсона, то тут ничего нового болельщики не узнали: боец, которого периодически подозревают в сумасшествии (супруга писала на него заявление полицию, опасаясь за свою безопасность, и пыталась уговорить сходить к психиатру), заводил публику громкими криками в микрофон, перебивал Хабиба во время ответа матами — в общем, тоже делал шоу, но в привычной для себя манере.

Кроме того, всю пресс-конференцию он просидел в солнцезащитных очках и с бейсбольным мячом в руке (явно какой-то символ, который никто понял).

Мероприятие началось со стандартных вопросов про настрой на поединок и подготовку к нему. Фергюсон отвечал первым:

«Вокруг этого поединка — огромный хайп. Видите мой пояс? Он настоящий (Тони принес с собой пояс временного чемпиона UFC. — «Газета.Ru»). Пришло время шоу!

Этот бой для меня — первый спарринг за долгое время. Для меня он просто спарринг-партнер. Хабиб, тебе лучше не сниматься с этого поединка, пора драться

(до этого поединок Нурмагомедова и Фергюсона срывался уже четыре раза по причине их травм. — «Газета.Ru»)».

У Хабиба спросили, насколько Тони подходящий соперник для того, чтобы отправить поединок с ним в копилку своего наследия в мире спорта. Стоило Орлу только начать говорить, как американец тут же перебил его: «К черту твое наследие!».

Однако Хабиб сдержался и продолжил:

«Тони заслужил этот бой, для меня встреча с ним — реальный вызов. Я уважаю то, что он способен сделать в октагоне. Как боец он очень хорош, но, знаете, почему люди не любят его? Потому что он тупой

(в зале раздается смех). Никто не понимает его («Я очень образованный!» — кричит Тони). Поэтому никто не любит его. Он как будто не в себе. И я лично его не понимаю.

Но я люблю вызовы: Конор, Дастин Порье — все мои бои... Когда я думал о своем наследии в этом дивизионе UFC, то понимал, что должен подраться с Фергюсоном. Если я хочу стать самым великим легковесом в истории, то мне нужно побеждать Тони. Я верю в себя и в свои навыки.

Единственное, что меня расстраивает, — это тот факт, что мой соперник немного стар. Ему то ли 36, то ли 37 лет. Когда одержу победу над Тони, люди начнут говорить, что я одолел старика.

Когда я просто размажу его, зрители все равно вспомнят про то, что он уже далеко не молод».

Этот панч буквально вывел Фергюсона из себя, который начал параллельно с Хабибом кричать в микрофон. Американец недоумевал, с чего он взял, что 36 лет — это внушительный возраст для легкого дивизиона, и заявлял, что делать выводы об этом можно будет только после поединка. Орел в ответ улыбнулся и подвел краткий итог всему эпизоду: «Тупой парень».

В ответ на это Тони начал разогревать атмосферу прямыми обращениями к Хабибу:

«Ты любишь побеждать бойцов, которые занимались борьбой только в старшей школе? Я тебя размажу, ты даже не сможешь выйти из клетки.

Я покажу уличный стиль — мексиканский. Ставлю свое сомбреро против твоей папахи, что уделаю тебя. Хабиб никогда не участвовал в уличных драках, он бился лишь с теми, кого можно считать школьниками».

«Эй, солнцезащитные очки! — издевательски окрикнул его Нурмагомедов. — Ты не мексиканец, а американец. В США запрещено драться на улицах. Когда ты дрался там в последний раз? Ты Тони, ты Фергюсон, это не мексиканские имя и фамилия, никакой ты не мексиканец! Ты из Калифорнии.

И ты понятия не имеешь о тех местах, откуда я... Если мы встретимся на улице, я тебя сожру».

Тони попытался снова вывести оппонента из себя и заявил, что вообще не готовится к стилю Хабиба и не изучает его сильные стороны.

«Ты лжец! Ты лжец! Серьезно говоришь, будто не обращаешь внимания на мои навыки? — завелся Орел. — Взбешен ли я? Конечно, ведь я вижу, что ты врешь».

Были на пресс-конференции и более приятные моменты для Хабиба. В частности, ему задали вопрос о возможном бое с непобежденным боксером Флойдом Мейвезером, который ранее заявил, что готов согласиться на этот поединок, если ему пообещают в качестве гонорара $600 млн.

«Даже не знаю, кто может дать ему такую сумму. Точно не я. Как я уже говорил, соглашусь провести с ним 11 раундов по правилам бокса и один — по правилам ММА... Флойд и я — известные люди в мире спорта, мы сможем сделать кассу, но мои условия остаются прежними», — отрезал Хабиб.

Тони и тут вмешался, заявив, что Орел не владеет ударной техникой в той степени, чтобы выходить на ринг, и предложил свою кандидатуру для боя с Мейвезером, для пущей внушительности вскочив с места: «Я тот, кто вам нужен... Я убийца!»

Под подобные перепалки и завершилась пресс-конференция, после чего настала пора дуэли взглядов. Фергюсон начал занимать странные позы, словно собирался прямо сейчас кинуться вперед и провести тейкдаун. Хабиб глядел на это и смеялся, а публика скандировала его имя.

Тем временем Тони положил свой пояс на пол — видимо, это снова был какой-то символ, — но Хабиб не последовал его примеру и продолжил держать свой на плече. Американец начал требовать, чтобы он тоже оставил свою награду на полу, Орел ответил.

В итоге вместо того, чтобы позировать, сжимая руки в кулаки, соперники активно переругивались всю фотосессию.

После очередной порции оскорбления от американца Хабиб пнул его награду так, что она отлетела в сторону и перевернулась. Публика встретила это громким ревом.

В ответ Тони не стал кидаться на оппонента, а неожиданно поклонился ему, сложив руки в мольбе, и послал воздушный поцелуйчик.