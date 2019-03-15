«Ему нужна помощь»: соперник Хабиба сошел с ума

Звезда легкого дивизиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Тони Фергюсон испытывает серьезные проблемы с психикой. Супруга бойца Кристина Фергюсон подала заявление в полицию о домашнем насилии после того, как спортсмен отказался от похода к врачу.

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Женщина пять раз с начала прошлого года обращалась в правоохранительные органы по поводу странного поведения спортсмена.

При этом только за последний месяц полиция Оринджа (Калифорния, США) приняла и обработала три подобных заявления Кристины.

Женщина утверждает, что ее супруг на прошлой неделе по необъяснимым причинам забрал их двухгодовалого сына Энтони из дома ее родителей, после чего сменил все замки в своих апартаментах. Шесть полицейских подразделений посетили дом Фергюсона и не нашли состава преступления.

Семья и тренер настоятельно просили бойца пройти медицинское обследование, однако тот отказался. 16 февраля супруга спортсмена ушла из дома и в очередной раз вызвала полицию из ближайшего парка.

В своем заявлении Кристина сделала пометку «домашнее насилие», чтобы привлечь внимание правоохранителей.

Жена бойца уверяет, что ее супруг нездоров: крушит дом и брызгает в нее святой водой. Она также рассказала сотрудникам полиции, что в последнее время психическое состояние спортсмена заметно ухудшилось.

Соседи Фергюсона утверждают, что он как-то раз громко угрожал неизвестным людям, а также подтвердили слова Кристины о попытке бойца сравнять собственный дом с землей. При этом они добавили, что Тони сопровождал свои действия странными заявлениями о том, что в него якобы вживлено устройство для слежки.

«Он не спал три дня, круша все в доме. Разломал камин, ища посторонних людей в стенах помещения дома, и утверждал, что в его ногу встроен чип»,

— поведала соседка Фергюсонов.

«Я позвонил в полицию, сообщив, что Тони сказал мне, что «кто-то был в его стене», — добавил один из мужчин.

Кристина Фергюсон заверила, что ее супруг не настроен агрессивно в отношении своей семьи и никогда не применял к ним насилия. Она не переживает за ребенка, однако ее опасения вызывает сам спортсмен, который ведет себя странно. Именно беспокойством за здоровье мужа женщина объяснила то, что подала на него в суд, попросив оградить от Тони себя и ребенка.

«Фергюсон — хороший муж и хороший отец нашего сына. Нынешнее судебное разбирательство является частью процесса, который гарантирует, что Тони получит помощь, необходимую для того, чтобы оставаться лучшим мужем и отцом.

А также что он вернет свою страсть к боям и чемпионству в UFC. Я ценю все положительные пожелания и надеюсь, что к нашей конфиденциальности будут относиться с уважением», — приводит слова Кристины ESPN.

Так или иначе, позднее спортсмен все же согласился обратиться к врачу.

15 марта Фергюсон оставил в инстаграме загадочное сообщение, поблагодарив своих поклонников за поддержку. Ничего конкретного о своем здоровье он не сказал, однако в очередной раз озадачил всех странными речами — Тони часто оставляет бессвязные послания без определенного адресата.

«Просто постарайтесь понять меня. Я не парень с горящим крестом в руках. Я не буду тем, кем вы хотите меня видеть.

Я верю, что есть вещи посильнее иконы в церкви.

Можете бросить в меня дерьмом, сделать козлом отпущения. Но постарайтесь просто верить в меня», — написал он.

35-летний Фергюсон выступает на профессиональном уровне с 2008 года. В своей карьере он провел 27 поединков, 24 из которых закончились его победой и три — поражением. В рейтинге легкого дивизиона UFC он занимает первое место — впереди только чемпион Хабиб Нурмагомедов.

Свой последний поединок Тони провел в октябре прошлого года — именно на том турнире, где Дагестанский Орел заставил сдаться Конора Макгрегора и защитил титул. Фергюсон же в андеркарде того вечера побил Энтони Петтиса.

Фергюсон и Петтис устроили жуткое побоище, после которого залитую кровью клетку пришлось приводить в адекватный вид, а Энтони сломал руку и был вынужден завершить поединок досрочно.

Во втором раунде судья остановил встречу и зафиксировал победу Фергюсона техническим нокаутом. Поединок был признан лучшим боем вечера.

Фергюсон всерьез претендовал на бой с Нурмагомедовым, когда тот во второй раз должен был защищать титул. Однако планы изменились, когда Атлетическая комиссия штата Невада дисквалифицировала россиянина на полгода из-за потасовки в зале на UFC 229 — теперь Хабиб вернется не раньше осени.

Промоушен предлагал Фергюсону провести бой за временный титул чемпиона, однако тот отказался.

Согласно заявлению президента организации Даны Уайта, Тони испытывает проблемы личного характера. Об этом глава организации рассказал как раз после сообщений о том, что супруга Фергюсона подала на него в полицию.

«Тони прямо сейчас приходится иметь дело с множеством личных проблем, и он не может драться. Надеюсь, что все разрешится для него, и он сможет вернуться к делу», — рассказал Уайт.

Однако спортсмен поспешил ответить ему, попросив организовать поединок против Нурмагомедова. Таким образом он дал понять, что не заинтересован во временном титуле.

«Я готов к бою с Хабибом»,

— написал Фергюсон в своем твиттере, поставив хэштег «защищай или освобождай».

Напомним, UFC не стал лишать Хабиба его пояса даже после назначения длительной дисквалификации. В этой лиге есть, например, Роберт Уиттакер, который не защищает свой титул почти год. Ситуация вполне рабочая, поэтому

UFC просто организовал бой за временный пояс чемпиона в легком дивизионе — хозяин полулегкого веса Макс Холлоуэй встретится с ярким легковесом Дастином Порье.

Поединок пройдет 13 апреля в Атланте.

Возвращаясь к Фергюсону, стоит отметить, что он часто переносил травмы различной тяжести. Как выдающемуся ударнику, ему частенько прилетает и по голове — чего стоит только бой с Петтисом. С Нурмагомедовым его поединки переносились несколько раз, а к встрече с Энтони он в аномально короткие сроки восстановился после тяжелой травмы колена.

Не исключено, что и в этот раз Фергюсон переусердствовал с лекарствами и тренировками.

Так или иначе, Тони по сей день остается главным претендентом на титульный поединок с Хабибом. Вполне вероятно, что он состоится осенью 2019 года, а до этого Фергюсон сразится с Холлоуэйем или Порье. Если, конечно, к нему вернется рассудок. В таком состоянии Эль Кукуя к клетке не подпустят.

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