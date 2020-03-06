Пнул пояс Фергюсона: Хабиб вышел из себя на пресс-конференции

«Газета.Ru» на этом завершает свою текстовую трансляцию. До главного боя 2020 года остается чуть более месяца!
Еще что-то эмоционально высказывают друг другу звездные легковесы, после чего покидают сцену. Пресс-конференция окончена.
Однако Хабиб не оценил рвения Фергюсона — он пнул пояс Тони! Вот так накал!
Начинается дуэль взглядов. Оппоненты устраивают перебранку — Тони кладет под ноги пояс, призывая Хабиба сделать также. Видимо, это показывает, что спортсмены все ставят на кон.
И ВСЕ! Пресс-конференция заканчивается. Вот так Дана Уайт решил прервать споры по поводу национальной принадлежности спортсменов!
«На меня не действуют эти нападки. Правда одна: Тони — это лживый мексиканец!»
«Я уважаю его, но он выжил из ума! Я Хабиб Нурмагомедов, родом из Дагестана!»
— Я не готовлюсь к Хабибу особенно... — Ты сейчас серьезно?! Ты просто маленький лжец! — Ты узнаешь, что такое настоящий мексиканец. Мое самбреро против твоей папахи! — Ты только что называл себя американцем... — Заткнись! — Ты фальшивый мексиканец! Ты Тони. Ты Фергюсон. Это не мексиканские имя и фамилия. — А откуда ты?!
— Хабиб никогда не дрался на улицах! — Ты смеешь мне такое говорить?! Ты живешь в США, где это запрещено! А я жил в таких местах...
Оскорбления идут в адрес менеджера Нурмагомедова Али Абдель-Азиза.
«Только чемпионское д...рьмо! Прежде чем говорить, забори меня!» — начинает накалять атмосферу Тони. Хабиб отвечает: «Когда я его размажу, все будут говорить о том, какой Фергюсон старый».
Хабиба спрашивают о Джордже Сент-Пьере. Он говорит, что готов биться с легендой ММА, но все в руках UFC. «Я соперника не выбираю».
Уайт немного поговорил о безопасности в период эпидемии коронавируса, рассказал о потенциальном реванше Джонс-Рейес II.
Хабиб говорит о Мейвезере. Он не знает, кто готов дать Флойду 600 миллионов долларов, и готов биться лишь на своих условиях: 11 раундов по правилам бокса + 1 раунд по правилам ММА. Нурмагомедова тут же перебивает Тони, который высмеивает уровень ударной техники Орла. «Я тот, кто вам нужен!» — кричит Фергюсон.
Тони говорит и о Макгрегоре, который упускает возможность биться... И посылает неожиданно журналиста. Тот задал бойцу вопрос о неподобающем поведении, когда на него многие равняются.
«Хабиб бил только школьников! Да, между нами есть уважение, поэтому грязью поливать я его не намерен. Я калифорниец, я люблю хайп!»
«Да ты ничего не сделаешь! Я тебе не дам даже выпрыгнуть из клетки!» — парирует Тони.
Хабиб спокоен и непоколебим. Тони же начинает провоцировать, намекая на то, что для него это будет не бой, а спарринг. Хабиб в ответ хвалит Фергюсона как бойца, но замечает, что не уважает оппонента как человека. «Он туп! Все мои соперники — одни из лучших. Тони это тоже касается: ради моего наследия я обязан его одолеть».
Сразу микрофон в руках у Тони, который пришел на пресс-конференцию с поясом временного чемпиона. «Время для шоу, ребята! Хабиб, лучше тебе не сниматься с этого поединка!»
А вот и глава промоушена Дана Уайт! На сцене вслед за ним появляются и главные действующие лица.
Немного затягивают с началом мероприятия организаторы. Ждем...
Буквально пара слов о самом противостоянии: лучшие бойцы легкого веса, серии из 12 побед в UFC кряду и целых четыре сорванных боя — пятая попытка просто обязана стать удачной!
Что же касается самого вечера боев, то он назначен на 19 апреля.
Доброй ночи, уважаемые любители MMA! Представляем вам текстовую онлайн-трансляцию первой пресс-конференции чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова и претендента на пояс Тони Фергюсона, которая проходит в преддверии турнира в Бруклине.