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Пнул пояс Фергюсона: Хабиб вышел из себя на пресс-конференции

Хабиб и Фергюсон провели пресс-конференцию перед UFC 249

В Лас-Вегасе прошла первая пресс-конференция, посвященная титульному бою между Хабибом Нурмагомедовым и Тони Фергюсоном, который должен состояться на турнире UFC 249 в апреле. «Газета.Ru» следила за громким мероприятием в режиме онлайн.
Трансляция
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02:45

«Газета.Ru» на этом завершает свою текстовую трансляцию. До главного боя 2020 года остается чуть более месяца!

02:42

Еще что-то эмоционально высказывают друг другу звездные легковесы, после чего покидают сцену. Пресс-конференция окончена.

02:41

Однако Хабиб не оценил рвения Фергюсона — он пнул пояс Тони! Вот так накал!

02:40

Начинается дуэль взглядов. Оппоненты устраивают перебранку — Тони кладет под ноги пояс, призывая Хабиба сделать также. Видимо, это показывает, что спортсмены все ставят на кон.

02:39

И ВСЕ! Пресс-конференция заканчивается. Вот так Дана Уайт решил прервать споры по поводу национальной принадлежности спортсменов!

02:39

«На меня не действуют эти нападки. Правда одна: Тони — это лживый мексиканец!»

02:37

«Я уважаю его, но он выжил из ума! Я Хабиб Нурмагомедов, родом из Дагестана!»

02:36

— Я не готовлюсь к Хабибу особенно... — Ты сейчас серьезно?! Ты просто маленький лжец! — Ты узнаешь, что такое настоящий мексиканец. Мое самбреро против твоей папахи! — Ты только что называл себя американцем... — Заткнись! — Ты фальшивый мексиканец! Ты Тони. Ты Фергюсон. Это не мексиканские имя и фамилия. — А откуда ты?!

02:34

— Хабиб никогда не дрался на улицах! — Ты смеешь мне такое говорить?! Ты живешь в США, где это запрещено! А я жил в таких местах...

02:32

Оскорбления идут в адрес менеджера Нурмагомедова Али Абдель-Азиза.

02:30

«Только чемпионское д...рьмо! Прежде чем говорить, забори меня!» — начинает накалять атмосферу Тони. Хабиб отвечает: «Когда я его размажу, все будут говорить о том, какой Фергюсон старый».

02:27

Хабиба спрашивают о Джордже Сент-Пьере. Он говорит, что готов биться с легендой ММА, но все в руках UFC. «Я соперника не выбираю».

02:25

Уайт немного поговорил о безопасности в период эпидемии коронавируса, рассказал о потенциальном реванше Джонс-Рейес II.

02:23

Хабиб говорит о Мейвезере. Он не знает, кто готов дать Флойду 600 миллионов долларов, и готов биться лишь на своих условиях: 11 раундов по правилам бокса + 1 раунд по правилам ММА. Нурмагомедова тут же перебивает Тони, который высмеивает уровень ударной техники Орла. «Я тот, кто вам нужен!» — кричит Фергюсон.

02:21

Тони говорит и о Макгрегоре, который упускает возможность биться... И посылает неожиданно журналиста. Тот задал бойцу вопрос о неподобающем поведении, когда на него многие равняются.

02:20

«Хабиб бил только школьников! Да, между нами есть уважение, поэтому грязью поливать я его не намерен. Я калифорниец, я люблю хайп!»

02:17

«Да ты ничего не сделаешь! Я тебе не дам даже выпрыгнуть из клетки!» — парирует Тони.

02:15

Хабиб спокоен и непоколебим. Тони же начинает провоцировать, намекая на то, что для него это будет не бой, а спарринг. Хабиб в ответ хвалит Фергюсона как бойца, но замечает, что не уважает оппонента как человека. «Он туп! Все мои соперники — одни из лучших. Тони это тоже касается: ради моего наследия я обязан его одолеть».

02:13

Сразу микрофон в руках у Тони, который пришел на пресс-конференцию с поясом временного чемпиона. «Время для шоу, ребята! Хабиб, лучше тебе не сниматься с этого поединка!»

02:11

А вот и глава промоушена Дана Уайт! На сцене вслед за ним появляются и главные действующие лица.

02:05

Немного затягивают с началом мероприятия организаторы. Ждем...

01:55

Буквально пара слов о самом противостоянии: лучшие бойцы легкого веса, серии из 12 побед в UFC кряду и целых четыре сорванных боя — пятая попытка просто обязана стать удачной!

01:50

Что же касается самого вечера боев, то он назначен на 19 апреля.

01:45

Доброй ночи, уважаемые любители MMA! Представляем вам текстовую онлайн-трансляцию первой пресс-конференции чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова и претендента на пояс Тони Фергюсона, которая проходит в преддверии турнира в Бруклине.