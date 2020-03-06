Пнул пояс Фергюсона: Хабиб вышел из себя на пресс-конференции

— Я не готовлюсь к Хабибу особенно... — Ты сейчас серьезно?! Ты просто маленький лжец! — Ты узнаешь, что такое настоящий мексиканец. Мое самбреро против твоей папахи! — Ты только что называл себя американцем... — Заткнись! — Ты фальшивый мексиканец! Ты Тони. Ты Фергюсон. Это не мексиканские имя и фамилия. — А откуда ты?!