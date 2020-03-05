Подставил своих: Губерниев назвал виновного в обысках Логинова

В российском биатлоне случился очередной скандал, ставший прямым продолжением истории с обысками Александра Логинова на чемпионате мира в Антхольце.

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Известный комментатор Дмитрий Губерниев в своем Telegram-канале сделал шокирующее заявление о том, что человеком, который подтолкнул антидопингового менеджера Международного союза биатлонистов (IBU) Сару Фуссек-Хаккарайнен написать на Логинова заявление в итальянскую полицию, являлся Александр Тихонов.

Тот самый Тихонов — четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону, который когда-то был вице-президентом IBU, главой Союза биатлонистов России (СБР), а теперь уже отошел от официальных функций и занимается в основном тем, что дает разгромные комментарии по теме биатлона, активно критикуя нынешнего президента СБР Владимира Драчева, тренерский штаб и даже Губерниева с его телевизионной командой.

«Есть у нас сомнение, что ты, мил-человек, стукачок, дурилка картонная…

Девушка, которая писала донос на Логинова на чемпионате мира по биатлону, опиралась на слова Александра Тихонова!!! Копии документов из Италии у меня на руках! Доки официальные!!!»

— писал Губерниев.

Чуть позже он выложил в своем Instagram фото обрывка документов по делу Логинова, на котором виден следующий текст:

«Были получены донесения о том, что АК (очевидно, Александр Касперович, личный тренер Логинова. — «Газета.Ru») посещал чемпионат мира по фальшивой аккредитации. Интервью с Александром Тихоновым (АТ) это подтверждает».

Далее шел переведенный на английский язык фрагмент из интервью Тихонова порталу News.ru от 17 февраля 2020 года под заголовком «Драчев должен идти в отставку, потому что это позор, что он делает».

В представленном отрывке четырехкратный олимпийский чемпион действительно рассказывает о том, что Касперович получил аккредитацию на чемпионат мира не от СБР, а от Федерации биатлона Украины (ФБУ),

с президентом которой — Владимиром Брынзаком — он отлично знаком. Кроме того, Логинов женат на украинской биатлонистке Марии Кручовой, что тоже стало дополнительным фактором в пользу того, чтобы ФБУ помогла его наставнику.

«Они ему даже аккредитацию не сделали, а ему дала ее Украина. У нас прекрасные отношения сложились с украинской, белорусской и казахстанской командами. Александр Никифоров приехал из Новосибирска и получил аккредитацию Казахстана. Вот так у нас работает Союз биатлонистов России. Это просто караул», — рассказал Тихонов, также сообщив, что проезд Касперовичу оплатила федерация биатлона Санкт-Петербурга.

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Очевидно, что таким образом чемпион хотел уколоть руководство СБР, но в итоге получилось, что он дал еще один повод антидопинговому менеджеру IBU написать заявление в полицию на Логинова и Касперовича.

Напомним, Сара Фуссек-Хаккарайнен посчитала, что при помощи чужой аккредитации Касперович мог проникать в зону для общения со спортсменами для того, чтобы передавать Логинову допинг. Александр уже отбывал двухлетнюю дисквалификацию за положительный тест на запрещенный гормон эритропоэтин, поэтому в мировом спорте ко всем его успехам до сих пор относятся весьма подозрительно.

Свою роль могло сыграть и то, что интервью Тихонова о фальшивой аккредитации вышло 17 февраля — после того, как Логинов великолепно выступил в спринте 15-го числа и взял золото, а также неплохо показал себя в гонке преследования 16 февраля, где сумел завоевать бронзовую медаль.

После этих достижений Александра иностранные соперники позволили себе множество неоднозначных высказываний, в которых намекали на неожиданный скачок в его скорости и допинговое прошлое.

Неудивительно, что под впечатлением от всего этого сотрудники IBU начали пристально следить за Логиновым и его личным тренером, который приехал без аккредитации и остановился в одном отеле со своим подопечным. Выходит, что они даже перевели интервью Тихонова, которое он дал на русском языке, и использовали текст в качестве одного из доказательств своих подозрений.

«Очень много бессмыслицы про Логинова, что он мог что-то принимать и как Касперович мог ему что-то передавать!!!

Но все движения вокруг аккредитации Касперовича, доносы в полицию, обыски и конфискации начались после слов Александра Тихонова!!! С чем я всех и поздравляю!!!

Выводы каждый сделает сам!!!» — написал Губерниев по этому поводу в Instagram.

Однако стоит отметить, что даже в представленном комментатором отрывке текста в первую очередь упоминаются «донесения» про аккредитацию Касперовича, а потом уже интервью Тихонова. Таким образом, о нарушениях было известно и до публикации слов олимпийского чемпиона — они просто были приобщены к делу и придали ему внушительности.

На это указал и сам Тихонов в своем личном блоге:

«Я понимаю, что сейчас СБР пытается переложить с больной головы на здоровую ситуацию с доносом в полицию. Якобы в письме Сары Фуссек есть ссылка на мое интервью, где я говорю о наличии у Касперовича украинской аккредитации.

Я видел этот документ, и там сказано: «Были доклады о том, что Александр Касперович посещает чемпионат мира по фальшивой аккредитации, что ПОДТВЕРЖДАЕТ интервью Александра Тихонова». У Губерниева, наверное, совсем плохо с английским и некому помочь с переводом.

Так вот, первоисточником этой информации и выступили неизвестные докладчики».

При этом Тихонов предположил, что этими «неизвестными докладчиками» могли быть некоторые люди из СБР, которые якобы хотели подставить Касперовича. Но в это поверить уже довольно сложно.

Конечно, отношения между Драчевым и Касперовичем не являются образцом взаимоуважения, однако вряд ли глава СБР будет сдавать органам наставника своего лучшего биатлониста сборной в самый разгар чемпионата мира.

А вот отношение к Тихонову у Драчева вполне однозначное. В комментарии ТАСС глава СБР заявил, что действительно считает, что слова ветерана стали одной из причин полицейских рейдов в номер Логинова:

«Я получил документы от адвоката из Италии, которые подтверждают наличие заявления Фуссек, в котором, в частности, приводятся слова Тихонова о том, что Касперович находится на чемпионате мира по чужой аккредитации. И не только его слова, там довольно обширная информация, которую я пока распространять не имею права.

Еще на чемпионате мира я говорил о том, что Тихонов об этом писал в своем блоге, и это одна из причин, почему они узнали о том, что Касперович ходит по чужой аккредитации. Это стало известно со слов Тихонова».