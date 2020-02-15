«России не должно тут быть»: иностранцы против победы Логинова

Утро 15 февраля предвещало просто очередной черный день для российского спорта и особенно биатлона. Олимпийские чемпионы Светлана Слепцова и Евгений Устюгов, уже завершившие карьеру, были признаны виновными в приеме допинга, а последний лишился из-за этого золотой медали Сочи-2014 (ему вменяют употребление тяжелого стероида — оксандролона).

Однако по иронии судьбы именно в этот день на чемпионате мира в Антхольце произошло чудо — Александр Логинов одержал уверенную победу в спринте, оставив не у дел таких соперников, как братья Бё, Мартен Фуркад и Кентен Фийон-Майе.

На стартовых километрах россиянин держался в десяти секундах от лидеров, не форсируя события, однако идеальная стрельба на первом огневом рубеже словно дала ему знак: пора бросать эти игры в осторожность.

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Логинов взвинтил темп и долгое время держал первый результат на всех последующих контрольных отметках, обновляя лучшее время после Фийона-Майе, Фуркада и норвежцев (все они стартовали раньше Александра, который отправился на трассу 43-м).

Быстрее россиянина затем смог бежать только француз Эмильен Жаклен — и то лишь в первой половине спринта:

он допустил промах на второй стрельбе, а на последних кругах еще и сильно сдал по скорости, финишировав в итоге шестым.

Логинов же действовал словно робот — от привычной нестабильности отечественных биатлонистов, напоминающей во время стрельбы русскую рулетку, не осталось и следа.

Несмотря на безумный темп, он умудрился не сбить дыхание, спокойно закрыл все мишени на втором огневом рубеже и ушел на трассу с отрывом 7,6 секунды от Фийона-Майе. Француз на тот момент уже финишировал и довольно долго наслаждался первой позицией — братья Бё и Фуркад не смогли его достать.

Оставался вопрос: сможет ли Логинов удержать свою заоблачную скорость или подсядет в концовке? Помимо Кентена, напряженно следил за ходом гонки и Фуркад, удерживавший тогда вторую строчку.

Россиянин не дрогнул и за всю оставшуюся дистанцию позволил Фийону-Майе отыграть у себя только 1,1 секунды.

Фуркад сместился на третье место, а Тарьей и Йоханнес Бё и вовсе не попали в тройку призеров, обеспечив сенсацию, — это первый пьедестал спринта ЧМ без норвежцев за 23 года!

Логинов тоже записал на свой счет пару исторических достижений — к счастью, позитивных.

Во-первых, он прервал антирекордную серию выступлений сборной России без медалей, которая началась 15 декабря и составляла уже 28 стартов подряд.

Во-вторых, это золото стало первым для мужской сборной страны в личных гонках за 12 лет.

В последний раз победу добывал Максим Чудов на ЧМ в Эстерсунде в 2008 году, а после этого россияне побеждали на мировых первенствах только в эстафете.

Лично для Логинова это четвертая награда чемпионатов мира и первое золото (также в его активе есть серебро и две бронзы).

После финиша россиянин дал короткое интервью пресс-службе IBU, отказавшись от общения со всеми остальными представителями СМИ, так как еще накануне ЧМ почему-то решил не давать комментариев до самого конца турнира.

«В прошлом году у меня уже было серебро в спринте на чемпионате мира. Как удалось улучшить это достижение сегодня? Думаю, что залог хорошего результата — чистая стрельба.

К тому же я был в выигрышной ситуации — стартовал позже и ориентировался на время Фийона-Майе и Фуркада.

Однако финишный круг в Антхольце всегда дается тяжело — вне зависимости от того, знаешь ты результаты конкурентов или нет», — признался Логинов.

Его соперники оказались гораздо более разговорчивыми. Так, братья Бё, оставшиеся без медалей, вспомнили старую дисквалификацию Александра за допинг, которую он отбывал с 2014 по 2016 год.

«С этими результатами мы ничего не можем поделать. Но, по моему мнению, Логинов не достоин быть на чемпионате мира. Его ведь раньше дисквалифицировали за употребление эритропоэтина, — заявил Тарьей.

— Конечно, нелегко смириться с четвертым местом, когда на вершине пьедестала — атлет, которого до этого ловили на допинге.

Думаю, это нечестно по отношению к нам, ведь мы бежим с соблюдением всех правил.

Сегодня мне досталась бронза Олимпийских игр в Сочи из-за обмана русских (по причине дисквалификации Евгения Устюгова Россия была лишена золота эстафеты, и все места сдвинулись. — «Газета.Ru»).

Однако в этот же день я упустил бронзу этого чемпионата мира из-за бывшего обманщика. Это ужасно, но мы не можем просто выкинуть Логинова из результатов. Рассчитывали на борьбу норвежцев и французов, а тут неожиданно возник русский и победил. Это меня шокировало.

Рассчитываю ли я получить эту бронзу спустя шесть лет, как медаль Сочи? Нет, думаю, что Логинов сейчас «чистый». Но ведь раньше он употреблял допинг.

Так что он обманщик, а у меня нет уважения к людям, которые лгут».

Йоханнес, закончивший гонку на пятой строчке, поддержал слова старшего брата:

«Если брать во внимание его прошлые ошибки и то, что на лыжне в этом сезоне он до этого был слаб, то победа Логинова действительно выглядит немного странно».

Швед Себастиан Самуэльссон, занявший 11-е место, выразился еще более резко.

«Ни за что не поздравлю Логинова с победой. То, что он здесь выступает, — просто формальность. Все это очень грустно для мирового биатлона.

У меня нет проблем с тем, что Россия выиграла золото сегодня. У меня проблемы с тем, кто его выиграл. Ты не можешь принимать ЭПО и потом спокойно приезжать и выигрывать.

WADA дисквалифицировала Россию недавно везде, ее не должно быть тут вообще. А потом они подали апелляцию и спокойно приехали», — передает слова Самуэльссона «Чемпионат.com».

Фуркад в быстром общении с журналистами после гонки на вопрос об отношении к россиянину ответил просто: «Никак». Однако на награждении он пожал ему руку и вел себя довольно вежливо.

После вручения медалей всех призеров повели на обязательную пресс-конференцию, и Логинову снова пришлось нарушить свой обед молчания перед СМИ (за пропуск этого мероприятия назначается штраф). Там ему и задали все полагающиеся острые вопросы.

«Братья Бё раскритиковали меня за победу? Не читал об этом. Я с удовольствием поговорю с каждым, но я не президент страны, чтобы собирать отдельную пресс-конференцию и что-то еще объяснять.

Не знаю точно, сколько допинг-тестов я прошел за последнее время, но где-то 12-16. Почему общественность должна доверять мне после допингового прошлого? Я наконец расширил свою жилплощадь, так что готов пригласить любого ко мне домой.

Можете жить хоть 365 дней в году, чуть ли не на соседней кровати. Но не на одной — супруга не поймет. На последнем круге этого спринта думал уже только о жене и дочери. Очень сильно хочу домой. Это все, что меня беспокоило в тот момент», — признался россиянин.

Фуркад же на пресс-конференции заявил, что ему «грустно» из-за того, что новоявленный чемпион мира не общается с прессой.

«Я считаю, что надо быть честным и объяснить свою позицию, чтобы сделать шаг вперед. Но если ты сохраняешь молчание перед всеми спортсменами и СМИ, говоришь по-русски на пресс-конференциях, не используешь английский, чтобы тебя поняли, это не помогает вернуть доверие», — цитирует француза ТАСС.