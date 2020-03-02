«Врачи тряслись от страха за меня»: важные слова Сотниковой

Первая в истории

«Аделина» — это имя красуется на льду одной из старейших школ фигурного катания в стране — ЦСКА им. Жука. Каждый, кто тренируется на этом катке шесть дней в неделю, проезжает мимо алых букв и вспоминает о девушке, которая стала первой олимпийской чемпионкой из России в личном зачете одиночниц в тот момент, когда в нее «не верил никто, кроме тренера и родителей», как сказала она в последнем интервью.

close Сотникова показывает фото катка в программе «Вечерний Ургант» Сотникова показывает фото катка в программе «Вечерний Ургант»

Аделина Сотникова была вундеркиндом своего времени — в 13 лет исполняла сложнейший каскад тройной лутц + тройной риттбергер (который долгое время являлся фишкой Алины Загитовой и до сих пор мало кем исполняется из фигуристок) и тройной сальхов + тройной риттбергер (Евгения Медведева лишь в прошлом сезоне начала стабильно показывать эту комбинацию).

Если бы фигурное катание было в 2009 году так же популярно, как сейчас, Сотникова стала бы национальной звездой задолго до победы на Олимпиаде, попав на обложки журналов и подписав парочку выгодных контрактов.

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Но в те времена даже четыре победы Аделины на чемпионате России среди взрослых (первая случилась в 12 лет!) не привлекали столько внимания, а в преддверии Сочи-2014 девушка еще и отошла на второй план, уступив первенство ученице Этери Тутберидзе Юлии Липницкой и ее пронзительному образу девочки в красном пальто.

Тем неожиданней был триумф на домашней Олимпиаде, где Сотникову даже не взяли в командный турнир, лишив верного шанса на золото, а затем она внезапно одолела ту же Липницкую, Ким Ю На, Каролину Костнер и Мао Асаду в куда более эпичной борьбе — личном зачете, где нельзя рассчитывать на высокие баллы титулованных партнеров по сборной, а полагаться можно лишь на собственные нервы и технику.

«Идиотские игры»

Однако на этом карьера Сотниковой фактически и закончилась. На постолимпийский чемпионат мира фигуристка ездить не стала, решив отдохнуть после невероятно напряженных событий Сочи.

Весь следующий спортивный год девушку беспокоила травма ноги, так что она снова отказалась от возвращения в спорт и при этом активно вела жизнь селебрити, посещая светские мероприятия и принимая участие в телевизионном проекте «Танцы со звездами».

В сезоне-2015/16 Сотникова вернулась на лед и взяла бронзовую медаль на этапе Гран-при в Москве, однако эта награда так и осталась самой высокой в ее карьере после Олимпийских игр.

На чемпионате России в декабре 2015 года девушка заняла лишь шестое место, не пробившись на главный старты сезона. Этот турнир стал последним в ее соревновательной карьере.

Любопытно, что спортсменке понадобилось еще четыре года, чтобы признать очевидный факт — она больше не вернется к профессиональным занятиям спортом.

Все это время Аделину одолевали травмы, она уделяла все больше внимания медийным проектам, разорвала десятилетнее сотрудничество с тренером Еленой Буяновой и перешла в академию Евгения Плющенко, который начал активно привлекать ее к участию в своих коммерческих шоу и открыто заявлял, что над возвращением в большой спорт они не работают. Неудивительно, что главной ее победой за этот период стало первое место в телешоу «Ледниковый период», где она выступала в паре с певцом Александром Соколовским.

Однако Сотникова продолжала уверять, что хочет вернуться.

«Да, есть немало шоу, куда меня приглашают и в которых мне нравится выступать. Но каждый раз, когда я смотрю соревнования, мне хочется головой биться о стену.

Я настолько скучаю без спорта, что готова отказаться от всего, лишь бы только вернуть хотя бы ту форму, которая когда-то была», — говорила фигуристка в интервью РИА «Новости».

Это может звучать очень трогательно, но не четыре года подряд. Когда Сотникова объявила, что пропускает и сезон-2018/19, Татьяна Тарасова высказалась предельно жестко.

«Я уже не могу все это слышать. Сколько Аделина будет сезонов пропускать? Она не выступает с Олимпийских игр. Это никому неинтересно уже.

Может быть, в мечтах ей приснилось, что она вернется, но Аделина не выйдет никогда на соревнования. Она, конечно, может все рассказывать. Мы, профессиональные люди, понимаем, что этого не произойдет. Что за игры такие идиотские? Все-таки олимпийская чемпионка, она должна понимать, что это как-то неправильно. Это выглядит ей-богу смешно, недостойно олимпийской чемпионки», — цитировал заслуженного тренера СССР «Спорт-экспресс».

«Операция серьезнее, чем у Плющенко»

Лишь в марте 2020 года это признала и сама Аделина в эфире программы «Судьба человека» на телеканале «Россия-1». Причиной стали серьезные проблемы со здоровьем — недавно спортсменка перенесла операцию, в результате которой ей в позвоночник вставили два импланта, соединенные пластиной, которую держат еще шесть титановых шурупов.

Точный диагноз фигуристка называть не стала, однако подробно описала свои мучения до операции:

«Не могла ни спать, ни сидеть нормально: рука от плеча и грудной отдел немели. Вот бывает — отсидишь руку, и по ней пупырышки бегают. А у меня так было с половиной тела целый день.

Я поднимала руку, но она меня не слушалась, просто брала и опускалась. Приходилось как-то напрягать свое тело».

Врачи еще в ноябре 2019 года сказали спортсменке, что ее может полностью «заклинить», если она не ляжет на операцию. Однако Аделина уже договорилась о многочисленных выступлениях на шоу и не захотела подводить организаторов. В итоге она каталась до февраля 2020-го через адскую боль под постоянным наблюдением медиков.

«Причем я должна была выступать каждый день. Пришлось делать капельницы и обезболивающие, которые особо не помогали.

Каталась через боль. Понимала, что мне тяжело, что врачи там трясутся, потому что реально боятся за меня», — поведала Сотникова.

После окончания гастролей девушка легла на сложную операцию и осознала, что с мыслями о продолжении карьеры пора прощаться официально.

Что же так долго удерживало ее от очевидного заявления?

Должно быть, Сотникову терзало, что, несмотря на чудо в виде олимпийского золота, она не реализовала себя в спорте так полномасштабно, как могла. У нее нет золотой медали чемпионата Европы, финала Гран-при, взрослого чемпионата мира... Еще столько статусных турниров остались непокоренными, а ведь до прихода юных девочек с четверными еще оставалось несколько лет, и Аделина в своей лучшей форме вполне могла конкурировать и с Медведевой, и с Загитовой.

Отсюда и слова про желание биться головой при просмотре турниров, и постоянное откладывание официального ухода. Однако после тяжелейшей операции девушке все же пришлось попрощаться с незакрытым гештальтом.

«Мне сказали, что у меня проблема и операция даже серьезнее, чем у Евгения Плющенко (у него четыре шурупа держат искусственный межпозвоночный диск. — «Газета.Ru»).

Врачи даже закрывали от меня шрам, но он не такой страшный, я уже привыкла. Врач даже сказал, что на мне он смотрится очень сексуально. Я ответила, что это хорошо. Однако с профессиональным спортом теперь уже точно все, — рассудила Аделина. — Почему? Потому что я хочу быть здоровой, счастливой, веселой…

При этом я не ухожу со льда совсем, буду дальше радовать фанатов, но не как профессиональный спортсмен.

Я не готова падать ниже первого места. Я не привыкла так. Хочу остаться в памяти людей победителем — по жизни и в спорте. Поэтому фигурная история не закончена, но официальный спорт закрыт».

«Сказала Мутко переснять наше фото с Путиным»

В программе, посвященной уходу Аделины, не обошлось и без ее любимой истории о том, как она в первый раз сфотографировалась с Владимиром Путиным:

«На сборе чемпионов Спартакиады в Крылатском была встреча с Владимиром Владимировичем. Меня посадили с ним рядом, и у меня сделались большие глаза: «Со мной сидит президент!»

Я тогда была маленькая — 12 лет, но тем не менее наглая. Смотрю — стоит человек в костюме. Это был Виталий Мутко, министр спорта в то время, но я его не знала.

Подхожу и говорю: «Можете меня, пожалуйста, сфотографировать с нашим президентом?» Он такой: «Ух, какая! Ну, давай!»

Я обрадовалась и потянула Путина за пиджак: «Владимир Владимирович, можно фото?» Он согласился. Первый снимок не очень хорошо вышел, и я сказала Мутко: «Переснимите, пожалуйста».

Владимир Владимирович тут говорит: «Ты кто у нас такая?» Я говорю: «Фигуристка Аделина Сотникова». Он спрашивает: «Наша надежда на Сочи?» Я отвечаю: «Ну да, будущая олимпийская чемпионка».

Как признается Сотникова, она сама потом забыла об этом случае из детства и вспомнила о нем лишь после объявления оценок на Играх-2014, когда Мутко подошел к ней и сказал, что она все же сдержала свое обещание.

«Получила премию 30 тысяч — больше зарплаты отца»

Также олимпийская чемпионка рассказала, как стала главным добытчиком в семье и оплачивала лечение своей младшей сестры Марии, которая родилась с генетическим заболеванием и была вынуждена переносить операции.

«Я выиграла взрослый чемпионат России в 12 лет и осознала, что точно остаюсь в профессиональном спорте, выучила за полгода сложные каскады лутц + риттбергер и сальхов + риттбергер.

Школа ЦСКА дала мне первую премию — 30 тысяч рублей. У меня папа такую зарплату не получал. Первые мысли были: «Как же много конфет я смогу купить на эти деньги»! А потом я отдала все отцу. Зачем мне нужны были такие деньги в 12 лет? Но позже мне оформили зарплату, и я стала копить.

Три года я копила на лечение сестры Маши. У нее сложный и редкий диагноз, я даже его произнести не в силах. Еще когда мама была беременна, при формировании головы не то чтобы все перестало развиваться, но... В общем сделали три операции: подбородок, скулы, глазки немножко подправили.

У нее также со слухом проблема: у нее нет ушей. Какие у нас мочки — такие у нее ушки.

Но родители никогда мне не говорили, что Маша какой-то больной человек, что у нее какой-то диагноз. Для меня она всегда была здоровой, я всегда с ней играла. Машка — очень красивая девочка», — подытожила Сотникова.

«Ни с кем не посоветовалась, ушла к Плющенко»

Рассказала фигуристка и об уходе от Елены Буяновой — тренера, которая занималась с ней с детства и привела к олимпийскому золоту. Это произошло в 2017 году, когда девушка уже долгое время не выступала, а последние результаты даже вспоминать не хотелось.

«Я ушла, потому что начала ревновать Елену Германовну к другим спортсменам. Мне казалось, что она больше не хочет со мной заниматься. Сыграл мой эгоизм.

Это моя ошибка. Мне тогда было 18 исполнилось, жизнь кипела, и я стала думать, что же мне надо изменить. Может, тренера? Ни с кем не стала это обсуждать, пошла и поговорила с Женей Плющенко, и все это вышло в свет.

Елена Германовна очень болезненно восприняла мое решение, сильно переживала... она до сих пор относится ко мне как к дочке.

И со временем голова моя повзрослела, я сделала первый шаг, позвонила ей спустя год, мы встретились и поговорили. И сейчас у меня, наверное, отношения с ней лучше, чем тогда.

С тех пор я стараюсь всегда советоваться с близкими, так как без этого могу наделать необдуманных поступков», — призналась Аделина.

«Была болезненная любовь»

Сотникова уже довольна взрослая девушка — ей 24 года, и она вполне может называть себя селебрити. Учитывая два этих фактора, даже удивительно, что информации об ее личной жизни практически нет — подтвердился только давний роман с телеведущим Александром Молочко, обстоятельства разрыва которого покрыты туманом. Говорилось об измене молодого человека, но он уверял, что это ложь, в которую поверила Аделина.

Далее ей приписывали отношения с сыном Валерии Артемием Шульгиным, певцом Александром Соколовским, хоккеистом Владимиром Ткачевым, но сама фигуристка ничего не подтверждала и ни о чем не рассказывала.

В программе девушка призналась, что не имеет большого опыта отношений, хотя «была влюблена».

«Это была болезненная любовь. Если у меня возникли чувства, то, кажется, насовсем, и потому какие-то раны остались в сердце. К сожалению, с этим человеком мы были вынуждены расстаться.

Но это я тоже пережила. Все можно пережить в этой жизни — нужно просто терпение и время. Но теперь очень сложно доверять мужчинам. К тому же моя голова часто забита чем-то другим, и я не жду, чтобы кто-то написал, забрал, позвонил, цветы подарил.

Тем не менее мне нравится, что я интересна многим мужчинам и со мной хотят познакомиться. Я так беру мужскую энергетику. Да, я вот такая. Хотите? Надо завоевывать и удивлять», — заявила Сотникова.