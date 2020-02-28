«Очень больно»: греки сенсационно выбили «Арсенал» из Лиги Европы

Лига Европы

«Арсенал» — «Олимпиакос» — 1:2

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В ответном матче Лиги Европы в гости к лондонскому «Арсеналу» приехал греческий «Олимпиакос». Предыдущая встреча закончилась со счетом 1:0 в пользу англичан, что делало их явными фаворитами в борьбе за выход в 1/8 финала.

К тому же в первом тайме у греческой команды абсолютно не шла игра в атаке — они не создали ни одного момента, в то время как подопечные Микеля Артеты хотя бы соорудили гол Александра Ляказетта, хотя тот и был в итоге отменен из-за положения вне игры.

Однако у «канониров» начались серьезные проблемы после того, как с углового неожиданно забил Папе Сиссе, сравняв общий счет противостояния — 1:1. После этого гости наглухо закрылись в обороне и довели матч до овертайма.

Тут удача улыбнулась «Арсеналу»: на 113-й минуте Пьер-Эмерик Обамеянг провел ответный гол и снова вывел свою команду вперед по сумме встреч — 2:1.

Казалось, что на этом борьба за 1/8 финала закончена, но за минуту до конца дополнительного времени точный удар Юсуфа Эль-Араби сенсационно вывел греков в следующий раунд.

Общий счет противостояния получился 2:2, однако за счет большего числа голов на выезде «Олимпиакос» оказался победителем — и даже не понадобилась серия пенальти.

«Тяжело атаковать, когда против тебя защищаются десять человек, но у «Арсенала» было достаточно моментов, чтобы спокойно победить. Этого не случилось. Нам нужно было лучше контролировать игру в последние пять минут. Такой результат — большое разочарование. Я поддерживаю своих подопечных за то, как они играли, но это очень больно», — признался Артета после игры.

Результаты других матчей Лиги Европы с участием английских команд

«Манчестер Юнайтед» — «Брюгге» — 5:0 (общ. 6:1)

«Эспаньол»— «Вулверхэмптон» — 3:2 (общ. 3:6)

Лига чемпионов

«Челси» — «Бавария» — 0:3

В первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов в гости к лондонскому «Челси» приехала мюнхенская «Бавария». Изначально поединок виделся, как матч равных соперников: незадолго до этого «аристократы» успешно сыграли против «Тоттенхэма» (2:1) в Английской премьер-лиге и комфортно расположились на четвертом месте в таблице.

Однако игра с самого начала проходила с явным преимуществом команды из Германии. В первой половине матча подопечным Фрэнка Лэмпарда откровенно повезло не пропустить: где-то выручал вратарь Вилли Кабальеро, а где-то подводила реализация соперников.

Однако во втором тайме «Бавария» забила вполне логичные три мяча — дважды отличился бывший игрок «Арсенала» Серж Гнабри, а еще один гол записал на свой счет Роберт Левандовски.

Тем не менее победа досталась гостям слишком дорогой ценой: в концовке матча польский форвард получил травму, выбыв на месяц. Скорее всего, он пропустит ответный поединок, но это вряд ли поможет команде со «Стэмфорд Бридж».

«Мы провели плохой матч. Наш соперник был сильнее во всех компонентах. Эта победа отрезвила нас. «Бавария» показала фантастический уровень игры. Теперь мы должны работать дальше», — заявил Лэмпард после игры.

Думается, что «Челси» может извлечь уроки из этого проигрыша на будущее, но уже точно не попадет в следующий раунд Лиги чемпионов. Слишком крупное поражение, слишком грозный соперник, слишком мало шансов.

«Реал» — «Манчестер Сити» — 1:2

«Манчестер Сити» на этой неделе сыграл свой первый матч в Лиге чемпионов после того, как команду официально исключили из еврокубков на два следующих сезона. Неудивительно, что мотивация «горожан» в еврокубках теперь зашкаливает, и остановить их не смог даже мадридский «Реал».

В первом тайме лучшим игроком в составе обеих команд стал нападающий «Сити» Габриэл Жезус, который имел два хороших момента, но так и не смог поразить ворота. Однако во втором атаку «сливочных» оживил молодой бразилец Винисиус Жуниор, который отдал блестящую голевую передачу на Иско, — 1:0.

Казалось, что хозяева поля не упустят своего, а «Ман Сити» вполне может задрожать: мадридцы вели в счете до 78-й минуты. Но английские команды славятся тем, что играют до конца. Так вышло и на этот раз.

Жезус воспользовался ошибкой обороны и забил головой, несмотря на сопротивление Серхио Рамоса, в тот момент, когда казалось, что инициатива полностью перешла к подопечным Зинедина Зидана. А затем Рахим Стерлинг умело подставился под фол Дани Карвахаля и заработал пенальти, который реализовал Кевин де Брюйне.

Интересно, что до этого «Сити» не забил четыре 11-метровых подряд, но в самый важный момент удача оказалась на стороне клуба, и гости одержали победу со счетом 2:1.

«Мы показали характер. Сначала нам было сложно, но затем мы собрались. Мы счастливы. Но чем ближе будет ответный матч, тем выше будет волнение. Я надеюсь на хорошее выступление у себя дома и на выход в следующую стадию», — подытожил Гвардиола.