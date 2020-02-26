Рекорд Месси, удаление, фанаты в масках: что творилось в Европе

«Наполи» — «Барселона» — 1:1

Этот матч Лиги чемпионов проходил на фоне вспышки коронавируса в Италии, и все равно сумел собрать на трибунах 44 388 зрителей (хотя при обычных условиях, скорее всего, стадион «Сан-Паоло» был бы забит под завязку – а он рассчитан на 60 тысяч человек).

Многие болельщики как со стороны «Наполи», так и со стороны «Барселоны», пришли на игру в респираторных масках, чтобы хоть как-то постараться защитить себя от заражения вирусом.

close Reuters Reuters

Прилетевших игроков «блауграны» также тщательно опекали, замеряя температуру, но никаких проблем со здоровьем в преддверии игры, к счастью, не обнаружили.

На футбольном поле неаполитанцы оказались гораздо менее гостеприимными и неоднократно ловили «Барсу» на контратаках, а

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на 30-й минуте Дрис Мертенс открыл счет шикарным ударом в «девятку». Этот мяч стал для бельгийца 121-м в составе «Наполи», что позволило ему повторить рекорд Марека Гамшика по числу голов за клуб.

Однако словаку для этого достижения понадобилось провести 520 матчей за неаполитанцев, в то время как Мертенс справился за 310.

121 - Dries Mertens' opener against Barcelona was his 121st goal for Napoli in all competitions, moving him level with Marek Hamsik as the joint-top scorer in the club's history. Landmark. pic.twitter.com/lYwcYoSful — OptaPaolo (@OptaPaolo) February 25, 2020

«Барселона» же за весь первый тайм нанесла всего два удара, и оба – мимо ворот. Во второй половине встречи каталонцы немного оживились и организовали уже пять ударов, из которых один пришелся в створ и сразу же стал голевым – отличился Антуан Гризманн.

Для хозяев поля такой поворот событий являлся обескураживающим, поскольку они оборонялись предельно дисциплинированно, однако каталонцам хватило одного хорошего момента, чтобы забить важнейший мяч на выезде. Теперь уже «Наполи» нужно обязательно огорчать Марка-Андре Тер Штегена в гостях, иначе их ждет неминуемый вылет из турнира.

Однако и у сине-гранатовых уже наметились проблемы в преддверии ответного матча. Так, игру точно пропустит ключевой игрок полузащиты Серхио Бускетс, который получил в Неаполе свою третью желтую карточку в этом розыгрыше Лиги чемпионов и будет дисквалифицирован на следующую встречу.

Тот факт, что опорник был признан лучшим игроком прошедшего матча, лишний раз подчеркивает, как сложно придется «Барсе» без него.

Также «блаугране» не поможет другой хавбек Артуро Видаль, который умудрился схлопотать два «горчичника» за минуту в самой концовке матча (за грубый подкат и за разборки с соперником) и удалиться.

Наконец важнейший столп обороны каталонцев Жерар Пике на 93-й минуте был вынужденно заменен на Клемана Лангле из-за травмы лодыжки. Впрочем, в общении с журналистами после матча защитник заявил, что чувствует себя приемлемо и уже в воскресенье, 1 марта, будет готов играть с «Реалом» в рамках Примеры. Однако окончательно решение по этому поводу должны принять врачи клуба.

Капитан «Барселоны» Лионель Месси не вписал свое имя в протокол этой встречи, но все равно добился исторического достижения — сравнялся по матчам в Лиге чемпионов с легендой «Манчестер Юнайтед» Райаном Гиггзом.

Теперь на счету аргентинца 141 игра в самом престижном клубном турнире Европы — впереди него только Рауль (142), Хави Эрнандес (151), Криштиану Роналду (168) и Икер Касильяс (177).

Возможно, в честь этого события УЕФА назвал лучшим моментом матча финт Месси возле штрафной «Наполи», когда он эффектно убрал мяч под себя, обхитрив двух соперников.

После встречи главный тренер «Наполи» Дженнаро Гаттузо заявил, что его подопечные спокойно могут пройти в 1/4 финала.

«На мой взгляд, «Барселона» почти не беспокоила нас в этом матче, соперник с трудом один раз пробил в створ. Они могли бы действовать так весь матч и не забить, однако мы пропустили после единственной ошибки.

Когда мы играем как команда, то можем добиться хорошего результата. Наша цель на «Камп Ноу» — не прижиматься так сильно к своим воротам. Это еще не конец! Будет непросто, но мы поедем в Испанию и попытаемся пройти в следующий раунд плей-офф.

Я разочарован, потому что мы допустили одну ошибку, и соперники ею максимально воспользовались. Мы могли лучше реализовать свои моменты», — отметил наставник.

Главный тренер «Барселоны» Кике Сетьен признал, что ничья стала хорошим итогом для его подопечных, а также критически оценил удаление Видаля.

«В целом 1:1 — это положительный результат для нас. Мы контролировали большую часть встречи, но возле чужой штрафной нам немного не хватало эффективности в борьбе с такой организованной защитой.

«Наполи» хорошо сыграл в свой футбол, они отлично оборонялись. Но и мы хорошо останавливали их контратаки.

Удаление Видаля? Я плохо видел этот эпизод, но решение судьи, пожалуй, было слишком суровым. Желтая за фол — это одно, вторая желтая — это уже чересчур. В напряженных моментах матча у темпераментных игроков такое бывает.

Мы теряем важного футболиста на ответный матч, но постараемся найти ему наилучшую замену, как и Бускетсу», — подытожил Сетьен.

Автор единственного гола «Барселоны» Гризманн, который переживает длительный период адаптации в клубе и все еще не вышел на тот уровень игры, который показывал в «Атлетико», после матча поделился мнением о своих успехах.

«Мне нужно продолжать работать над своим футболом: команда нуждается в том, чтобы я создавал ширину, свободные зоны, повышал качество вертикальной игры. Но иногда партнеры замечают мои перемещения, а иногда — нет.

В этом матче нам поначалу было трудно найти пространство, чтобы пробить по воротам. Но затем игроки «Наполи» начали уставать, а у нас появились шансы.

Теперь нас ждет домашний матч, он будет совсем другим. Мы будем создавать больше пространства, а перед нашими болельщиками мы просто обязаны победить», — заявил француз.

Ответная игра между «Барселоной» и «Наполи» состоится на «Камп Ноу» 18 марта, и каталонцам будет весьма непросто.

«Челси» — «Бавария» — 0:3

А вот в параллельном противостоянии 1/8 финала ЛЧ все уже стало ясно. «Челси» потерпел самое крупное поражение в еврокубках на своем поле, пропустив два мяча от Сержа Гнабри и один – от Роберта Левандовски.

Конечно, в футболе всегда есть место сюрпризам, но отыграть три мяча у «Баварии» на выезде… Для такого чуда «Челси» нужно будет пойти на историческое достижение – ранее в плей-офф еврокубков еще никому не удавалось пройти дальше после поражения 0:3 на домашнем стадионе.

После встречи главный тренер «синих» Фрэнк Лэмпард заявил, что

«После проигрыша 0:3 мы находимся в скверном положении. Остается сражаться за свою честь и показывать характер.

Это очень неприятный урок. «Челси» долго не играл на таком высоком уровне, и это суровая реальность. Игроки должны понять, какую игру надо показывать на этой стадии Лиги чемпионов.

«Бавария» — очень сильная команда. Чтобы избежать проблем, нужно было сыграть идеально. Мы недостаточно уверенно играли с мячом, и это расстраивает», — приводит слова специалиста сайт УЕФА.

Признанный лучшим игроком встречи Серж Гнабри, который с 2012 по 2016 год принадлежал принципиальному сопернику «Челси» — «Арсеналу», признался, что это возвращение в Лондон стало для него особенным.

«Думаю, мы оказали очень серьезное давление на «Челси» и хорошо использовали свои шансы. Лондон вообще кажется мне необычным местом. У меня здесь много друзей, и они были сегодня на стадионе. Они словно придали мне сил, и вы видели, во что это вылилось», — подытожил вингер.

Ответный матч между «Баварией» и «Челси» состоится 18 марта в Мюнхене.