Месть за обыски: Логинов подаст в суд на сотрудницу IBU

Грядет суд

Биатлонист Александр Логинов и его личный тренер Александр Касперович собираются подать в суд на антидопингового менеджера Международного союза биатлонистов (IBU) Сару Фуссек-Хаккарайнен.

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Именно эта сотрудница написала на них заявление в полицию Италии во время чемпионата мира по биатлону, утверждая, будто россияне могли нарушить антидопинговые правила.

Поскольку в данной стране прием и распространение допинга давно являются уголовно наказуемым преступлением, стражи порядка ворвались в номера спортсмена и тренера в 6 утра накануне важной эстафетной гонки и устроили обыск, а следующей ночью еще заехали к Логинову подписывать протокол.

При этом даже высшее руководство IBU не было в курсе о том, что сделала Фуссек, — президент организации Олле Далин заявил, что узнал про обыски из новостей.

Таким образом, решение привлечь для разбирательств полицию было целиком ее инициативой, однако пока что такие драконовские меры не оправдывают себя — результаты обыска в вещах подозреваемых не дали никаких улик.

У Логинова и Касперовича также изъяли телефоны и компьютеры — карабинеры хотят проверить хранящуюся в них информацию на предмет подозрительных переписок.

Но биатлонист и его наставник уверены, что ничего противозаконного там не содержится, и уже решили подать на Сару в суд с требованием компенсации за моральный и материальный ущерб. Моральный — поскольку Логинов сильно переживал из-за происходящего и «чуть не плакал», по словам Дмитрия Губерниева, когда давал интервью касательно обысков.

Из-за подавленного психологического состояния атлет даже отказался выходить на финальную гонку ЧМ — масс-старт, — в которой имел неплохие шансы на медаль.

Материальный — поскольку из-за вынужденно пропущенной гонки биатлонист потерял возможность заработать призовые.

До инцидента с карабинерами Логинов выступал на турнире весьма солидно и успел завоевать золото в спринте и бронзу в пасьюте, что принесло ему в сумме $50 тысяч.

В случае попадания на пьедестал в масс-старте россиянин мог бы прибавить к своему доходу внушительную сумму, однако накануне гонки понял, что «концентрация находится на нуле», и снялся с соревнований.

«Мы будем судиться с человеком, который подал на нас в полицию, — речь идет о Саре Фуссек. Иск будет подан с требованием компенсировать не только материальный, но и моральный вред.

Ее действия привели к тому, что Александр не смог выйти на старт. Два дня он оставался без полноценного сна, из-за этих событий у него подскочило давление»,

— цитирует Касперовича ТАСС.

При этом тренер отметил, что они будут осуществлять судебные тяжбы от своего имени — Союз биатлонистов России (СБР) не будет иметь отношения к иску.

Тем не менее президент СБР Владимир Драчев уже сообщил, что его организация тоже собирается судиться с Фуссек.

«СБР самостоятельно будет выходить с такими же исками как организация и представлять интересы страны в этом направлении. Логинов как спортсмен будет подавать такой же параллельный иск», — приводит слова функционера «Спорт день за днем».

Таким образом, Фуссек может быть серьезно наказана за свою инициативу. Но не исключено, что ее решение немедленно обратиться в правоохранительные органы было продиктовано не только собственной подозрительностью, но и бурей негатива, которую подняли иностранные спортсмены после двух медалей Логинова, завоеванных в начале чемпионата мира.

Мир биатлона требует объяснений

Напомним, заявление Фуссек в полицию поступило 19 февраля — вскоре после того, как 15 и 16 числа россиянин дважды попал на пьедестал.

Формальной причиной послужило то, что Касперовича застали в рабочей зоне, где можно подсказывать спортсменам по ходу гонки, с чужой аккредитацией, полученной от знакомого из сборной Украины.

Союз биатлонистов России не выдал наставнику Логинова аккредитацию, поскольку их количество строго ограничено, и личные тренеры спортсменов квот не получают — только главные наставники сборной.

По этой причине Касперович решил воспользоваться дружескими связями, чтобы помочь советом подопечному. В целом это не считается ужасным нарушением правил — IBU просто назначает штраф в 500 евро.

Однако на фоне настойчивых намеков иностранных биатлонистов о «странных» успехах Логинова и с учетом его допингового прошлого Фуссек решила, что тренер мог незаконно проникнуть на территорию, чтобы передать атлету допинг.

К сожалению, такая ситуация может повториться еще не раз, поскольку негативная реакция соперников возникает после каждого успеха Логинова.

В 2016 году, когда он только вернулся в большой спорт после двухлетней дисквалификации за эритропоэтин (ЭПО), все было еще жестче. Например, Мартен Фуркад писал в комментариях официального Instagram СБР, что «главным достижением» Александра является отстранение за допинг и (случайно или нет) сталкивал его в снег во время передачи эстафеты.

Теперь француз просто говорит, что «никак» не относится к Логинову, Йоханнес Бё намекает, что до своей победы на чемпионате мира россиянин показывал весьма низкую скорость на других турнирах, а Тарьей Бё считает, что он «не достоин быть на ЧМ» из-за допингового прошлого, хотя сейчас и является «чистым» атлетом.

Такое давление оказывается на Александра уже четыре года, вспыхивая с новой силой после каждого старта. В чем же причина?

Во-первых, биатлонный мир не устраивает тот факт, что Логинов до сих пор «не раскаялся» в содеянном.

«Я могу подтвердить, что презираю допинг. Никогда его не употреблял, не употребляю и не собираюсь употреблять», — цитирует россиянина Sportbox.

Однако эритропоэтин — это гормон, который принимается исключительно внутривенно и подкожно.

Не заметить такое введение допинга просто невозможно: ЭПО не средство от насморка, в состав которого случайно затесалось запрещенное вещество.

По этой причине некоторые считают обыкновенной наглостью заявления Логинова о невиновности — и это не увеличивает доверие к нему.

Например, трехкратная чемпионка Олимпийских игр Кати Вильхельм, которая уже завершила карьеру и теперь иногда появляется на телевидении в качестве эксперта по биатлону, после ЧМ-2020 заявила, что все еще ждет от Александра извинений.

«Мы до сих пор не знаем точно, из-за чего полиция нагрянула к нему. На мой взгляд, такие меры оправданны в том случае, если есть серьезные причины для подозрений.

Возможно, это напугает некоторых людей больше, чем необходимость сдавать тест мочи для Всемирного антидопингового агентства (WADA). Это может послужить предупреждением для каждого.

Если кто-то снова решит принимать допинг при таких условиях, я просто не пойму. Также я считаю, что победа Логинова на чемпионате мира в тот же день, когда стало известно о допинге его партнеров по сборной в Сочи-2014, — это не очень хорошо для мирового биатлона (16 февраля, когда Александр взял золото спринта, Евгений Устюгов был признан виновным в приеме запрещенных стимуляторов, а Россия потеряла победу в эстафете на домашней Олимпиаде; однако это еще не окончательный вердикт, спортсмен собирается оспаривать санкции в суде. — «Газета.Ru»).

Да, Логинов уже отбыл свое наказание. То, чего я жду от него до сих пор, — это какие-то признаки раскаяния или извинений.

Это было бы принято хорошо. Но Александр либо не понял этого, либо у него проблемы с совестью. К тому же стоит признать, что его выступление на ЧМ показалось удивительным, поскольку в последние недели перед турниром он не выглядел так же великолепно. Плохое послевкусие всегда остается в таких случаях. Но вы не должны ничего предполагать», — заявила Вильхельм в интервью T-Online.

Извиниться либо подробно объяснить, как ЭПО мог попасть в организм без его участия, от Логинова требуют и действующие биатлонисты. Например, Фуркад.

«Грустно, что чемпион мира не хочет разговаривать. Я считаю, что надо быть честным и объяснить свою позицию, чтобы сделать шаг вперед.

Но если ты хранишь молчание перед всеми спортсменами и прессой, говоришь по-русски на пресс-конференциях, не используешь английский, чтобы тебя поняли, это не помогает вернуть доверие», — приводит слова француза ТАСС.

Судя по всему, позиция «не буду ничего рассказывать, но я не виноват» выглядит в глазах иностранцев как попытка скрыть систему обмана, которая до сих пор действует, а Логинов продолжает быть ее частью, раз уже много лет не желает называть имена тех, кто дал ему ЭПО.

Россиянин мог бы попытаться разрушить это предубеждение, если бы дал хоть одну версию в свое оправдание, но пока молчит.

«От меня ждут объяснения слов о том, что я никогда не употреблял допинг, но был дисквалифицирован? Я уже говорил о том, что я не президент какой-то, а рядовой спортсмен.

Я — человек, который может объяснить все, но всему свое время. Когда-то оно придет.

Сейчас я не хочу говорить о многом. Я могу лишь подтвердить, что презираю допинг. Я узнал, что такое эритропоэтин, только когда я увидел письмо на почте. Я сожалею, что оказался в этой ситуации, но вины своей не признаю. Меня родители воспитали так, что я сожалею о чем-то, что я совершил, но об этом я не могу сожалеть», — утверждает спортсмен.

«Логинова заставили колоться»

У известных людей из мира российского биатлона уже давно есть своя версия печальных событий в судьбе Логинова. Так, в 2018 году двукратная олимпийская чемпионка Анфиса Резцова заявила, что его якобы намеренно сдали антидопинговым органам, чтобы прикрыть каких-то других спортсменов, которые на тот момент были в топе.

«Саша — отличный парень, мужественный и скромный.

Он прикрывает собой всех: нынешнее руководство результатами, прежний состав сборной — своей несправедливой дисквалификацией. Парень отсидел за других, которых нельзя было сдавать. А вот его сдали»,

— приводит слова Резцовой «СЭ».

Четырехкратный победитель Олимпийских игр Александр Тихонов заявил недавно то же самое.

«Столько пережил парень, столько трагедий… Он сам не хотел, его заставили колоться! Это я точно знаю, могу ответить за свои слова»,

— цитирует Тихонова Sport24.

В общем, версий и теорий заговора может быть много, но развеять все сомнения способен только сам Логинов. А пока он молчит, на все нападки иностранцев отвечает Дмитрий Губерниев.

«Знаете что, ребята! Скажу так! Кто все еще требует покаяния от Логинова, могут смело идти в жопу! Смело!»

— написал комментатор в своем Telegram-канале.