Хлопнуть дверью в Лиге чемпионов: как «Сити» удивил «Реал»

Главным матчем среды, безусловно, являлось противостояние мадридского «Реала» и «Манчестер Сити» на «Сантьяго Бернабеу». Эта игра носила во многом определяющий характер для восприятия английской команды на европейской арене — ей грозит двухлетний бан на выступление в главном клубном европейском турнире, и лишь успех в нынешнем сезоне может хоть как-то скрасить туманные перспективы команды Хосепа Гвардиолы в международных соревнованиях.

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Первая игра первого круга плей-офф Лиги чемпионов прошла в Мадриде из-за того, что подопечные Зинедина Зидана провалили начало группового этапа и не смогли завоевать первую строчку в своем квартете, которая досталась французскому «Пари Сен-Жермен». Впрочем, особого влияния на исход двухраундовой баталии домашний старт не оказывает — прошлогодний пример «сливочных» (когда команда по сумме двух встреч уступила амстердамскому «Аяксу» со счетом 3:5, проиграв второй матч дома со счетом 1:4) как раз доказывает это.

Игра началась с преимуществом хозяев — на своем фланге в первые 15 минут активничал Винисиус, раз за разом прорываясь через левый край и создавая там опасность.

В середине первой половины встречи супермомент создали гости — блестящим разрезающим пасом Кевин Де Брейне нашел Габриэля Жезуса, который финтом убрал защитника и остался один с Тибо Куртуа. Бразильцу не хватило хладнокровия, чтобы решить эпизод, — удар пришелся прямо во вратаря.

Спустя десять минут опасно пробил Карим Бензема после подачи Каземиро — Эдерсон продемонстрировал фантастическую реакцию и сумел опуститься на газон и вытянуть руку, а попытавшийся замкнуть в падении Винисиус не дотянулся до мяча.

Завершилась первая часть матча угловым в исполнении «горожан» — Жезус пробил с лета, после чего от ноги Серхио Рамоса мяч чуть не заскочил в ближний угол ворот.

0:0 — счет на табло далеко не полностью отражал расклад сил в матче. Мадридцы в целом выглядели активнее, но выпады «Манчестер Сити» были куда опаснее.

Второй тайм начался с давления игроков под руководством Гвардиолы. Разница в уровне и быстроте прессинга по сравнению с первыми 45 минутами была видна невооруженным глазом.

Рияд Марез дважды имел неплохую возможность открыть счет, однако в первом случае удар у алжирца совсем не получился, а во втором длиннющий Куртуа умудрился сложиться и потащить мяч.

Буквально тут же атакующие игроки «Реала» поддержали подвиги своего голкипера и наконец смогли отличиться: Уокер нерасторопно действовал рядом с линией штрафной площади, вследствие чего мяч под контроль взял Винисиус, стянувший на себя всех оборонцев гостей. Молодой бразилец тонким пасом в свободную зону на Иско обрезал всех футболистов в черных футболках, а испанец легко пробил Эдерсона — 1:0.

На 75-й минуте случилось, пожалуй, ключевое событие игры: Зинедин Зидан убрал с поля Винисиуса и выпустил вместо него Гарета Бэйла. Валлиец сразу вошел в игру и сумел пробить в ближний угол ворот, но на этом его продуктивные действия и закончились.

А «Сити» лишь нарастил и без того весомый прессинг и наконец-то получил то, о чем мечтал весь матч, — сначала Де Брейне вывернулся наизнанку в углу штрафной мадридцев и исполнил подачу на Жезуса, который перевисел в воздухе Рамоса и сравнял счет, а затем бельгиец четко в левый угол исполнил пенальти, назначенный за снос Рахима Стерлинга Дани Карвахалем.

За четыре минуты до конца основного времени испанский коллектив вообще мог получить третий мяч в свои ворота, если бы не Рамос, ценой красной карточки остановивший в двух метрах от своей штрафной Габи Жезуса, вчистую переигравшего всю центральную линию игроков обороны «Реала». Как уже успели пошутить пользователи в сети — Рамос обнулился перед четвертьфиналом, правда, теперь нужно приложить много усилий, чтобы оказаться там.

По окончании встречи Зидан посетовал на нехватку концентрации в последней десятиминутке, которая и привела к двум пропущенным мячам:

«Нам нужно отыскать что-то позитивное. В самом результате нет ничего хорошего, но мы хорошо играли, если не учитывать последние минуты. Теперь, если мы хотим пройти дальше, мы должны побеждать в Англии,

— сказал французский специалист. — Ошибки в обороне были, но это часть футбола, вот и все. Мы пытались, мы отдали все на поле. Нам не хватило концентрации еще на десять минут в очень сложной игре, и мы поплатились за это».

А Гвардиола хоть и был доволен исходом первой встречи, но сильной радости и оптимизма не проявлял:

«Мы приехали, чтобы постараться одержать победу, и мы это сделали. Но это только первая часть. Если кто-то и может выйти из такого положения, то именно «Реал»,

— подчеркнул Гвардиола.

Итоговый счет — 1:2, но только наивный человек подумает, что в этой паре все решено. Если вы на 100% уверены в успехе «Манчестер Сити» — вспомните прошлогоднюю серию 1/8 финала «Реал» — «Аякс», освежите в воспоминаниях три победы «галактикос» в Лиге чемпионов при Зидане и пересмотрите свои взгляды.

Через три недели в Манчестере будет совсем другая игра.