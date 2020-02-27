Провал Роналду, кровь на поле: как «Лион» разбил «Ювентус»

Французский «Лион» идет на седьмом месте в Лиге 1, уступая таким командам, как «Страсбург», «Ренн» и «Монако» Александра Головина, который совсем недавно болтался на дне турнирной таблицы.

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«Лион» чудом выбрался в плей-офф Лиги чемпионов из группы с «Бенфикой», «РБ Лейпцигом» и «Зенитом»: все решил матч последнего тура, в котором «львы» отыгрались у «Лейпцига» со счета 0:2, вырвав ничью (2:2), — это позволило им подняться на второе место и отправить сине-бело-голубых на четвертое.

В противном случае «Зенит» прошел бы в плей-офф Лиги Европы, а «Лион» вообще остался бы без еврокубков, однако «олимпийцы» совершили на своем поле мини-подвиг.

Теперь эта же команда, которая лишь на одно очко обогнала питерцев на групповом этапе, создала себе хороший задел, чтобы выбить из 1/8 финала Лиги чемпионов туринский «Ювентус» во главе с Криштиану Роналду, Пауло Дибалой и Гонсало Игуаином.

Считаясь безнадежным аутсайдером матча, подопечные Руди Гарсии не позволили итальянцам ни разу пробить в створ ворот за 90 минут. Хотя официальный сайт УЕФА и засчитал отскок от плеча Роналду на 84-й минуте встречи за попадание в створ, однако полноценным ударом это все равно не было и опасности не несло. Статистические порталы этот отскок, например, полностью проигнорировали.

Таким образом, «Ювентус» ни разу по-настоящему не потревожил вратаря «Лиона», а

Роналду не забил в матче впервые с начала 2020 года. До этого он неизменно отличался во всех играх наступившего года: семи встречах Серии А и двух — в Кубке Италии.

Португалец огорчал такие команды, как «Милан» и «Рома», однако с «Лионом» не смог ничего поделать.

Если же говорить обо всем «Ювентусе», то команда не смогла отличиться голом лишь во второй раз в сезоне-2019/20 — ранее такое происходило 14 сентября в гостевом матче против «Фиорентины» в рамках чемпионата Италии (0:0).

Зато в составе «Лиона» отличился 22-летний полузащитник Люка Тусар, который за весь 2019 год забил всего три мяча.

В 2020-м у него есть уже один — и насколько важный! На 31-й минуте встречи француз слета отправил мяч в ближнюю «девятку» после навеса Уссема Ауа — другого молодого хавбека «Лиона», которому только в июне исполнится 22.

В это зимнее трансферное окно французы продали Тусара в немецкую «Герту» за 25 млн евро, оставив его у себя до конца сезона на правах аренды. Если бы «львы» догадывались, как ударно Люка начнет плей-офф Лиги чемпионов, цена явно была бы выше, а может, вообще никакого трансфера не случилось бы.

Теперь же Тусар на правах одной из главных звезд матча раздавал обычные для такой ситуации комментарии, которые все ожидали слышать этим вечером, скорее, от игроков «Ювентуса».

«Я очень рад за команду — мы сплоченно действовали, особенно в первом тайме, и смогли доставить радость всем фанатам. Такой футбол нужно показывать постоянно. Также я рад своему голу. Мы в целом хорошо начали, как того требовал наш тренер, и неплохо продержались во втором тайме», — приводит слова автора единственного гола официальный сайт УЕФА.

Однако награду лучшему игроку встречи получил все же не Тусар, а тот, кто отдал ему голевую передачу — Уссем Ауа. И это вполне заслуженно: победный гол — его заслуга на 80%.

Француз с алжирскими корнями получил мяч после ввода из аута, умчался от опекуна по левому флангу и очень мягко подал на Тусара, которого защитники неосмотрительно оставили в одиночестве.

Именно Ауа получил от УЕФА и награду за лучший скилл вечера Лиги чемпионов, хотя в это же время играли «Реал» с «Манчестер Сити», в составе которых полно мастеров дриблинга. За что же отметили Ауа? Он хладнокровно прокинул мяч между ног Дибале и начал очередную атаку своей команды.

В этом моменте можно было увидеть отражение всего матча «Лион» — «Ювентус»: молодые французы издеваются над уже признанными авторитетами просто потому, что могут и не боятся этого делать.

«Мы всегда думали, что способны одолеть «Ювентус», и сделали это с большим удовольствием, — подтвердил Ауа после матча. — Я очень рад, что мне удалось принять участие в голевой комбинации и получить награду лучшему игроку матча. Наша тактика сработала сегодня, и теперь мы должны постараться сделать то же самое в ответной встрече».

Впрочем, стоит отметить и тот факт, что «Лион» забил в тот момент, когда один из важнейших игроков «Ювентуса» — Маттейс де Лигт — получал медицинскую помощь на кромке поля.

За пару минут до этого эпизода голландец в борьбе за верховой мяч завалился на газон вместе с двумя соперниками и одним партнером по команде, в результате чего мощно получил бутсами по голове и по груди. Жуткие ручейки крови растеклись по лицу и шее, так что полузащитнику понадобилось надеть специальную повязку на голову, чтобы продолжить игру.

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Главный тренер «Ювентуса» Маурицио Сарри отметил, что этот эпизод стал одним из ключевых в матче:

«Нам не повезло, что мы пропустили в тот момент, когда де Лигт получал медицинскую помощь.

Второй тайм мы провели лучше, но, честно говоря, этого недостаточно для победы в играх такого турнира, как Лига чемпионов. Одного тайма здесь никогда не будет достаточно. В первом тайме мы чересчур медленно двигали мяч. Не понимаю, почему у меня не получилось донести до игроков, что необходимо делать это быстрее. Все начинается отсюда. Вчера на тренировке мы перемещали мяч гораздо оперативнее. И во время матча я постоянно повторял игрокам, что они оказываются на неправильных позициях из-за недостатка скорости в передвижении мяча.

Что думаю о решениях арбитра? В Италии у нас было бы два пенальти — на Роналду и Дибале. В Европе судят по-другому, и мы вынуждены привыкать к этому».

Наставник «Лиона» Руди Гарсия на своей пресс-конференции спокойно заявил, что его подопечные должны были забивать итальянцам дважды:

«Два тайма игры получились противоположными. Первый был великолепен: мы не только отлично оборонялись, но и в целом точно соблюдали план на игру. Во втором же мы не контролировали мяч и мучились из-за этого. «Ювентус» выпустил четвертого игрока в нападение, и нам пришлось засучить рукава и защищаться всем вместе. Однако на своем поле мы не пропустили, что очень важно, когда проводишь первый матч дома.

О чем я жалею? Что не забили второй мяч в первом тайме, когда для этого были хорошие возможности».

Ответная игра между «Ювентусом» и «Лионом» пройдет 11 марта в Турине. Несмотря на поражение в этой встрече, «бьянонери» остаются фаворитами противостояния, так как на своем поле вполне способны отыграть отставание в один мяч и забить еще больше.

В прошлом сезоне, например, Роналду уже в одиночку вытаскивал туринцев в 1/4 финала после 0:2 в гостях у «Атлетико» — португалец оформил безответный хет-трик.

Так что для окончательной победы над «Ювентусом» «Лиону» потребуется совершить еще одно чудо.