Олимпиада и Евро под угрозой: как коронавирус бьет по спорту

Новый старый вирус

В декабре 2019 года в китайском Ухане была зафиксирована вспышка эпидемии. Правда, сначала власти отрицали, что речь идет о болезни, похожей на атипичную пневмонию. Она уже бушевала в КНР в 2002 году, после чего все это быстро распространилось на весь мир, и за два года болезнь унесла 813 жизней.

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Доктора из Ухани, объявившего о возвращении атипичной пневмонии, которой никто не болел с 2003-го, даже вызвали в полицию и строго пожурили. Тот врач позже и сам скончался от заболевания. Правда, оказалось, что речь все же идет не о «пурпурной смерти», как назвали ту эпидемию, а о другой болезни, которую провоцирует тоже разновидность коронавируса — SARS-CoV-2.

В любом случае, новая разновидность заразы оказалась мощной. Только в Китае заболели уже почти 80 тысяч человек, а летальный исход зафиксирован в 2664 случаях

В других странах случаев появления коронавируса (пока) значительно меньше, но болезнь уже разлетается и добралась до всех частей света и континентов (кроме Антарктиды).

Немало этому поспособствовал круизный лайнер Diamond Princess, который сейчас стоит на карантине в японском порту Иокогамы — на нем оказался китайский пассажир с заболеванием, и вот уже только на корабле, где представлено множество национальностей, более 600 случаев заражения и несколько смертей.

Всемирное общество здравоохранения уже объявило ситуацию чрезвычайной в мировом масштабе, что приводит к отмене многих важных мероприятий в разных странах в попытке избежать распространения инфекции.

Серия А без зрителей

Серьезно коронавирус влияет и на спорт. Так, в азиатских странах массово отменяются спортивные соревнования, а в самом Китае целые города сидят на карантине, и из-за этого, например, женская сборная страны в важных международных матчах не может рассчитывать на нескольких съездивших в родной Ухань на новогодние каникулы футболисток, да так там и зависших.

В Европе наибольший масштаб распространения коронавируса зафиксирован в Италии. Занимающая второе место Германия знает только 16 случаев данной болезни, в то время как на Апеннинском «сапоге» зафиксировано уже 287 случаев, из которых семь уже привели к летальному исходу.

На этой неделе, когда в Старом свете проводятся матчи еврокубков, всем прибывающим в страну измеряют температуру и выдают специальные маски, и уже было объявлено, что ответная встреча 1/16 финала Лиги Европы между миланским «Интером» и болгарским «Лудогорцем» пройдет без зрителей.

Но это еще не все. Проблема коснулась и национального чемпионата, существенно повлияв на Серию А.

«Уже приняты меры, запрещающие проведение любых событий до следующего воскресенья. Изначально запрет распространялся на Ломбардию, Венето и Пьемонт, теперь мы наложили подобный запрет на Фриули-Венецию-Джулию, Эмилию-Романью и Лигурию. В этих регионах сохраняется запрет на проведение массовых мероприятий, в том числе спортивных соревнований, некоторые мероприятия мы разрешили проводить без зрителей», — рассказал министр спорта Италии Винченцо Спадафора.

Таким образом, без зрителей пройдут матчи «Удинезе» - «Фиорентина», «Милан» - «Дженоа», «Парма» - СПАЛ, «Сассуоло» - «Брешиа», «Ювентус» - «Интер» и «Сампдория» - «Верона». Все эти игры должны состояться 3-4 марта.

Развитие ситуации может привести и к более серьезным последствиям в виде приостановки всего чемпионата, что нанесет колоссальный коммерческий ущерб клубам и лиге.

Но самые большие финансовые потери по причине отмены соревнований из-за коронавируса понесут страны Азиатско-Тихоокеанского региона, сообщило рейтинговое агентство Fitch.

Из важных в мировом масштабе турниров под вопросом, например, проведение Гран-при Китая в чемпионате «Формулы-1». Гонка уже точно не пройдет весной, как было запланировано изначально и может быть отменена вовсе.

Карантин вместо юбилея

В текущих обстоятельствах под угрозой оказалось даже проведение футбольного чемпионата Европы. Юбилейный турнир должен пройти летом во многих городах Старого света, в том числе, кстати, и в Италии.

Вице-президент УЕФА Мишель Ува уже заявил, что все европейские турниры, включая Евро-2020 могут быть прерваны, перенесены или вовсе отменены, если ситуация с распространением эпидемии будет и дальше ухудшаться.

«Сейчас мы ждем, мы следим за развитием дел. Футбол должен подстраиваться под ситуацию в стране. Мы стараемся не останавливать турниры. Проведение соревнований будет остановлено лишь в том случае, если ситуация ухудшится»,

— цитирует функционера Rai Radio 1 Sport.

В итоге вместо красивого футбольного праздника может получиться лето карантина, и непонятно, что с самим турниром будет в этом случае. Наиболее логичным вариантом видится проведение его через год, но для этого необходимо будет попотеть над футбольным календарем и логистикой всех 12 стран-хозяек матчей, ведь готовятся они к их проведению в этом году.

Олимпиада под вопросом

Более того, в опасной ситуации — даже, пожалуй, опаснее, чем чемпионат Европы — оказалась Олимпиада-2020 в Токио.

Япония находится на пятом месте по распространению коронавируса после Китая, Южной Кореи лайнера Diamond Princess и Италии. Если не считать случаи заражения на круизном корабле, который, напомним, находится в японском порту, в Стране восходящего солнца зафиксирован уже 161 случай заболевания с одним летальным исходом.

В итоге член Международного олимпийского комитета, бывший глава Всемирного антидопингового агентства (WADA) Ричард Паунд вынужден был заявить 25 февраля, что, если ситуация с вирусом не пойдет на спад в ближайшие два месяца, Игры могут быть отменены вовсе.

«Определенно все решится в ближайшие два месяца, то есть к маю. Потому что потом начнется окончательный этап подготовки к Играм: будет нанята охрана, будет ввозиться еда, оборудоваться олимпийская деревня, отели, приедут журналисты. И если этому этапу подготовки будет что-то мешать, то можно думать об отмене всей Олимпиады, — рассказал Паунд.

— Но пока, насколько я понимаю, все идет по плану и Игры состоятся. Все говорит о том, что они пройдут без проблем. Так что спортсменам нужно готовиться к Олимпиаде. Но пусть они будут уверены – МОК не пошлет их соревноваться в условиях пандемии».

Олимпиада в Токио должна пройти с 24 июля по 9 августа, после чего в столице Японии состоятся еще и Паралимпийские игры. Они, естественно, тоже сейчас под угрозой.