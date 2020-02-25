«Ливерпуль» повторил рекорд «Сити»: что произошло в Англии

«Лестер» — «Манчестер Сити» — 0:1

Один из самых ожидаемых матчей 27 тура Английской премьер-лиги (АПЛ) прошел в Лестере, где подопечные Брендана Роджерса принимали «Манчестер Сити». Команда Хосепа Гвардиолы сейчас приковывает к себе большое внимание не только фанатов английского футбола, но и любителей спорта по всему миру, поскольку стала первым большим клубом, который Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) исключил из еврокубков за нарушение финансового фэйр-плей. Интересно, на фоне таких новостей смогут ли «горожане» найти в себе силы, чтобы достойно завершить сезон?

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Начало матча с «Лестером» не предвещало гостям ничего хорошего. «Лисы» могли открыть счет уже на восьмой минуте: Джейми Варди вышел один на один с Эдерсоном, но попал в штангу.

А вот первый момент у ворот хозяев пришлось ждать 16 минут: Илкай Гюндоган пробил под опорную ногу Касперу Шмейхелю, но вратарь не сплоховал и отразил удар, переведя мяч на угловой. После подачи с этого «стандарта» опасно пробил Бенжамен Менди, но в створ не попал.

Вообще первый тайм получился достаточно равным. Обе команды могли открыть счет, но помешали проблемы с реализацией и хорошая игра голкиперов.

Во второй половине матча гости получили право на пенальти: Деннис Прат сыграл рукой в своей штрафной после удара Гюндогана, однако Агуэро не смог обхитрить вратаря.

Стоит отметить, что в этом сезоне у «Ман Сити» большие проблемы с реализацией 11-метровых, и Гвардиола даже мрачно шутил по этому поводу, что пора отправлять к «точке» голкипера Эдерсона.

За десять минут до конца Габриэл Жезус, который вышел на поле всего несколько минут назад, все-таки вывел гостей вперед. Было подозрение на офсайд, но VAR засчитал взятие ворот. Этот гол так и остался единственным в матче.

После игры Гвардиола наряду с ответами на вопросы об исключении «Ман Сити» из еврокубков прокомментировал победу своей команды:

«Мои игроки сами выиграли титулы, выкладываясь в каждой игре без остатка. В этом нет никаких сомнений. Я рад, что являюсь тренером этого клуба. Мы провели отличный матч перед Лигой чемпионов. Я доволен результатом», — сказал наставник «горожан».

«Манчестер Юнайтед» — «Уотфорд» — 3:0

Пытающийся пробиться в Лигу чемпионов «Манчестер Юнайтед» принимал на своем поле «Уотфорд», который стремится избежать вылета из АПЛ. В первом круге «шершни» обыграли манкунианцев со счетом 2:0, да и в этом поединке начали игру активнее своих соперников. Первая же опасная ситуация случилась у ворот Давида Де Хеа, но Абдулай Дукуре не смог попасть в створ.

Хозяева поля вспомнили, что они фавориты в матче, лишь в середине тайма, прибрав к своим рукам инициативу. В концовке первой половины встречи «МЮ» заработал право на пенальти, который реализовал Бруну Фернандеш.

После перерыва «Уотфорд» отправил мяч в сетку ворот усилиями Троя Дини, но судья гол отменил, увидев игру рукой у Крэйга Доусона. После этого эпизода моментов у ворот хозяев не было, а «Юнайтед» спокойно добыл победу благодаря голам Антони Марсьяля и Мейсона Гринвуда.

После матча Фернандеш прокомментировал свой первый гол в АПЛ:

«Это приятное чувство. Для меня это еще одна воплотившаяся мечта. Последние несколько недель были удивительными для меня и для команды. Да, мы сыграли вничью с «Вулверхэмптоном» (0:0), но после этого у нас были хорошие матчи — победа над «Челси» (2:0) и теперь — над «Уотфордом», — отметил игрок.

«Ливерпуль» — «Вест Хэм» — 3:2

Подопечные Юргена Клоппа мчатся на всех парах к своему первому титулу в истории АПЛ. А вот у «Вест Хэма» все не так хорошо: команда борется за выживание, что явно не соответствует амбициям клуба. Тем не менее «молотобойцам» чуть не удалось совершить главную сенсацию тура.

В самом начале матча ворота гостей поразил Жоржиньо Вейналдум, но уже через три минуты Исса Диоп сравнял счет, что стало большой неожиданностью для публики на «Энфилде».

В начале второго тайма Пабло Форнальс и вовсе вывел гостей вперед (2:1). Первое поражение «красных» в сезоне? Нет, пара Мохамед Салах и Садио Мане забивает два мяча, выводя команду вперед, а «Ливерпуль» оформляет очередную победу со счетом 3:2.

Благодаря этому триумфу подопечные Клоппа повторили рекорд «Манчестер Сити» по количеству побед подряд — 18.

Кроме того, беспроигрышная серия «Ливерпуля» в чемпионате Англии составляет уже 44 матча (из них — 39 побед и пять ничьих). Рекорд по продолжительности серии без поражений в АПЛ принадлежит «Арсеналу», который в 2003-2004 годах не проигрывал на протяжении 49 встреч.

Судя по всему, мерсисайдцы вполне могут побить и это достижение. Наступление «красных» в этом сезоне не остановить — слишком долго они терпели.

Результаты других матчей:

«Челси» — Тоттенхэм» — 2:1

«Кристал Пэлас» — «Ньюкасл Юнайтед» — 1:0

«Бернли» — «Борнмут» — 3:0

«Шеффилд Юнайтед» — «Брайтон» — 1:1

«Саутгемптон» — «Астон Вилла» — 2:0

«Вулверхэмптон» — «Норвич» — 3:0

«Арсенал» — «Эвертон» — 3:2