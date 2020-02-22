Незаряженный пистолет: как Моуринью снова проиграл «Челси»

22 февраля состоялся центральный матч 27-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ). На «Стэмфорд Бридж» в гости к «Челси» приехал «Тоттенхэм Хотспур» под руководством Жозе Моуринью. Интриг у встречи было предостаточно: обе команды ведут борьбу за место в Лиге чемпионов, а в декабре прошлого года португальский специалист впервые столкнулся со своей бывшей командой в качестве наставника «шпор» — и проиграл.

Реклама

Стоит отметить, что у «Тоттенхэма» травмированы сразу два ведущих игрока атаки: Гарри Кейн и Сон Хын Мин выбыли на длительный строк, что не добавляло «шпорам» оптимизма перед матчем. При этом 19 февраля лондонцыуступили в матче Лиги чемпионов немецкому «РБ Лейпциг», а Моуринью сравнил свою команду с пистолетом без патронов.

«Челси» же в своем последнем матче в АПЛ был бит «Манчестер Юнайтед». Во многом это было неожиданное поражение, учитывая не лучшую форму «красных дьяволов».

В составе «синих» опять не сыграл голкипер Кепа Аррисабалага, который до последнего времени был ключевым футболистом команды. Всему виной напряженные отношения испанского вратаря с Лэмпардом.

Начало игры контролировали «пенсионеры». До опасных моментов не доходило, но мяч уверенно держался у «Челси». Стартовые четыре минуты поединка «Тоттенхэм» ни разу не завладел мячом, хотя бы на 20 секунд.

Однако первый опасный момент создали гости: нападающий Лукас Моура пробил по воротам, но Вилли Кабальеро был надежен. После этого «синие» вспомнили, что кружить возле ворот соперника можно сколь угодно долго, но выигрывают матчи команды, которые доводят атаки до удара. Хавбек Мейсон Маунт опасно пробил по воротам Уго Льориса, но француз справился, отправив мяч на угловой. После подачи корнера пробил Оливье Жиру, но удар прошелся мимо.

Впрочем, расстраивался француз не так уж и долго. Уже через четыре минуты он открыл счет в матче в несколько сумбурной атаке.

После пропущенного мяча «шпоры» перехватили инициативу, долго владея мячом, но первый опасный момент у ворот «Челси» случился только на 33 минуте. Пробил Лукас, однако Кабальеро вновь справился с ударом.

В конце первого тайма «Тоттенхэм» действительно был похож на незаряженный пистолет. Слишком безыдейно действовала команда в атаке, и это в условиях того, что перед командой стояла задача отыграться в матче.

В начале второго тайма команда из северного Лондона повторяла сценарий неудачной встречи с «Лейпцигом» в Лиге чемпионов. «Шпоры» провалили начало второго отрезка игры и пропустили. Алонсо оставили одного на углу штрафной, и он отправил мяч в сетку ворот.

Затем не выдержали нервы у полузащитника Джовани Ло Чельсо, который наступил на ногу защитнику Сесару Аспиликуэте. Казалось, что судья Майкл Оливер оставит гостей в меньшинстве, окончательно убив интригу в матче. Но VAR подсказал, что эпизод не тянет на красную карточку.

Впрочем, «Тоттенхэм» ничего толкового не показал в оставшиеся сорок минут поединка, и матч проходил в спокойном ритме. Такой ход событий не устроил защитник Антонио Рюдигера, который срезал мяч в свои ворота на 89 минуте. Счет стал 2:1. По законам жанра далее должен был последовать финальный натиск гостей. Но его не случилось. «Челси» одерживает уверенную победу, пусть и с преимуществом в один мяч.

На послематчевой пресс-конференции Моуринью не подбирал слова, сославшись на проблемы своей команды в линии нападения. «Вы видели состав «Челси»? У них в составе играет форвард, который выигрывал чемпионат мира, а на скамейке второй нападающий Англии. У нас нет вообще игроков линии атаки. Да, потеря Сона и Кейна чувствительна, но можно просто признать, что «синие» были лучше», — сказал наставник «шпор».