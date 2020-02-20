Массовый побег из Манчестера: кто покинет «Сити» из-за бана

14 февраля стало известно, что английский «Манчестер Сити» исключен из еврокубков на два сезона. Поводом для такого строгого решения футбольных чиновников стали серьезные нарушения правил лицензирования и финансового фэйр-плей, которые клуб допустил, завышая спонсорские доходы в отчетах 2012-2016 годов.

Для клуба из Манчестера столь неприятная ситуация может стать серьезным ударом не только по репутации, но и по спортивным результатам. Ведь отсутствие выступлений на международной арене повлечет за собой резкий отток средств, а вместе с ними и отъезд высокооплачиваемых членов терпящего бедствие «Сити».

Пеп Гвардиола

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Раньше всех появились разговоры о том, что очередь из клубов выстроилась за наставником «МС». Среди таких команд есть и итальянский «Ювентус», и мюнхенская «Бавария», с которой он уже работал с 2013 по 2016 год. Также сообщалось, что каталонскому специалисту готов сделать щедрое предложение французский «ПСЖ».

Однако пока сам наставник, вставший у руля «Сити» летом 2016 года, никуда из клуба уходить не собирается.

«У меня сохранилось доверие к клубному руководству. Я готов работать с командой, даже если нас исключат из Английской премьер-лиги (АПЛ)», — цитирует Гвардиолу «Би-би-си».

Так или иначе, навряд ли нынешний наставник «МС» захочет остаться в клубе, где перед ним не будет стоять самых высоких задач. У каталонца попросту нет опыта работы в команде, не представленной в еврокубках. Помимо этого, «ушастый» трофей не покорялся ему ни с одной командой, кроме родной «Барселоны», что еще больше подогревает интерес Пепа к участию в главном клубном турнире Старого Света.

Серхио Агуэро

Как сообщает издание AS, форвард Серхио Агуэро, который играет за клуб с 2011 года, может перебраться в Мадрид. «Реал» и «Атлетико» хотят видеть его в своих рядах, а сам аргентинец жаждет еще поиграть в Лиге чемпионов.

Агуэро – икона нового «Манчестера». Он застал первое чемпионство клуба в эпоху арабских шейхов, после чего брал золото АПЛ еще три раза. Вишенкой на торте его карьеры мог стать успех в Лиге чемпионов, которая пока не покорилась игроку. Вряд ли он захочет пополнять ряды звезд, которые так и не чувствовали вкус победы в ЛЧ.

Кевин де Брюйне

Еще один потенциальный новичок «Реала». Sports Mole информирует, что в стане «сливочных» активно следят за положением дел в английском гранде и в особенности за бельгийцем, который по праву считается одним из лучших распасовщиков как в АПЛ, так и во всем мире.

«У нас был отпуск, когда УЕФА опубликовал свое заявление. Мы вернулись в расположение клуба и просто играли в футбол. Ситуация такая, какая есть. После возвращения мы тренировались в обычном режиме. Для нас ничего не изменилось.

Нам все еще предстоит провести много матчей в двух кубковых турнирах и Лиге чемпионов. Надеемся, что сможем поймать нужный ритм как можно быстрее и завоюем несколько трофеев», — цитирует Goal футболиста, старающегося не комментировать слухи о своем будущем.

Де Брюйне сейчас находится на пике своей формы. Он играет за одну из лучших сборных мира, занимая в ней ключевую роль. Он несколько раз выигрывал национальные первенства в разных чемпионатах, но не имеет ни одного международного трофея, как со сборной, так и на клубном уровне. Но если национальную команду поменять нельзя, то сменить клубную прописку — легко.

Рахим Стерлинг

Да, агент скандального хавбека «Сити» утверждает, что его клиент точно никуда не собирается, хотя им уже давно интересуется все тот же «Королевский клуб».

Но разве можно доверять подобным заявлениям? Стерлингу 25 лет, у него в активе две золотые медали английского первенства. Полузащитник, как и его одноклубник де Брейне, переживает пик карьеры – самое время сменить команду и побороться за золото ЛЧ.

Лерой Зане

По версии Kicker, немец точно покинет клуб летом. Шутка ли, сама мюнхенская «Бавария» уже готова сделать предложение по игроку: в немецком клубе уверены, что шансы на приобретение 24-летнего игрока сильно выросли в связи с баном «МС».

В добавок ко всему, Зане отказался продлевать контракт с «Манчестер Сити». Поэтому руководству стоит избавляться от незаинтересованного в успехах «горожан» актива как можно скорее, иначе летом 2021 года немец уйдет за бесплатно.