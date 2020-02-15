«Я опустошен»: реакция Шипулина и Малышко на обвинения Устюгова

На фоне напряженного чемпионата мира в Антхольце — с неоднозначными высказываниями соперников и язвительными вопросами от иностранных журналистов российским биатлонистам — продолжает разворачиваться допинговая сага вокруг Евгения Устюгова и Светланы Слепцовой.

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Напомним, 14 февраля Международный союз биатлонистов (IBU) признал обоих виновными в приеме допинга и лишил результатов за определенный период в карьере.

У Евгения отняли все достижения с 27 августа 2013 года по конец сезона-2013/14, куда попадает и олимпийское золото Сочи в эстафете, а у Светланы — с 22 марта 2013 года по конец сезона-2013/14. К счастью, на золото Ванкувера-2010 в женской эстафете, где девушка принимала участие, это наказание не распространяется.

15 февраля IBU объявил, что Устюгов якобы принимал оксандролон — запрещенный стероид, который увеличивает физическую силу, выносливость и способствует активному росту мышц.

Слепцова же обвиняется в употреблении остарина, который тоже помогает росту мышечной ткани и снижению количества жира.

На основании чего были сделаны такие выводы, если все допинг-пробы, когда-либо сдаваемые Устюговым и Слепцовой, являлись «чистыми»?

В IBU ссылаются на базу данных Московской антидопинговой лаборатории с 2012 по 2015 год. Ее сначала в каком-то виде передавал Всемирному антидопинговому агентству (WADA) бежавший в США информатор Григорий Родченков, а в январе 2019 года российская сторона добровольно помогла экспертам извлечь оригинальную версию базы для перепроверки.

Видимо, результаты тестов, зафиксированные в этой базе данных, показались сотрудникам IBU подозрительными.

Ранее в официальном заявлении организации сообщалось, что все подозрения строятся на основании биологического паспорта спортсменов, где фиксируются сильные отклонения от привычных показателей. Обычно это свидетельствует о применении допинга.

Однако как таким образом можно было точно установить употребленное запрещенное вещество, для многих остается загадкой. Возможно, в будущем IBU предоставит более детальную информацию.

Пока же печальных новостей для Союза биатлонистов России только прибавляется.

Глава СБР Владимир Драчев сообщил о требовании IBU оплатить все расходы, связанные с расследованием по делам Устюгова и Слепцовой.

«СБР принимает в этом деле непосредственное участие. Самое плохое, что мы вынуждены оплачивать расходы, которые IBU нам сейчас предъявляет. Причем не только по этим делам.

Понятно, что спортсмены возвращать ничего не будут. И не совсем понятно, почему эти долги будут ложиться на нынешний состав СБР», — цитирует функционера ТАСС.

Устюгов уже пообещал биться за свою золотую медаль Сочи во всех возможных судах и до самого конца.

«Получил решение антидопинговой панели IBU. Уже не удивлен — беспредел есть беспредел. Живу так уже шесть лет. Меня даже не удивляет, что в 2018 году IBU вынес решение о том, что я не употреблял допинг, а теперь вдруг снова.

Естественно, нет никаких аргументов, не было свидетелей во время заседания панели. Мои друзья говорили мне, что за этим стоят немцы, не знаю, все может быть, но мне все равно, кто стоит. Я пойду до конца: уже пошел в австрийский суд и пойду в любой другой. Время покажет, кто прав, я буду требовать только публичного рассмотрения с участием журналистов», — заявил биатлонист.

Также на инцидент отреагировали два партнера Устюгова по той сочинской эстафете, которые теперь тоже могут лишиться золота, — Антон Шипулин и Дмитрий Малышко.

«У меня нет слов — я опустошен и пытаюсь осознать произошедшее. На протяжении всей карьеры я был ярым противником допинга. Остаюсь таким и сейчас.

Поддерживаю идею Жени сделать разбирательства по его делу открытыми для широкой общественности. Надеюсь, что у него есть аргументы, доказательства, чтобы защитить себя в CAS», — написал Шипулин в Instagram.

«Буду лукавить, если скажу, что никогда не было мыслей о том, что история с лишением сочинских медалей рано или поздно коснется нашей эстафетной четверки.

Медали отбирают лишь на основе аналитических данных, без каких-либо серьезных доказательств, спустя пять, семь, десять лет. Я не удивлен, что теперь ударили по нам. Но принять это невозможно.

Знаю Женю Устюгова много лет, он всегда был для меня примером, с него для меня начинался биатлон. И я ему верю. Искренне надеюсь, что справедливость будет восстановлена в CAS, как это было с другими нашими олимпийцами», — заявил Малышко.

Тем временем Устюгов уже столкнулся в России с первыми неприятностями из-за обвинений в допинге: министерство спорта страны освободило его от должности главного судьи зимней Спартакиады учащихся, в рамках которой соревнуются 3000 человек со всех регионов.

Вряд ли это сильно повлияет на благосостояние Устюгова, но это определенно удар по морали и имиджу спортсмена.

В Минспорта в целом реагируют на ситуацию иначе, чем это было принято раньше. Так, в официальном заявлении нет яркого выражения недоверия IBU или горячих слов в защиту биатлонистов.

Скорее, ведомство сохраняет нейтралитет, признавая, что в теории вина россиян может быть доказана — и это выглядит, как новое направление риторики.

«Министерство спорта приняло во внимание недавнее решение IBU в отношении Слепцовой и Устюгова. Министерство воздержится от более подробных комментариев до тех пор, пока заинтересованными лицами не будет принято решение по вопросу возможного обжалования в CAS.

Заявления WADA по поводу продолжающегося изучения данных и анализа проб, полученных из Московской лаборатории, дают основания считать, что в будущем возможны новые примеры подобных дисциплинарных решений.

Минспорта России надеется на всестороннее, справедливое и беспристрастное рассмотрение любого подобного случая в разумный срок.

Министр спорта Олег Матыцин выражает уверенность в том, что вне зависимости от итогов всех разбирательств Россия готова перевернуть страницу своей спортивной истории, омраченную допинговыми скандалами последних лет»,

— говорится в заявлении пресс-службы ведомства.