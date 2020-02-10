Перезапустить карьеру: Кокорина зовут в «Арсенал»

Тульский «Арсенал» предложил контракт российскому нападающему петербургского «Зенита» Александру Кокорину. Об этом сообщил журналист Сергей Егоров, который отметил, что зарплата форварда в команде может составить 2-2,5 млн рублей в месяц. Сам футболист пока согласия на переход в тульский клуб не дал, но «Арсенал» намерен решить эту проблему.

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«Оружейники» уверенно идут в середине таблице чемпионата России после 19-ти туров — подопечные Игоря Черевченко занимают шестую позицию, набрав 25 очков. При этом у команды только один забивной нападающий — Евгений Луценко (7 голов в 17 играх), и найти ему замену в случае травмы будет тяжело. Кокорин не играл в официальных матчах с осени 2018 года и в сентябре 2019 года вышел по условно-досрочному освобождению из колонии, где отбывал наказание в связи с двумя драками в центре Москвы, однако может помочь команде — он техничен, способен играть как на позиции центрального нападающего, так и на флангах.

Примечательно, что однажды переход на правах аренды в «Арсенал» помог перезапустить карьеру нападающему Артему Дзюбе.

В тульский клуб форвард попал перед чемпионатом мира – 2018, откуда и получил вызов в национальную команду. Вероятно, такой же трюк может сработать и с Кокориным, который, вероятно, рассчитывает выступить на грядущем Евро-2020.

В январе этого года разгорелся скандал с трансфером нападающего в «Сочи». Якобы контракт об аренде уже был согласован, однако сам Кокорин заявил, что об этом узнал из СМИ, и отказался от перехода в сочинскую команду. В «Зените» такой шаг не оценили и отправили игрока в фарм-клуб. 4 февраля генеральный директор «Сочи» Дмитрий Рубашко заявил, что в команде еще рассчитывают на переход Александра.

«Кокорин? Если что-то изменится — узнаете. Мы надеемся до сих пор, что Саша к нам приедет. Конечно, в «Сочи» хорошие условия для реализации футболиста. Что будет через час или два — посмотрим. Если мы заинтересованы в этом футболисте, то он должен нам помочь», — передает слова гендиректора Sport24.

В это же время появилась информация, согласно которой переговоры с футболистом ведет калининградская «Балтика».

Факт переговоров подтвердил и председатель совета директоров клуба Александр Шендерюк-Жидков, отметив, что трансферу может поспособствовать игра в команде близкого друга Кокорина — Алана Чочиева.

«Мы считаем, что вторая по силе лига страны могла бы стать хорошей площадкой для возвращения Александра в футбол с одной стороны, а с другой, поможет клубу решить его турнирные задачи. Также понимаем, что мы не одни, от кого поступило данное предложение», — отметил Шендерюк-Жидков.

Генеральный директор «Балтики» Тажутдин Качукаев рассказал, что у клуба с Кокориным состоялся дружеский диалог на тему перехода.

Однако спустя несколько дней сам Александр опроверг эту информацию, заявив, что не ведет никаких переговоров ни с «Балтикой», ни с какой-либо другой командой.

На сегодняшний момент форвард находится на сборах с «Зенитом-2» и, по его словам, неплохо адаптируется в команде. В контрольном матче против «Гремио Новоризонтино» нападающий оформил дубль, тем самым он помог одержать победу петербургской команде со счетом 4:1. Об успехах Кокорина заявил и главный тренер команды Владислав Радимов. Он отметил, что первые дни игроку было тяжело, однако затем он втянулся в тренировочный процесс.

«Как тренер могу признаться, что я очень доволен, что пацаны могут поучиться у такого высококлассного футболиста. Не отказываюсь от своих слов — Кокорин может стать лучшим бомбардиром весенней стадии чемпионата России. В любой команде», — цитирует Радимова Bobsoccer.

В конце января в СМИ появилась информация, согласно которой в услугах Кокорина оказался заинтересован московский «Локомотив». «Железнодорожники», отдавшие в аренду в испанскую «Сельту» Федора Смолова, нуждаются в новом форварде.

Однако в клубе на эту информацию отреагировали однозначно — председатель совета директоров Анатолий Мещеряков заявил, что ничего об этом не знает, а главный тренер «Локомотива» Юрий Семин комментировать возможный трансфер отказался.