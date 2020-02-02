Император Австралии: восьмой титул Джоковича в Мельбурне

Новак Джокович, вырвав драматичную победу у австрийца Доминика Тима, завоевал свой 17-й титул на турнирах «Большого шлема».

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Первые ракетки мира Стефан Эдберг и Борис Беккер выиграли по шесть таких турниров. Зубры Джон Макинрой и Матс Виландер — по семь. У легенд Джимми Коннорса, Ивана Лендла и Андре Агасси — восемь титулов у каждого.

Все эти теннисисты были невероятно круты и оставили большой след в истории игры, а больше них побеждали только совсем уж мэтры: у Бьорна Борга 11 титулов, а Пит Сампрас долгое время был рекордсменом, взяв 14 «шлемов».

Есть, правда, еще знаменитая австралийская четверка, но Род Лэйвер (11), Кен Розуолл (5) и Джон Ньюкомб часть своих турниров «Большого шлема» выиграли еще в Закрытую эру, а Рой Эмерсон (12) — вообще все.

В последние годы можно говорить, что в мужском теннисе было три эры: Закрытая, Открытая и в рамках нее — эра Большой Тройки.

Роджер Федерер имеет 20 титулов, Рафаэль Надаль выиграл 18, и вот теперь у Джоковича — 17. Противостояние швейцарца, испанца и серба уже больше декады украшает тур ATP.

Но Федереру 38 лет, и хотя он пока не собирается уходить на пенсию, играть ему осталось уже все-таки не так много. Надаль, которому 33, старше Джоковича всего на год, но он 12 своих титулов выиграл на любимом грунтовом »Ролан Гаррос».

Серба недаром называют «универсальным солдатом» — у него есть все шансы на то, чтобы в итоге стать самым титулованным в истории игры.

Легенда Австралии

Наверное, еще важнее, что этот титул стал для Джоковича восьмым на Australian Open, и больше него в Мельбурне (и других городах континента, где турнир проводился раньше) не побеждал никто!

В Закрытую эру шесть раз в Австралии брал кубок Эмерсон, а из ныне действующих игроков шестью титулами владеет Федерер, которому принадлежит возрастной рекорд — свой последний на данный титул он выиграл в 2018 году в 36 лет.

В этом плане у Джоковича все еще впереди, но уже сейчас он чаще всех защищал выигранный на АО трофей годом ранее — четырежды. Только тот же Федерер в Открытой эре делал это дважды.

Еще более впечатляющей выглядит статистика серба, если взять более раннюю стадию. До полуфинала в Мельбурне Джокович добирался восемь раз. Нетрудно догадаться, что во всех случаях он брал в итоге титул!

В общем, все разговоры о том, что на харде, особенно австралийском (хотя в этом сезоне там лежало новое покрытие), Джоковичу просто нет равных, имеют под собой серьезное основание.

Тяжелейший финал

Впрочем, в этом году титул дался Новаку совсем непросто. Если до полуфинала все прошло более-менее ровно и спокойно, хотя без нескольких проигранных партий не обошлось, последние два поединка вышли совсем сложными.

Сначала борьбу сербу навязал Федерер. В этом вроде как нет ничего удивительного, но это если не вдаваться в детали.

В этом году швейцарец на Australian Open находился не в самой блестящей форме и хотя до полуфинала не получил вообще ни одного соперника из топ-40 (впервые за карьеру), Джона Миллмана и Тенниса Сандгрена побеждал в тяжелейших пятисетовиках, отыгрывая матчболы (у американца отыграл их аж семь!).

Джокович же, напротив, был очень хорош и уверен в себе и считался безоговорочным фаворитом, однако в первом сете уступал со счетом 2:5, и швейцарец подавал на партию. Правда, Ноле справился и дальше в каждом сете был лучше ровно настолько, чтобы добиться решающего перевеса.

В финале получилось куда сложнее. Доминик Тим тоже является одним из самых универсальных топ-игроков тура, но он до сих пор никак не мог показать всего своего класса на турнирах «Большого шлема».

На этот раз все совпало, и австриец добрался до финала, в четвертьфинале разобравшись с самим Рафой Надалем, а в полуфинале не оставив шансов пиковому Александру Звереву, который также совершил прорыв на этом АО.

В финале Тим проиграл первую партию, но уже по ходу нее смог заставить Джоковича засбоить, что особенно ярко проявилось во втором и третьем сетах. Австриец выиграл их, сделав сербу максимально неудобными геймы на его подаче.

Правда, затем Новак снова показал, почему является великим. Четвертую и пятую партии он провел как ни в чем ни бывало. Серб собрался, перестроил игру, словно мог это сделать в любой момент, просто нажав на кнопку.

В итоге Тим почти не имел больше брейк-пойнтов, а на его подачах серб воспользовался своими шансами в одном гейме на каждый сет. Символично, что он заставил Доминика допустить решающую ошибку в обоих случаях на коронном форхенде...

Что ж, начало сезона у «Джокера» вышло просто замечательным. Пока кажется, что у серба есть все шансы вернуть себе первый номер рейтинга по итогам сезона. По крайней мере, когда он в такой форме, остановить его сложно даже Надалю с Федерером, а держать он ее может долго.

Не провал, но неудача

Что касается российских теннисистов, то их Australian Open получился насыщенным, ярким и точно не провальным, однако вряд ли порадовал в плане результатов.

Карен Хачанов уже во втором круге мог сойти с дистанции, устроив пятисетовую рубку с не хватающим звезд с неба шведом Микаэлем Имером. В итоге Хачанов доигрался до решающего тай-брейка, где уступал со счетом 6:8, но смог выиграть четыре очка подряд.

Казалось, что после этого у него нет шансов в матче против разошедшегося австралийца Ника Кирьоса, но в третьем круге Карен достал свой лучший теннис, и ребята выдали просто шикарный по качеству матч. А уж какая в нем была драма!

Первый сет Хачанов уступил без шансов (2:6), но потом пошла борьба исключительно на тай-брейках. Кирьос вел 2-0 по сетам, имел по матчболу в третьей и четвертой партии, а в итоге в пятой Хачанов сделал на решающем тай-брейке мини-брейк, хотя начал его с 0:3.

Россиянину оставалось выиграть две своих подачи, но он не взял больше ни одного очка в матче, оставив очень приятное впечатление от своей игры, но сойдя уже на первой неделе.

Даниил Медведев и Андрей Рублев добрались до четвертого круга, то есть до 1/8 финала, но ни тому, ни другому не удалось выйти в четвертьфинал.

Четвертая ракетка мира Медведев был в своей уже привычной мощной форме, но швейцарец Стэн Вавринка вдруг поймал былой кураж и выдал суперматч.

Даже в таком раскладе Медведев был очень близок к победе, но не дожал соперника в четвертой партии, уступил на тай-брейке, а затем уже ничего не смог противопоставить разошедшемуся Стэнималу в пятом.

Рублев же вообще не проигрывал до АО в этом сезоне, выиграв 15 поединков и три титула ATP. До четвертого круга он дошел в том же доминирующем стиле, выбив в том числе 11-ю ракетку мира бельгийца Давида Гоффена.

Однако в игре с Александром Зверевым Рублев смотрелся маленьким мальчиком на фоне аксакала. Пока немец, с которым Андрей дружит с детства, остается для него непреодолимой преградой — россиянин не взял у него еще ни одного сета.